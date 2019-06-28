DHA YURT BÜLTENİ- 19

Ahırda çıkan yangın makilik alan ve tarım arazilerine sıçradı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, atıl durumdaki ahırda çıkan yangın yanındaki tarım arazileri ile makilik alana da sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 3 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 15.45 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi, Mezarlıküstü mevkisinde bulunan atıl durumdaki hayvan damında çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki tarım arazileri ve makilik alana da sıçradı. Yerleşim yeri yakınındaki yangından yükselen dumanı gören köylüler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen 30 kişilik orman ekibi ile itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin 7 arazöz, 2 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale ettiği yangın, yakındaki ev, besi çiftliği ve ormanlık alana ulaşmadan 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında 1 dönüm tarım arazisi ile 5 dönüm makilik alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Tekirdağ'da kimyasal deposundaki patlama inceleniyor (2)



RUHSATSIZ TESİS MÜHÜRLENDİ, FAALİYETLERİ DURDURULDU

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Ergene ilçesinde bulunan kimyasal deposundaki patlama sonrası yapılan çalışma sonucu tesis, mühürlenerek, faaliyetleri durduruldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kimyasal depolama faaliyeti gerçekleştirilen tekstil ve kimyevi madde üretilen tesiste 10 ton kapasiteli formik asit tankının patladığının ve içindeki 9 ton asidin çevreye yayıldığının beyan edildiği belirterek, şöyle denildi:

"Yapılan incelemede tesis etrafında rahatsız edici (geniz yakan ve göz yaşartan) koku yayılmakta olduğu görülmüştür. Asidin döküldüğü alanlara kum, topra, talaş ile absorbe etme işlemi uygulanmıştır. Yola yayılan asit de seyreltilerek arındırılmıştır. Cuma sabahı olay yerine tekrar gidilerek tesisten etrafa yayılan ve absorban maddeler ile kontrol altına alınan atıkların, tehlikeli atık lisanslı bertaraf tesislerine taşınması tamamlandı. Yaklaşık 40 ton asitle kontamine olan absorban lisanslı tesise bertaraf edilmek üzere taşındı. Tesiste yapılan değerlendirmede; tesisin meskun mahal içerisinde yer aldığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda; çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan tesisin faaliyetine 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği son verilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında da Belediye başkanlığınca kaçak olan tesisi Yapı Tatil Zaptı düzenlendi."

TEKİRDAĞ

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300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

İzmir'de, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin yaptığı ihaleyi kazanan firmanın yetkilisinden, 'yaklaşık maliyeti' fazla yazıp, yapılmamış işlemleri yapılmış gibi göstereceğini söyleyerek 300 bin TL rüşvet istediği öne sürülen öğretim görevlisi Muhammet Zeyni A., tutuklandı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitim için gerekli olan makineler, elektronik malzemeler ve tesisat onarımları için ihale yapıldı. İhaleyi kazanan firmanın yetkilisi A.B., polise üniversitede ihaleler için yetkili olan öğretim görevlisi Muhammet Zeyni A.'nın kendisinden 300 bin TL rüşvet istediğini söyleyerek, şikayetçi oldu. A.B.'nin, Muhammet Zeyni A.'nın kendisine fakülte tarafından yapılan ihalede yapılmayan işlemleri yapılmış gibi gösterip, 'yaklaşık maliyeti' fazla yazacağını söylediğini öne sürmesiyle polis ekipleri çalışma başlattı. Polis birlikte hareket eden A.B., Muhammet Zeyni A. ile iletişim kurup, yeterli parasının olmadığını ancak yavaş yavaş ödeyebileceğini söyledi. Muhammet Zeyni A.'nın kabul etmesiyle, A.B. dün, polisin seri numaralarını aldığı 20 bin TL'yi öğretim görevlisine verdi. Önlem alan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı alan Muhammet Zeyni A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Zeyni A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- M.Z.A.'nın adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber: Davut CAN - İZMİR,

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14 ilde FETÖ operasyonunda, 24 asker adliyede (2)

11 TUTUKLAMA

Tekirdağ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 24 kişiden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13 şüpheli ise 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ruhan YALÇIN-Tekirdağ -DHA

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Hatay'da öğretmenevinde yangın



Hatay'ın Antakya ilçesinde öğretmenevinde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan öğretmenevinin üçüncü katında elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kimsenin bulunmadığı odada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Binada küçük çaplı maddi hasar oluştu. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından amatör kamera görüntüleri

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

