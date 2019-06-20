DHA YURT BÜLTENİ - 19

Yavuz Sondaj Gemisi yola çıkıyor (3)

YAVUZ GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı. Törenin sona ermesiyle birlikte son hazırlıklarını tamamlayan Yavuz gemisi, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Geminin limandan ayrılması(drone)

Geminin karadan uzaklaşması

Cep telefonlarıyla görüntüleyenler

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),

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Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (6)

YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI

Trabzon'un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu. Saat 15: 00 sıralarında sağanak nedeniyle Yomra deresi taştı. Taşan dere Demirciler, Özdil ve Oymalı köyüne ulaşım sağlayan grup yolunu ulaşıma kapattı. Köylerde bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, bir işyeride yıkıldı. Belediye ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. İlçede derenin taşma anı ise kameralara anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sel anı videosu

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Haber-Kamera: Selay SAYKAL TRABZON-DHA

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Otomobil iş makinası ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile iş makinası çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 15: 00 sıralarında ilçeye bağlı Bektaşlı Köyü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; ana yolda seyir halinde olan Cevdet U., (58) yönetimindeki 67 DP 476 plakalı otomobil, tarladan ana yola çıkış yapmak isteyen İbrahim T., idaresindeki iş makinesi ile çarpıştı. Kazada araç hurdaya dönerken araçta bulunan Nadire Öztürk (75) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Cevdet U., ise ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nadire Öztürk'ün cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İş makinesini kullanan İbrahim T. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-Jandarmanın çevrede güvenlik önlemi alması

-Ekiplerin incelemesinden detaylar

Süre: (1: 46 Boyut (376 MB)

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

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Zabıtanın sözüne kızıp, döner bıçağı ile saldırdı



ANTALYA'da zabıtanın sahildeki ruhsatsız büfeyi kaldırmak istemesine direnen büfe sahibi Ali Akın, işlemin usulsüz olduğunu iddia etti. Tartışma devam ederken bir zabıta memurunun "Kadın gibi konuşmaya gerek yok" sözleri üzerine sinirlenip döner bıçağıyla saldıran bir iş yeri çalışanı, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda bulunan 24 nolu plajın üst kısmında meydana geldi. Sahilin üst bölümündeki alana konulan büfe, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kaldırılmak istendi. Karşısında polisi ve yıkım ekiplerini gören büfe sahibi Ali Akın, vergisini ödediğini, işlemin usulsüz olduğunu belirterek, durdurulması için talepte bulundu. Tartışma devam ettiği sırada bir zabıta memurunun "Kadın gibi konuşmaya gerek yok, işlemi yapalım" sözü, bir iş yeri çalışanını kızdırdı. İş yeri çalışanı 'sallama' diye tabir edilen döner bıçağıyla görevlilere saldırdı. Arayan giren polis, etkisiz hale getirip, döner bıçağını elinden aldığı saldırganı kontrol altına aldı.

Büfe sahibinin süre istemesi üzerine işlem ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Elinde döner bıçağı olan şahsın zabıtaya saldırması

Polisin silah çekmesi

Zabıta ile vatandaşın ağız kavgası

Büfe işletmecisi kameraya bilgi verirken görüntüsü

Zabıtaların görüntüsü

İşletmeci ile zabıta ve polisin konuşurken görüntüleri

Detaylar

355 MB -- 03.12/// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Çocuklarla dilenen kadınlara taahhütname imzalatıldı, bir çocuk korumaya alındı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polis ve zabıta tarafından dilenci operasyonu yapıldı. Sosyal hizmet uzmanları dilenci kadınlara bir daha çocuklarla dilenmeyecekleri, çocuklarla dilenirken yakalanmaları durumunda çocukların kurum tarafından alınacağına dair taahhütname imzalattı. Anne ve babası hapishanede olan ve bir yakınıyla dilendiği belirlenen çocuk ise sosyal hizmet merkezi tarafından korumaya alındı.

Manavgat'ta zabıta, polis ve jandarma ekiplerinin yaz aylarının gelmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla sayıları artan dilencilere karşı etkin mücadelesi sürerken, dilencilerin birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30- 40 liraya kiraladığı iddiaları üzerine bugün ilçede geniş kapsamlı dilenci operasyonu düzenlendi. Manavgat'ın en büyük pazarı olan ve bölgedeki konaklama tesislerinde tatil yapan turistlerin büyük rağbet gösterdiği Perşembe Pazarı ile Antalya Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtası ve Manavgat Belediyesi zabıtası dilenci avına çıktı.

DİLENCİLERE PARA CEZASI UYGULANDI

Kucaklarında taşıdıkları ve yanlarında gezdirdikleri küçük çocuklarla turistlerin ve vatandaşların manevi duygularını suistimal ederek dilenen kadınlar, görevliler tarafından tek tek toplandı. Zabıta ekipleri tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 157 lira idari para cezası uygulanan dilenci kadınların yanlarındaki küçük yaştaki çocuklar için İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

KADINLARA TAAHHÜTNAME İMZALATILDI

Perşembe Pazarı Zabıta Karakolu'na gelen sosyal hizmet uzmanları, buraya getirilen dilenci kadınlara küçük yaştaki çocukları dilencilik yaptırmanın veya dilenirken yanlarında bulunmasının büyük suç olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine dilenci kadınlardan biri, asla dilenmediğini, pazara geldiği sırada görevlilerin kendisini alarak karakola getirdiğini öne sürdü. Sosyal hizmet uzmanları dilenci kadınlara bir daha çocuklarla dilenmeyecekleri, çocuklarla dilenirken yakalanmaları durumunda, çocukların kurum tarafından alınacağına dair taahhütname imzalamaları gerektiğini söyleyince, kucağında 1 yaşından küçük çocuk olan başka bir dilenci kadın, "Ben tek başıma hiçbir şey imzalamam. Büyüklerim gelir, okur öyle imzalarım" dedi. Sosyal hizmet uzmanı da kendisinin taahhütnameyi madde madde okuyup, anlatacağını belirtti. Sosyal hizmet uzmanlarının kimlik tespiti sırasında dilenci kadınlardan birisi yanındaki çocuklardan birinin kendisinin olmadığını ve bir akrabasının olduğunu söyledi ve çocukla birlikte anne ve babasının adını soyadını vermek istemedi. Sosyal hizmet uzmanları çocuklarla dilenen kadınlara taahhütname imzalattı.

1 ÇOCUK KURUM BAKIMINA ALINDI

Manavgat İlçe Sosyal Hizmet Müdür vekili Nihal Etci, Manavgat Belediyesi zabıta görevlilerinin haber vermesi üzerine hemen sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir ekibi bölgeye yönlendirdiklerini belirtti. Etci, "Vatandaşın duygularını çocuklar aracılığıyla istismar ederek aynı zamanda da çocukları da istismar ederek kişilik gelişimlerine zarar veren aileleri hakkında sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik çalışma esaslarının belirlendiği 2007 sayılı Valilik genelgesine istinaden ve 8 Mayıs'ta Kaymakam başkanlığında toplanan İlçe Çocuk Koordinasyon Kurulu'nda alınan karar üzerine, ailelere çocuklara ilişkin yasal yükümlülüklerin neler olduğu, bu sorumluluklar yerine getirilmediği ve çocukların sokaklarda istismar edilmeye devam etmeleri durumunda suç duyurusu ve çocukların aileden alınarak kurum bakımına yerleştirileceğini hatırlatılarak, taahhütname okunarak, imzalatıldı. Bebek yaşta olan 4 çocuk bu şekilde aileye teslim edilirken, anne ve babası cezaevinde olduğu ve yakın akrabalarıyla dilencilik yaptırılan 10 yaşındaki çocuk savcılık talimatıyla kurum bakımına alındı" dedi.

Etci, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde çocuklara yönelik koruma çalışmalarına aralıksız devam edileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Caddede dilenen kadınlar

Zabıta karakolunun önünde bekleyen dilenciler

Sosyal hizmet uzmanlarıyla tartışma

Pazar yerinden görüntüler

536 MB/// 04.50"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),