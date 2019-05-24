DHA YURT BÜLTENİ - 19

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MEHMET KÖKLÜ, YOZGAT'A UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit Köklü'nün Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu daha sonra özgeçmişi okudu. Duadan sonra şehit Köklü'nün tabutu, omuzlarda taşınarak, helikoptere konuldu. Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na, buradan da yine uçakla memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,

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TEM'de TIR kamyona çarptı, Ankara yönü trafiğe kapandı (2)

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza saat 17.45 sıralarında, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde meydana geldi. Muharrem Kaçar idaresindeki 06 FL 7781 plakalı TIR, Şuayip Badır idaresindeki 33 FP 663 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarken, TIR ise yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi kazada yaralanan kamyon sürücüsü Şuayip Badır'a ilk müdahalede bulundu. Şuayip Badır, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar olay yerine gelen vinçler yardımıyla bulundukları yerden alınmaya çalışıldı. Otoyolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden drone görüntüsü

Biriken trafikten drone görüntüsü

Kaza yerinden aktüel görüntüler

Araçların yoldan kaldırılması

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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'Dersim'e yürütmeyi durdurma kararı

BELEDİYE meclisinde, 'Tunceli' isminin tabelada 'Dersim' olarak değiştirilmesine yönelik alınan karar, valiliğin başvurusu üzerine uygulanmadan Erzincan İdare Mahkemesi'nce durduruldu.

Tunceli belediye meclisinde, Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında 7 Mayıs'ta yapılan oturumda, belediye girişindeki 'Tunceli' yazılı tabelanın 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı alındı. Meclis, kararı onay için Tunceli Valiliği'ne gönderdi. Belediye meclisi kararının gelmesi üzerine valilik, kararın hukuka ve yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Erzincan İdare Mahkemesi'ne gönderilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başvuruyu göndermesi üzerine kararın görüşüldüğü Erzincan İdare Mahkemesi'nce işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi. 23 Mayıs'ta verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceği için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır. Davalı idareden dava konusu işlemin sebeplerinin davacının iddialarının da dikkate alınıp açıklanarak isim değişikliğine dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin istenilmesine, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun'un 27/5 maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, iş bu kararın tebliğ edilmesine, 7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmaz üzere oy birliği ile karar verildi."

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, -

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Tıkanan sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili alan zarar gördü

İZMİR'in Kınık ilçesinde, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili arazi sular altında kaldı.

Kınık ilçesinde DSİ yönetimindeki Bakırçay Sulama Birliği tarafından ekili arazilerin sulanması amacıyla geçen 20 Mayıs'tan itibaren Kınık Ovası'ndan geçen sulama kanalına Soma Sevişler Barajı'ndan su verildi. Kanala su verilmesinden 4 gün sonra kanalın Kınık-Soma Karayolu'nun 13'üncü kilometresindeki Kırlar Mevkisi'nde yolun altından geçen kısmında sorun meydana geldi. Kanaldaki suyun önüne katıp getirdiği ot, dal parçaları ve çöpler nedeniyle, bu kısımda tıkanma yaşandı. Su akacak yol bulamayınca taşkın meydana geldi. Gelen ihbar üzerine Bakırçay Sulama Birliği yetkilileri, Sevişler Barajı'ndan kanala verilen suyu kestirdi. Fakat eğimle birlikte kanalda kalan su, 7 saat boyunca akmaya devam ederek kanal çevresinde bulunan tütün, pamuk, mısır ekili olan yüzlerce dekar, arazi sular altında bıraktı. DSİ, Kınık Belediyesi ve İZSU'ya ait iş makinaları ile ekipler, kanaldaki tıkanıklığın açılması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taşan sulama kanalından görüntü

-Suyla dolan ekili alanlardan görüntü

-İş makineleri ile tıkanan kanalın açılması için yürütelen çalışmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir),

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Kanala düşen traktörün altında boğularak öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde tarlasında yonca biçerken traktörüyle su kanalına düşen Mehmet Kılınç (67) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Ayaz Mahallesinde meydana geldi. Traktörüyle tarlasında yonca biçen 3 çocuk babası Mehmet Kılınç (67), direksiyon hakimiyetini kaybederek, kanala uçtu. Traktörün altında kalan Kılınç, sıkıştığı yerden çıkamazken suda boğularak can verdi. Olay yerine gelen Jandarma ve itfaiye ekipleri Kılınç'ın cansız bedenini su kanalından çıkardı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mehmet Kılınç'ın cenazesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Cesedin kanaldan çıkarılışı

-Cesedin cenaze aracına bindirilmesi

-Detaylar

Süre: 00.48 Boyut: 92 MB

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),

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Cemaate saldıran dilenci kadın, polisin belindeki tabancasını almaya kalkıştı



Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), - ADAPAZARI'nda, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatine saldıran kimliği belirsiz dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin belindeki tabancasını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Orhan Camii'nde meydana geldi. İkindi namazı sonrası avluda dilenen kadını, camii cemaati tepki göstererek engellemek istedi. Kadın ise eline sopa alarak kendisini engellemek isteyenlere saldırmaya çalıştı. Bu sırada bölgeden geçen iki polis memuru, durumu fark ederek olay yerine geldi. Polis tarafları ayırarak, kadını sakinleştirmeye çalıştı. İddiaya göre dilenci kadın bu sırada polisin belindeki tabancasını almaya kalkışınca yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. Kadın gözaltına alınırken fenalaşınca ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında dilenci kadın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dilenci kadının sopayla vatandaşlara saldırması

Polisin silahını almaya çalışması

Yere yatırılarak ters kelepçe yapılması

Ambulansa bindirilmesi

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI,

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Şehir merkezinden geçen derede inci kefalinin göçünü izlediler

VAN Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için Mayıs ile Temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor. Koruma çalışmalarının sonuç vermesiyle kentliler şehrin içinden geçen Akköprü Deresi'nden de balıkların tersine göçünü izlemeye başladı.

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor. Suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalinin üremek için başlattığı kutsal yolculuk Van Gölü'ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Erciş ilçesindeki Deli Çay ile Muradiye Bendimahi Çayı balıkların göçünün en iyi izlendiği yerler. Fakat koruma çalışmaları başarılı olunca Van'ın şehir merkezinde ki derelerde de halk bu görsel şöleni izleyebiliyor. İskele Mahallesi'nden geçen Akköprü Deresi'nde inci kefallerinin göçünü izlemek için yüzlerce kişi toplandı. Kentliler bir yandan bu göçü izlerken bir taraftan da bu anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, son 2 yıldır koruma çalışmalarının sıkı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Jandarma ekiplerinin Van'ın merkezinden geçen Akköprü deresinde de nöbet tutuğunu belirten Akkuş şöyle konuştu:

"Şunda şehrin merkezinden geçen Akköprü Deresi'nden binlerce zıplayan balık görüyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Bugün dünyada içinden balıkların zıplayarak göç ettiği ikinci bir şehir yok. Bu Van için dünyada tek. Van merkezdeyiz ve burada bu balıkları izlemek için toplanmış yüzlerce insan görüyoruz. Bu balıkları korumamız lazım. Fakat çok talihsiz olaylar yaşıyoruz. Her yıl üreme dönemi geliyor Akköprü Deresi'nde binlerce balık görüyoruz. Fakat bakıyoruz iş makinaları dereye girmiş adeta bir katliam gerçekleştiriyor. Elbette sel için önlemleri alacağız. Bir yıl boyunca durup biz tam binlerce balığı Akköprü Deresi'nde görüyoruz. İş makinaları gelip bu dereye giriyor. Derede bir taraftan inanılmaz bir güzellik, zıplayan binlerce balık var. Bu göç 600 bin yıldır gerçekleşiyor. Ama bu dere 600 bin yıl boyunca hiç bu kadar kirli değildi. Plastik şişeler, çöp poşetleri, tekerlekleri, televizyon bile atılmış. Buradan bütün Van halkına sesleniyoruz. Balık sizin ve sahip çıkarsanız, ileriki nesillere aktarılacak. Ama balığa sahip çıkmazsak hiçbir devlet kuruluşunun gücü bu balığı korumaya yetmez. Eğer bu balığı koruyup daha iyi tanıtırsak şehir merkezimde yeni göç gözlem merkezleri oluşacak" dedi.

Akköprü Deresi'ne balık göçünü izlemeye gelen kişi inanılmaz bir duygu olduğunu belirterek, "Bu muhteşem bir olay. Belki de dünyanın en güzel görüntüsü. Gerçekten çok muhteşem ve özel sahip olduğumuz bir nimet. Bu görsel şöleni görmeyen kalmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Derede zıplayan balıklar

-Balıkları izleyenler

-Detaylar

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile röportaj

-Zıplayan balıklar ve balıkları izleyenler

-Bir vatandaş ile röportaj

-Dereye göç eden balıklar

-İzleyenler

-Bir kadın ile röportaj

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU/VAN, -

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Evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kedileri itfaiye kurtardı

ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan anne ile 3 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın sırasında kimsenin olmağı ev ise kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıktı. Sahabettin Fidancı'ya ait evden yükselen dumanları gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Bu sırada evden kedi sesleri geldiğini duyan itfaiye erleri, yaptığı incelemede alevlerin arasında kalan 3 yavru kedi ile annelerini kurtararak dışarıya çıkardı.

Mahalle sakinlerinin yemek ve su verdiği kediler bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Yangın anında kimsenin olmadığı ev ise kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

İtfaiye ekipleri

Ekiplerin yangına müdahale etmesi

Kedilerin yangından kurtarılması

Çevrede toplanan vatandaşlar

Kullanılmaz hale gelen ev

Kedilerin annelerine kavuşması

Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA)