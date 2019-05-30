DHA YURT BÜLTENİ-19

PKK'lı teröristlerin saldırısında ölen 4 kişi mezarları başında anıldı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 2016 yılında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından rögar kapağına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ölen 4 kişi, olayın 3'üncü yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Silopi'de 30 Mayıs 2016 tarihinde akşam saatlerinde devriye görevi yapan zırhlı polis aracı, 10'uncu caddede ilerlerken, PKK'lı teröristler tarafından rögar kapağının altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sırasında çevrede bulunan sivil vatandaşlardan İsa Torlak (70), Davut Yoksul (19), Ekrem Birlik (52) ile Kübra Birlik (4) yaşamını yitirirken, 5'i polis 23 kişi yaralandı.

Terör saldırısında hayatını AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik'in ağabeyi Ekrem Birlik, torunu Kübra Birlik, İsa Torlak ve Davut Yoksul, Silopi ilçe merkezindeki mezarları başında anıldı. Mezarlığa gelenler, hayatını kaybeden yakınları için dua okudu. AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, mezarlıkta yaptığı konuşmada, teröre lanet okudu. Birlik, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ağabeyim 2016 yılında hunharca bir patlama sonucu yanında 70 yaşında bir adam yoldan geçen 19 yaşındaki bir genç ağabeyimin 4 yaşındaki torunu hunharca katledildi. Bir ay öncede 2 gencimizi patlama sonucu kaybettik. Hepimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Allah bir daha bu hunharca olayları kimseye yaşatmasın. Kimsenin canı yanmasın, bizim canımız yandı. Allah bir gün er geç onlarında belasını verecek. Allah bir gün onlarında canını okuyacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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Vekilin mezarlığa girişi

Mezarlıkta duaların okunması

Mezarlıktan detaylar

Ölen 2 gencin mezar ziyareti

Milletvekili Rızgin Birlik röportaj

Genel ve detaylar görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Sağanak yağış sitenin bahçe duvarını yıktı

SİVAS'ta sağanak nedeniyle 14 katlı bir sitenin bahçe duvarı yıkıldıi Çöken duvarla birlikte devrilen aydınlatma direği de park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 61'nci sokaktta meydana geldi. Sağanak yağış sonrası biriken su nedeniyle yeni yapılan bir apartmanın 30 metre uzunluğundaki bahçe duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte devrilen aydınlatma direği ise park halindeki Osman Dülek'e ait 58 BU 665 plakalı otomobilin üzerine düştü. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Duvarın çöktüğü anda olay yerinde bulunan mahalle sakinlerinden Ertuğrul Akarat, "Arabamı çamların altına almak için aşağı indim. Yağmurdan dolayı da yukarıya çıkamadım. Bahçe duvarının arkasında su birikmiş. Duvar çöktü. Aydınlatma direği de aracın üzerine düştü. Gürültülü oldu" dedi

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Yıkılan duvarın görüntüsü

-Üzerine aydınlatma direği devrilen otomobil

-Vatandaşın konuşmaları

Haber-Kamera: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi, Merinos kavşağında meydana geldi. Suriye uyruklu Cemal Mansur yönetimindeki 63 MA 1073 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan geçen Abdullah İncibaş yönetimindeki 02 HS 794 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Nazlı Sucu ve araçtaki Suriye uyruklu Turkıye Mahsun yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile Turkıye Mahsun yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Trafik polisleri

-Kaza yapan araçtan savrulan parçalar

-Besni Devlet Hastanesi

-Yaralının Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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İslahiye'de 280 dönüm ekili arpa yandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, arpa ekili arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 280 dönüm ekili arpa yandı, 300 zeytin ağacı zarar gördü

İslahiye'nin Örtülü Mahallesinde 180 dönümü Çetin Yıldırım'a ait 280 dönüm arpa ekili alanda iddiaya göre yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve belediye sulama araçlarıyla müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 300 zeytin ağacı ile 280 dönüm ekili alandaki arpa zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerine giderken

Örtülü Mahallesi

Yangın alanı

Çetin yıldırım ile röp

Muhtar hakan çetin ile röp

Soğutma çalışmaları

- Zeytin sahibi Mustafa Taşkeser ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'da

ANKARA'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı. Tren yolcuları, Erzincan ve Kemaliye'nin doğasına hayran kaldı.

Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi öğlen saatlerinde 120 yolcu ile Erzincan'a ulaştı. İlk olarak Erzincan'ın İliç ilçesinde konaklayan tren yolcuları, araçlarla alınarak Kemaliye ilçesine götürüldü. Yolcular, Kemaliye Karanlık Kanyon gezisinin ardından tarihi evleri ve doğasını gezme fırsatı buldu. Yaklaşık 3 saatlik molanın ardından Turistik Doğu Ekspresi akşam saatlerinde Erzincan'a ulaştı. Mehter takımının gösterisi ile karşılanan yolculara burada Erzincan tulum peyniri ikram edildi. Yolcular daha sonra Çağlayan Şelalesi, Ekşisu ve tarihi Altıntepe'ye götürülerek gezdirildi. Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'daki programını tamamlamasının ardından Erzurum'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tren garından görüntü

Trenin gelişi

-Mehter gösterisi ile karsılanması

-Yolcuların inmesi ve mehteri izlemeleri

-Yolculara ikramda bulunulması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Markette soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı

KARABÜK'te, kar maskesi takıp, elinde tabanca ile girdiği markette soygun girişiminde bulunan, çalışanlar ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y.(58) tutuklandı.

Dün saat 17.00 sıralarında Polisevi karşısında bulunan markette meydana gelen olayda, kar maskeli bir kişi elinde kurusıkıdan bozma tabanca ile markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen kişi, kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmak istedi, ancak başarılı olamadı. Diğer kasayı açıp paralarla kaçmaya çalışan H.Y.'nin peşinden çalışanlar ve müşteriler koştu. Market girişinde yakalanarak etkisiz hale H.Y. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin polis ekiplerine "Şansımı denedim ama olmadıö dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı. İşçi emeklisi H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tutuklanan H.Y. adliyeden çıkartılırken

-H.Y'nin soygun girişimi(Güvenlik kamerası)

-Soygun girişimi(Cep telefonu)

-H.Y. hastaneye götürülürken

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Gazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu son yolcuğuna uğurlandı

İZMİR'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden 83 yaşında yaşamını yitiren gazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu, Torbalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evli, 3 çocuk, 7 torun sahibi gazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu, 11 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğinden dün (Çarşamba) yaşamını yitirdi. Aslen Çankırılı olan Kozanoğlu'nun ölümü, ailesi, sevenleri ve gazeteci dostlarını yasa boğdu. Kozanoğlu için bugün ikindide evinin bulunduğu Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamit Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi Ziynet Sertel, Kozanoğlu'nun ailesi, yakınları ve gazeteci arkadaşları katıldı. Cenazede Kozanoğlu'nun eşi Hayriye Kozanoğlu ve damadı Levent Biçkin taziyeleri kabul etti. Cenazede Kozanoğlu'nun kızı Beyhan Kozanoğlu Biçkin, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Kozanoğlu'nun torunu Kaan Biçkin, bir konuşma yaptı. Torun Biçkin, şu an konuştuğu Türkçe'yi kendisine dedesi Zeynel Kozanoğlu'nun öğrettiğini belirterek, "O benim aynı zamanda babam gibiydi. Bugün üzüncü bir gün olmasın istiyorum. Dedem, ölenlerin arkasından ağlayanlara çok kızardı. O hep gülümseyerek, uğurlanmak isterdi. Onu gülerek uğurlayalım. Hakkınızı helal edin" dedi. Ardından şair Şadan Gökovalı'nın Kozanoğlu ile anılarının yer aldığı mektubu okundu. Daha sonra Kozanoğlu'nun Ayrancılar Mezarlığı'na götürülen cenazesi toprağa verildi.

ZEYNEL KOZANOĞLU KİMDİR?

Zeynel Kozanoğlu, doğduğu Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Kıyısın köyünde ilkokulu okudu. Ankara'da Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü öğretmen okulu haline getirilişinden sonra 1955 yılında bitirdi. Konya-Kulu'nun Ömerhanlı kasabasında öğretmen olarak çalıştı. 1960-1962 yılları arasında Gelibolu'nun Cumalı köyünde yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini tamamladı. Ankara'da Medeniyet gazetesinde 2 yıl, daha sonra da İzmir'de Anadolu Ajansı'nda 15 yıl çalıştı. Ankara'da bulunduğu yıllarda başladığı Ankara Hukuk Fakültesi'nin üçüncü sınıfından İzmir Gazetecilik Yüksekokulu'na geçiş yaptı ve buradan mezun oldu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nce her yıl açılan Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışmalarında dereceler aldı. 1967 yılında Tercüman gazetesinin açtığı roman yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Çeşitli gazetelere röportajlar yaptı, TRT'ye radyo programları ve oyunlar yazdı. Yurt Ansiklopedisi'nin İzmir maddesini yazanlar arasında yer aldı. İzmir'de İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nce yayımlanan günlük 9 Eylül Gazetesi'nde köşe yazıları yayımlandı. 2008 yılı Ocak ayında İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nce "İzmir'de çalışan en yaşlı gazeteci" plaketi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zeynel Kozanoğlu'nun fotoğrafı

-Cenazeden görüntü

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Torun Kaan Biçkin'in konuşması

-Şair Şadan Gökovalı'nın Kozanoğlu ile anılarının yer aldığı mektubun okunması

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),

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