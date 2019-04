Dha Yurt Bülteni - 19

Çanakkale Assos bölgesinde otel yangını (1) ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Asos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Assos bölgesinde otel yangını (1)







ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Asos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hotelin her yerini sardı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.



Yalova'da hem AK Parti'den hem CHP'den itiraz







AK Parti teşkilatı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı ve Yalova Belediye Meclisi ile Kaytazdere Belde Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yapılan itirazın ardından bir itiraz da CHP Çınarcık İlçe Teşkilatı'ndan geldi. Adliyede bir yandan AK Partili Vekil Ahmet Büyükgümüş konuşurken bir yandan da Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP'li Vefa Salman açıklama yaptı.



Yalova'da hem AK Parti hem de CHP'nin destekçileri itiraz nedeniyle gittikleri adliye önünde toplandı. AK Parti Yalova Teşkilatı, Yalova Belediye Başkanlığı ve Yalova Belediye Meclisi seçimlerine yapılan itirazın ardından bir itiraz da Kaytazdere Belediye Başkanlığı seçimlerine yaptı. Çınarcık'ta ise AK Parti lehine olan seçim sonuçlarına CHP İlçe Teşkilatı itiraz etti.



'OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ'



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, gayri resmi sonuçlara göre AK Parti'nin Çınarcık Belediye Başkanı olan Numan Soyer ve resmi olmayan sonuçlara göre Yalova Belediye Başkanlığı'nı kaybeden Yusuf Ziya Öztabak ile birlikte basın açıklaması yaptı. Büyükgümüş, "İtirazımızı 14.30 itibariyle gerçekleştirdik. İtirazda bulunduk ve Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda bunu değerlendiriyorlar. İl başkanlığımızda yaptığımız toplantıda da vurguladık, burası da seçimin bir parçası. Burada da bizlere emanet edilmiş oyların biz güçlü bir şekilde takipçisiyiz. Tespit ettiğimiz maddi hatalar var sandık birleştirme tutanakları oluşturulurken. Bunları da sunduk. Geçersiz oy var. Yani bu maddi hataları ortadan kaldırdığımız zaman Yalova merkezde iki parti arasındaki oy farkı 345'e düşüyor. Sandık sayısı ile birlikte düşündüğümüz zaman her sandıkta 1 oy eğer yanlış değerlendirilmişse sonucu değiştirecek nitelikte ki çok az yani her sandıkta kullanılan oyu düşündüğümüz zaman 1 oy küçük bir rakam. Bizde burada hem adayımız hem il başkanımız hem de milletvekilimiz olayın takipçisiyizö dedi.



2 OY İLE CHP'NİN KAZANDIĞI SEÇİMLERE İTİRAZ



CHP lehine 2 oy ile sonuçlanan Kaytazdere Belde Belediye Başkanlığı seçimine de itiraz ettiklerini söyleyen Büyükgümüş, "Kaytazdere'de 2 oy farkıyla şuan geride gözüküyoruz ama bize elimizde donelerde burada da seçimi kazandığımız görünüyor. Onunda itirazlarını yaptık ilçe seçim kurulu değerlendiriyor. Çınarcık'ta biz şu anki rakamlara göre 16 farkla öndeyiz. Çınarcık'ta ilçe seçim kurulu ilk toplantısını tamamladı. Yarın saat 09.00'da bir hususu daha görüşmek üzere bir araya gelecek. Hem itirazın konuları hem burada itiraz edilme şekli bakımından baktığımız zaman herhangi seçim sonucunu değiştirecek veyahut başka bir karara neden olabilecek bir durum yok. Ama arkadaşlarımızın da demokratik hakkıdır, gelirler itiraz ederler. Şu an itibariyle onların şu an sahip olduğu itiraz süresi de bitti. Başka bir duruma da itiraz edemezler. İtirazları da göz önünde bulundurulduğu zaman biz şunu söyleyebiliriz Çınarcık'ın Belediye Başkanı Numan Soyer. İnşallah sayımlar, dökümler, buradaki çalışmalar bittiği zaman merkezde de karara bağlandığı zaman Yalova'nın da Belediye Başkanı Yusuf Ziya Öztabak olacak" diye konuştu.



'İTİRAZLARI SONUCA ETKİ YAPMAYACAK'



Resmi olmayan sonuçlara göre Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP'li Vefa Salman da adliye bahçesinde partililere kısa bir açıklama yaptı. Salman, "Yaptıkları itiraz seçim sonucuna etki yapmayacak. Ben bu Yalova'ya aşığım dedim. Yalova'nın huzuru, Yalova'nın katma değerinin artması için varım. Yalova sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kenti. Dünyada bir cennet varsa orası Yalova'dır. Yalova'nın modern ve çağdaş bir kent olması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti olarak kalması için mücadele ettik. Yalova'da huzur kazandı, sevgi kazandı, barış kazandı. Adım olduğu için değil vefa kazandıö dedi.



Ahmet Türk: Mardin'de halk iradesini ortaya koydu







MARDİN'de resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan HDP'li Ahmet Türk, kent halkının seçimlerde iradesini ortaya koyduğunu söyledi.



Mardin'de pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 56 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP'nin adayı Ahmet Türk, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Ahmet Türk, Mardin'de iyi bir sonuç aldıklarını söyledi. Halkın, seçimlerde iradesini ortaya koyduğunu ifade eden Ahmet Türk, "Başından beri Mardin halkı çok inançlı bir şekilde çalıştı. Bu seçimlerde tüm bu inançlar, kültürler demokrasi mücadelesinde iradelerini ortaya koydular. Mardin'de iyi bir sonuç aldık. Yani halkımızın iradesi ortaya çıkmıştır" diye konuştu.



Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç mazbatasını aldı







MAHALLİ İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanı seçilen AK Partili Süleymen Kılınç, mazbatasını aldı.



Adalet Sarayında düzenlenen mazbata töreninde AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve partililerin yanı sıra belediye çalışanları katıldı.



AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanlığı adayı olan ve yüzde 53.2 oy alarak yeni belediye başkanlığına seçilen Doktor Süleyman Kılınç, mazbatasını 1'inci İlçe Merkez Seçim Kurulu Başkanı Mahmut Lütfi Yenihal'dan aldı.



Mazbata töreninin ardından Adıyaman Belediyesi'ne geçen Kılınç'ı eski Başkan Hüsrev Kutlu, çiçekle karşıladı. Düzenlenen törende eski Başkan Hüsrev Kutlu, mührü Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç'a teslim ederken AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Kutlu'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.



Belediye eski başkanı Hüsrev Kutlu, yeni Başkan Süleyman Kılınç'a başarılar dileyerek, "Partimizin adayı Süleyman Kılınç kardeşimiz Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde halkımızın büyük teveccühü ile Belediye Başkanlığı görevine seçildi, Allah hayırlı ve uğurlu etsin. 5 yıl bu memlekete hizmet etmeye çalıştık. Bugün kendisine mührü teslim edip, makamı devrediyoruz. Bize bugüne kadar destek veren tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Süleyman Kılınç'ın her zaman yanında olacağız. Bu vesileyle tüm hemşerilerimden haklarını helal etmelerini istiyorumö diye konuştu.



Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, Kutlu'ya teşekkür ederek, "5 yıl boyunca Adıyaman'a hizmet eden Hüsrev Kutlu başkanıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımayı görev edineceğiz. Cenab-ı Allah bize bu görevi layıkıyla yapmayı nasip etsin. Adıyaman'a ne kadar hizmet etsek azdır. Bu seçimin kazananı Adıyaman oldu. Adıyaman'ın en ücra köşesinden, en merkezine kadar her yere hizmet götüreceğiz. Cenab-ı Allah beni size mahcup etmesin" dedi.



Bahçeli: İyi gibi görünüp kötülüğe hizmet edenler maşeri vicdana hesap vereceklerdir







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Miraç Kandili için paylaştığı mesajda, "Kalpleri ile dilleri arasında uçurumlar bulunan, taktıkları maskelerin altında günahkar yüzler taşıyan, iyi gibi görünüp kötülüğe hizmet eden kim varsa günü saati geldiğinde maşeri vicdana hesap vereceklerdir. Melanetin Truva Atları'nın iki cihanda da yatacak yerleri olmayacaktırö dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, miracın hem bir mucize, hem de manevi bir muvaffakiyet olduğunu belirterek, "Miracı idrak için akıl ve mantığın fevkinde muazzam bir gönül, imanın mükafatını hak etmiş bir irade gücü lazımdır. Mucize beşerin harcı değildir, ancak Hak Teala'nın eşsiz bir lütfu, emsalsiz bir keremidir. Zamanlar ve mekanlar üstü hallerin kavranması elbette kolay olamaz. Yüce huzura yapılan nice sırlarla örülü, nice hikmetlerle örtülü seyahatin derin anlam ve mesajına ulaşmak da emek ister, erdem ister, bu da yetmez, ahlak ister, itikadi adanmışlık beklerö ifadesini kullandı.



Miracı vuslatların en görkemlisi ve en güzeli olarak tanımlayan Bahçeli, mesajını, "Miraç yükseliştir ama en kutlusudur, en kutsalıdır. Miraç vuslattır, ama en görkemlisi, en güzelidir. Bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın sonsuz kudretine ve nihai olarak yüce huzura ulaşmakla biten muhteşem yolculuk Hz.Peygamber'in bizlere mirasıdırö diye sürdürdü.



'MÜSLÜMANLARIN BİRLİK MİRACINA ULAŞMALARI NİYAZIMDIR'



Bahçeli, Mescid-i Aksa'nın bugün hain emellerin tasallutu altında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bugün Mescid-i Aksa hüzünlüdür, hain emellerin tasallutu altındadır. Miracımızın emanetleri üzerinde amik hevesler, ahlaksız hedefler baskı kurmuştur. Mümin gönüller, Müslüman vicdanlar elbette sızlamaktadır. Bu nedenle Müslümanların birlik miracına ulaşmaları niyazımdır. Miracımızın şehri Kudüs harap ve bitap düşmüştür. Mukadderatımızın mihrabı Türk ve İslam yurtları durgunluk ve sukut içindedir. Mukaddesat düşmanları kibrin, kindarlığın, kifayetsizliğin ve küstahlığın izindedir. Manevi toparlanmanın, maddi doğrulmanın miracına tutunmamız şarttır."



'İYİ GİBİ GÖRÜNÜP KÖTÜLÜĞE HİZMET EDEN KİM VARSA MAŞERİ VİCDANA HESAP VERECEKLERDİR'



Karanlık senaryolara figüranlık eden kimselerin siyaseten çürütülmemesi durumunda Türk-İslam dünyasına huzur gelmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, "Mehabet yerine mahvın eline düşenler, karanlık senaryolara figüranlık edenler, hıyanet refakatçisi kesilenler, haktan yana poz verip hayasızlığın ileri karakolluğuna özenenler kenara itilmeden, gündemden çekilmeden, siyaseten çürütülmeden Türk-İslam dünyasına huzur gelmeyecektir. Kalpleri ile dilleri arasında uçurumlar bulunan, taktıkları maskelerin altında günahkar yüzler taşıyan, iyi gibi görünüp kötülüğe hizmet eden kim varsa günü saati geldiğinde maşeri vicdana hesap vereceklerdir. Melanetin Truva Atları'nın iki cihanda da yatacak yerleri olmayacaktırö dedi.



'DİLEĞİM ZİLLETLE DEĞİL HAKİKATLE YÜRÜMEK, HALKTAN YANA DURUŞ GÖSTERMEKTİR'



Milli huzur ve haysiyetin miracına ulaşmak temennisini taşıdığını kaydeden Bahçeli, "Dileğim zilletle değil hakikatle yürümek, halktan yana duruş göstermektir. Miraç doğruya, doğruluşa, manevi bir doğuşa adım adım vasıl olmaktır. Bunu hak eden gönüllere, Miraç'ın ruhuyla dolup taşan vicdanlara selam olsun. Aziz milletimizin, Türk-İslam dünyasının Miraç Kandili'ni yürekten kutluyorum. Duanın miracına erişmeyi, af ve merhametin miracına layık olabilmeyi, Allah'a kulluk görevlerimizi, millete hizmet sevdamızı vicdan imbiğinde damıtarak yerine getirmeyi içtenlikle diliyorumö mesajını paylaştı.



CHP'li İmamoğlu'ndan, Anıtkabir'e ziyaret (4)



MANSUR YAVAŞ İLE BİR ARAYA GELDİ



Ekrem İmamoğlu ve ailesi, Anıttepe'deki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, CHP'li Mansur Yavaş ve ailesiyle bir araya geldi. Yavaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İmamoğlu, bugün hem Anıtkabir'i hem de Genel Başkanımızı ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i de ziyaret ettiler. Program tam vaktinde uyuşmadığından dolayı çok çabuk bir şekilde İstanbul'a dönmek zorunda. Onun için ben kendisine 'hoşgeldiniz' diyorum ve bu vesileyle de 'hayırlı uğurlu olsun' diyorum. İnşallah Türkiye, seçilen büyükşehir belediye başkanları ile huzur ve sevgiye, kardeşliğe kavuşacak" dedi.



'ANKARA ÇOK MUTLU VE HEYECANLI'



İmamoğlu ise Ankara'yı çok mutlu ve heyecanlı gördüğünü söyleyerek, "Daha önce söylemiştim, 'Seçimden sonra Anıtkabir'i ziyaret edeceğim' demiştim ve ettim. Bu ziyaretin taçlanması Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla oldu. Çok teşekkür ediyoruz Ankaralılara, İstanbulullura. Zira artık bu seçimde sandığa atılan her oy hem benim hem Mansur Beyin. Orada biz hiçbir oyu ayırmıyoruz" dedi.



'ESEFLE REDDEDİYORUZ'



İmamoğlu, "Tekrar sandtıkları açalım, sayalım" söylemlerinin çok üzücü olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:



"Esefle reddediyoruz. Yapılmamış uygulamalardır. İstanbul'da duyuyorum ki bazı seçim kurullarında çuvalları açma eğiliminde olan hakimler var. Bu anlamda Yüksek Seçim Kurulu'nu göreve davet ediyorum, süreci ben buradan takip ediyorum. Ama birazdan İstanbullu hemşerilerimin, orada görev yapan arkadaşlarımın ve vekillerimin yanında olacağım. Sorun neredeyse oraya gidip daha güçlü bir şekilde sürece sahip çıkacağım. Bu kararlığımızdan kimse şüphe etmesin. Bu kararlılığımızda diğerleri de başka bir algıya sakın kapılmasınlar. Bu başka bir kararlılıktır, hiç yaşamadıkları, görmedikleri bir kararlılıktır. Lüften kanuna, hukuka aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmasınlar."



'DÜNYA BİZİ SEYREDİYOR'



Ülkede şu anda seçimin bittiğini ve bunun mutluluğunun yaşandığını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:



"Bıraksınlar bu millet bir arada yeni bir döneme başlasın. Herkes işine odaklansın. Sabah çağrımı yapmıştım yine yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sürece mutlaka yardımcı olmalıdırlar. Bu sürece dair mutlaka sağduyulu yaklaşmanın çağrısını yapmalı ve hukukun üstünlüğü konusunda da toplumu rahatlatacak tedbirlere destek olmalıdırlar. Aksi takdirde dünya bizi seyrediyor. Malum üzücü olaylar olursa kanunun, hukukun çiğnendiği üzücü olaylar olursa bu bizi zedeler. Herkesten çok ben üzülürüm. Arkadaşlarım sandık güvenliği ve çuvalların güvenliği noktasında ilçe seçim kurullarının önündedir ve önünde olmaya devam edecektir."



'MÜCADELEYE DEVAM'



Ekrem İmamoğlu, görev sorumluluğu içinde kendi belediye başkanlığı bünyesinde olup bitenleri takip etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Oradaki çalışma arkadaşlarımı şimdiden mutlu olmalarını istiyorum. Yanlış bir takım işlere zorlandıkları halde bizi haberdar etsinler. Zira bazı ihbarlar geliyor, takip ediyorum. İhbarlar uydurma ihbar değil, takip ediyorum. Bunları zaman içinde de paylaşacağım. Lütfen sahip çıksınlar; çünkü siyasi iradeler gelip geçer, kalıcı olan kurumdur, devlettir, millettir. Sadakatle yol yürüyelim. Ben buradan İstanbul'a gidiyorum, mücadeleye devam" dedi.



Ekrem İmamoğlu ve ailesi daha sonra Ankara'dan ayrıldı.



