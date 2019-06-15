DHA YURT BÜLTENİ - 19

Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Bursa'ya geldi. Arslan'ın baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haber alıp gelen yakınları güçlükle ayakta durabildi. Arslan'ın kız kardeşi Zeynep Arslan ise sinir krizi geçirdi. Sinan Arslan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Yıldırım Hacı İbrahim Altan Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Arslan Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Uzman çavuşun fotoğtafı

-Uzman çavuşun evinden detaylar

Süre: 02.13 Boyut: 249 MB

Haber: Semih ŞAHİN

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Tokat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

TOKAT'ta sağanak ve dolu yağışı nedeni ile ekili tarım arazileri zarar gördü. Tokat-Turhal Karayolunda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Tokat'ta 16.00'da başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Söngüt ve Gürpınar köylerinde yağış nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında arazilerin tamamen suyla kaplandığı gördü. Gürpınar köyünde çiftçilikle uğraşan Kazım Pişker suyla kaplanan mısır ekili tarlasını inceledi. Pişker, "Zararımızı şu anda tespit etmedik. Canımızı kurtardığımıza bakıyoruz" dedi.

Ayrıca Söngüt köyünün yukarısında bulunan sulama kanalın taşması sonucu ise Tokat-Turhal Karayolu'nda 50 metrelik alan sular ve çamurlarla kaplandı. Yoldan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Tokat istikametinden Turhal'a seyir halinde bir otomobil ise aynı yerde kaza yaptı. Yaralanan araç sürücüsü Hasan Aslan, çevredekiler tarafından özel bir otomobil ile Tokat Devlet Hastanesine götürüldü.

ARAÇLAR AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINDI

Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel beldesi mevkinde de sağanak etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika etkili olan yağış karayolu trafiğini olumsuz etkiledi. Sivas'tan Tokat'a seyir halindeki araçlar sağanakta ilerleyemeyince yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna sığındı. Yaklaşık 30 araç yağmur durana kadar burada bekledi. Yağmurun durmasıyla araçlar yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü:

-Yollardan görüntüler

-Yolda oluşan su birikintisi

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Tarlalarda oluşan su baskınları

-Konuşmalar

-Yakıt istasyonuna sığınn araçlar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Torbalı'da geri dönüşüm fabrikasında yangın



İZMİR'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Torbalı ilçesinde Çapak yolu üzerindeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, kolay tutuşan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle fabrikadan yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye görevlileri yangına müdahale ederken, Torbalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu Çapak yolu trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın saat 19.00 sıralarında söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Söndürme çalışmaşarı

Kamyonların itfaiye eri tarafından kurtarılışı

Genel ve detay

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), -

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Yeğeninin iş yerinde yangın çıkan amca bayıldı

KARAMAN'da, yeğeninin ambalaj dükkanına bir süreliğine bakan Sabri Koç (52), iş yerinin depo bölümünde yangın çıkınca fenalaştı. Yeğenine, "Dükkanın yanıyor, hemen gel" dedikten sonra bayılan Koç, tedaviye alınırken, yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahalllesi Tabakhane Caddesi üzerindeki ambalaj ürünleri dükkanında çıktı. Dumanın fark edilmesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dükkanı geçici olarak idare eden amca Sabri Koç, iş yeri sahibi yeğeni Fatih Koç'u arayarak, "Dükkanın yanıyor, hemen gel" dedikten sonra fenalaşıp, yere yığıldı. Deponun merdiven bölümüne yığılan Koç, itfaiye ve polis ekiplerince dışarıya çıkartıldı. Koç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü. İş yerinin depo kısmındaki malzemeler ise kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yanan depodan çıkan dumanlar

Sabri Koç'un telefonla yeğenini araması ve yere yığılması

Yere yığılan adamın dışarıya çıkarılması ve ambulansa alınışı

olay yerinden genel detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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Yargıtay Başkanı Cirit: Bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, beraberinde yaklaşık 150 kişilik bir heyetle birlikte Bitlis ve ilçelerine gezi programı düzenledi. 1986 yılında Ahlat ilçesinde görev yapan Yargıtay Başkanı Cirit, "Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var. Ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var" dedi.

Ziyarete Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik ile Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarının da aralarında bulunduğu heyet, eşleri ile birlikte Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki tarihi mekanları gezdi. Sabah saatlerinde Van'dan karayolu ile Tatvan ilçesine gelen heyet, önce Tatvan Adliyesi'ni ziyaret etti. Daha sonra sahil parkına geçerek İskelede hatıra fotoğrafı çektirdiler. Buradan Ahlat ilçesine geçen Yargıtay heyeti, Ahlat Karşılama Merkezi ve müzeyi ziyaret ettiler. Müze yetkililerinden de bilgi alarak Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na gidildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan, karşılanan heyete çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüstü Cirit, Osmanlı İmparatorluğu'nun adaletle yükseldiğini, o dönemde kadılara da büyük önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yargıtay Başkanı olarak burada kadılara verilen değerden dolayı kıvanç duyuyoruz. Bugüne kadar adaletle devletimizi yücelttik. Büyük devletimizi 16 devletle değil, 300'e yakın beyliklerle kurduk. Hepsinin temel ideali ve şiarı adaletle olmuştur. Onun için uzun bir zamana yayılmışlar. Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var. Ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var. Onun buradaki sadece bir mezar taşı değil, şuradaki sanata bakın, tarihimizin ne olduğunu, bizim büyük bir millet olduğumuzu buradaki meydan mezarlığında da görmekteyiz. Ne mutlu onların torunlarıyız. Bu milletin fertleriyiz."

Prof. Dr. Recai Karahan ise, Ahlat'ın görülmesi ve iyi anlaşılması gerektiğini belirterek "Biz buraya gelen misafirlerimize hep şunu söylüyoruz. Eğer siz Ahlat'ı anlayamıyorsanız, Çanakkale'yi anlayamazsınız. Çanakkale'yi anlamak için Ahlat'tan giriş yapmanız lazım" dedi.

Daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezen heyet Bayındır Kümbeti önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Adilvcevaz ilçesinde de kısa süre kalan heyet daha sonra karayoluyla Van'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tatvan adliyesi önünde Yargıtay üyelerinin görüntüleri

-Tatvan Sahil Pakında ve iskelesinden görüntüler

-Ahlat Karşılama ve Müzesinden görüntüler

-Ahlat Selçuklu Mezarlığından detaylar

-Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in açıklamaları

-Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan'ın açıklaması

-Mezarlık gezisinden detaylar

-Bayındır Kümbetinde toplu fotoğraf çekimi

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,-

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