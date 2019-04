Dha Yurt Bülteni -19

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı girişimi



Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun bahçesine kimliği belirsiz kişilerce atılmak istenen 2 el yapımı patlayıcı, caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluştu.



Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Kombina Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kurumun bahçesinde kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulunuldu. Atılan 2 el yapımı patlayıcı caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluşurken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.



Polis ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,



=================



Okuldan atılan öğrencinin yakınları, okul yöneticilerine saldırdı (3)



VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA



Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Sevil Kaynak Ortaokulu müdür ve müdür yardımcılarının okulla ilişiği kesilen bir öğrencinin anne, babası ve amcası tarafından darbedilmesiyle ilgili Valilik'ten yazılı açıklama yapıldı. Vali Hasan Karahan imzalı açıklamada, K.B.Ö. isimli öğrencinin hakkında, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine tacizde bulunduğu iddialarının yer aldığı belirtildi. Öğrencinin babası, annesi ve amcasının bugün saat 10.30 sınalarında okula gelerek müdür yardımcısı odasında okul müdürü ve müdür yardımcıları ile tartışmaya başladığı da vurgulanıp, "Tartışma büyüyerek fiili saldırıya dönüşmüş olup, okul yöneticileri darp edilmiştir. Okul yöneticilerinin taraf olmadığı kavga okul polisi, güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenler tarafından yatıştırılmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, olayda adı geçen öğrenci ve velisi ile yakın akrabası ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilmiştir" denildi.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİ



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



==================



Kız çocuğuna cinsel istismar davasında, kuzene 8 yıl 4 ay hapis



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, lise öğrencisi D.E. (17) adlı kız çocuğuna yaklaşık 6 yıl cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan amcasının oğlu S.E. (25), 'nitelikli cinsel istismar suçu'ndan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Yüksekova'da yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi D.E., geçen mayıs ayında, okullarında verilen 'cinsel istismar' konulu seminere katıldı. D.E., seminer sonrası öğretmeninin yanına gidip, 5- 6 yaşlarındayken amcasının oğlu İ.E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. D.E., bu olaydan 2- 3 ay sonra da diğer amcasının oğlu S.E. tarafından cinsel istismara uğradığını, bunun 6 yıl sürdüğünü anlattı. Bunun üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sırasında, şüphelilerden İ.E.'nin 2017'de yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer şüpheli S.E. gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.E. hakkında Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ile 'zincirleme şekilde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Davanın üçüncü duruşmasında sanık S.E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, S.E.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verip, sanığı tahliye etti.



8 YIL 4 AY HAPİS



Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın altıncı duruşması görüldü. Karar duruşmasına sanık S.E. katılmazken, olayın mağduru D.E.'nin ailesi ve avukatı mahkemede hazır bulundu. Sanık S.E.'nin avukatı Engin Çallı ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da müdahil olduğu duruşma yaklaşık yarım saat sürdü. Savcılık mütalaasında sanığın 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti yargılama sonucu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan S.E.'nin beraatine karar verirken, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan ise 8 yıl 4 ay hapsine hükmetti. Bir üye hakim ise sanığın daha fazla ceza alması gerektiğini belirterek, verilen karara şerh koydu. Karar oy çokluğuyla alındı.



AVUKATTAN TEPKİ



Mağdur D.E.'nin avukatı Harika Günay Karataş ise karar duruşmasında mahkeme heyetinin ağırlaştırıcı nedenleri uygulamayıp, takdiri indirim sebeplerini uyguladığını söyledi. Avukat Karataş, verilen cezanın az olduğunu ve karar itiraz edeceklerini belirterek, "Bu karar sadece müvekkilimi değil bütün çocukları ilgilendiren bir karardır. Her ay Adli Tıp Kurumuna 450 istismar vakasının geldiğini düşünürsek, bu kararlar sanıkları azmettirici niteliktedir" diye konuştu.



YÜKSEKOVA (Hakkari), -



===================



10 çocuğunun annesini döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı



Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde, Ramazan Demir (30) birlikte yaşadığı ve 10 çocuğunun annesi olan dini nikahlı eşi Mukadder Nogay'ı (40) sopayla döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.



Olay, dün saat 22.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çavdarlı köyünde meydana geldi. Bir süre önce çalışmak için Muş'tan Afyonkarahisar'a gelen ve dini nikahlı olan Ramazan Demir ve Mukadder Nogay henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre Ramazan Demir, Mukadder Nogay'ı sopayla dövdü. Bugün sabah uyandığında Nogay'ın hareketsiz halde yattığını gören Ramazan Demir, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Nogay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Nogay'ın başında, kolunda ve vücudunun değişik yerlerinde darp izlerinin bulunduğu belirlendi. Mukadder Nogay'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için morga konuldu. Ramazan Demir ise olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin en küçüğü 6 aylık olan 10 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.



Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

