Dha Yurt Bülteni-19

ELAZIĞ, 5.2'LİK DEPREMLE SALLANDI (1)ELAZIĞ'da Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ 'ın yanı sıra Malatya 'dan da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 'nden alınan bilgiye göre saat 20.31'de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'ın yanısıra Malatya'dan da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Dışarı çıkan vatandaşlarTelefonla konuşanlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,=================================KAYSERİ'DE ÜNİVERSİTELİ GENCİ DARP EDEN 2 KİŞİ PARA VE CEP TELEFONUNU ALDIKAYSERİ'de otomatik para çekme makinesinden para çektikten sonra otomobile binen Mehmet Akif S. (22), bu sırada araca binen ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından darp edildi. İki saldırgan gencin cep telefonu ile 1300 TL parasını alarak kaçtı.Olay, merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Celalettin Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir bankanın ATM'sinden para çeken Mehmet Akif S. otomobiline bindikten sonra, yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi geldi. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, Mehmet Akif S.'nin cep telefonunu istedi. Aracından inen Mehmet Akif S., kendisini polis olarak tanıtan kişiye cep telefonunu verdi. Durumdan şüphelenen genç, aracında bulunan ikinci cep telefonu ile polisi aramak isterken yanına bir başka kişi geldi. İki saldırgan derp ettikleri Mehmet Akif S.'nin bir cep telefonu ile 1300 TL parası aldıktan sonra yaya olarak kaçtı.Üniversiteli genç saldırganlar gittikten sonra diğer cep telefonu ile polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİOlcay DÜZGÜN/KAYSERİ, -========================AFGAN KAÇAKLARI, 'İSTANBUL' DİYE YUSUFELİ'NE BIRAKTILARİRAN'dan yasa dışı yollarla Türkiye 'ye geçen Afganistan uyruklu 47 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul ' denilerek, Artvin 'in Yusufeli ilçesinde kırsal alana bırakıldı. Kaçaklar jandarma ve polis tarafından yakalandı. İran 'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen Afgan uyruklu 47 göçmen, kamyonla İstanbul'a gitmek için organizatörlerle anlaştı. Kamyona bindirilen göçmenler, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere yola çıkarıldı. Göçmenler bugün öğlen saatlerinde "Burası İstanbul" denilerek, Artvin'in Yusufeli ilçesi yakınlarında karayoluna bırakıldı. Göçmenleri bırakan insan kaçakçıları, daha sonra geldikleri kamyonla bölgeden ayrıldı.Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri, kırsal alanda yürüdüklerini fark ettiği 47 göçmeni yakaladı. Ekipler, kaçakları araçlarla İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.Öte yandan, jandarma ekiplerince, göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAfganistan uyruklu göçmenlerden görüntülerİlçe Jandarma Komutanlığından detaylarGöçmenlerle röpDetaylarBOYUT: 190 MBHaber Kamera: Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),=========================BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALIKARABÜK, - KARABÜK'te, bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Fahri T.(57) ile aynı yaştaki eşi Melahat T. yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Kardemir mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Fahri T. idaresindeki 78 SC 470 plakalı otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, Fahri T. ve eşi Melahat T. yaralandı. Yaralı çift, gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yapan otomobil-Melahat T. ambulanstayken-Polisin incemeleri-Kazayı gören Taksi şoförü Abdullah Sevinç 'in açıklamasıHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,