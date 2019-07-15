DHA YURT BÜLTENİ-19

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş öldü (3)

GERİYE BİRBİRİNE SARILIRKEN DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmelerinin ardından geriye dün çekilen görüntüler kaldı. 15 Haziran günü hayvanlarını otlatırken, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve cenazesi, 19 gün süren arama çalışmasıyla 4 Temmuz günü bulanan Engin Eroğlu'nun anısına dağıtılan oyuncak etkinliğinde Nupelda ile Ayaz kardeşlerin aldığı hediye anı görüntüleri ortaya çıktı. Dün çekilen görüntülerde, Nupelda ile Ayaz kardeşler, ellerindeki 'Engin Eroğlu Ovacık' yazılı balonlarla birbirine sarılıp, öptüğü anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü

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Kardeşlerden görüntü

Kardeşlerin birbirilerine sarılmaları

Haber: Ferit DEMİR, Erkan BAY-Kamera: TUNCELİ,

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15 Temmuz kahramanı Aksakallı'dan şehitlere karanfil (2)- Yeniden



ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde gerçekleşen anma programında tüm gözler, hain darbe girişiminde Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e verdiği 'vur' emriyle efsaneleşen 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı üzerine yoğunlaştı. Korgeneral Aksakallı, diğer yetkikilerle birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Çanakkale Valiliği tarafından ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, siyasi parti başkanları daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Törenin en dikkat çeken ismi ise FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e 'vur' emrini veren Korgeneral Aksakallı oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Program, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli İdari Uzman Serap Yakut tarafından, 15 Temmuz'a ilişkin günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi camiinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi. Program, katılımcılara pilav ikramıyla sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte tüm gözler ise 15 Temmuz'un efsane komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'daydı. Anma törenine katılanlar, Aksakallı paşa ile sohbet edip, fotoğraf çektirebilmek için çaba sarf etti. Çok sayıda kişi Aksakallı ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene katılanlar, Aksakallı'nın 15 Temmuz'da sergilediği kahramanlık nedeniyle kendisine şükran duygusunu iletti.

DARBE GİRİŞİMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Kalkışma sırasında darbeci general Semih Terzi, komutansında darbeci askerlerle birlikte Genelkurmay için çok kilit bir yer olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmek için harekete geçti. Ancak, o dönem Tümgeneral rütbesiyle Özel Kuvvetler Komutanı olan Zekai Aksakallı, 15 Temmuz gecesi nöbetçi olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'e, cuntacı General Semih Terzi'yi 'vur' emrini verdi. Semih Terzi'yi alnından vurarak emri yerine getiren Halisdemir, darbeci askerler tarafından şehit edildi. Aksakallı 'emri veren', Halisdemir ise 'emri yerine getiren' kişi olarak darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli kahramanlardan oldu.

TÜRK İNSANININ GÖNLÜNDE 'KAHRAMAN' OLARAK YER EDİNDİ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2. Kolordu Komutanı olarak görevini sürdüren Korgeneral Zekai Aksakallı, darbe girişiminin ardından açılan davalarda müşteki ve tanık olarak verdiği ifadelerde, 15 Temmuz akşamı ve 16 Temmuz'da yaşananları detaylarıyla anlatmıştı. Aksakallı, açılan bir davada geçtiğimiz günlerde tanık olarak verdiği ifadede, darbe girişimiyle ilgili önemli detayları anlattı, FETÖ tehdidine dikkat çekti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir ve ona 'vur' emrini veren Korgeneral Zekai Aksakallı, Türk insanının gönlünde 'kahraman' olarak yer edindi.

'İBRET İLE İZLİYORUM'

Hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçerken FETÖ'cüler, her fırsatta Aksakallı ve Halisdemir'i karalamaya çalıştı. 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, "FETÖ karalama kampanyasında, hayatında hiç akıllı telefon kullanmamış vatan kahramanı şehit Ömer Halisdemir'i bile 'ByLock kullanıcısı' olarak sunmakta. Ayağımı basmadığım hiçbir terör coğrafyası yoktur. Darbenin dışarıdaki ana odaklarının, darbe girişimini karartmaya çalıştıklarını ve kalan FETÖ'cüleri korumak için şahsımı hedef aldıklarını ibretle izliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehitler Abidesinde 15 Temmuz programına katılan Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan genel ve detay görüntüler

Aksakallı'nın vatandaşlarla selamlaşması ve karanfil bırakması

Vali Orhan Tavlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasından görüntü.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua edilmesinden görüntü.

Serap Yakut'un 15 Temmuz'a ilişkin konuşmasından görüntü.

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (2)

PAKDEMİRLİ: MİLLETİN DESTANSI DURUŞU ZİHİNLERDEN ÇIKARILMAMALI

Konak Meydanı'ndaki etkinliklere katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, meydana kurulan dev led ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Bakan Pakdemirli, polis üniformalı bir çocuğu kucağına aldı. Daha sonra sahneye çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmasına darbe girişimini lanetleyerek başladı. Devletin emanet ettiği silahı ve tankı, millete ve devlete çeviren örgütü lanetlediğini ifade eden Bakan Bekir Pakdemirli, 251 şehidi de rahmetle andığını söyledi.15 Temmuz 2016'nın demokrasi tarihi açısından kara bir leke olduğunu kaydeden Pakdemirli, bu tarihin aynı zamanda milletin demokrasiye attığı şanlı bir imza anlamına geldiğini söyleyerek, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi. Pakdemirli, "Biz, 15 Temmuz'da ihanetle imtihan edildik. Hamdolsun, bu zor imtihandan ilahi yardım ve ihsan ile çıktık. Bu büyük bir nimettir ve şükür ister. Şükredilen nimet de artar. Şehitlerimizle mahşerde karşılaşınca mahcup olmamak adına azami gayret göstermeliyiz" dedi. Milletin destansı duruşunun zihinlerden çıkarılmaması gerektiğini isteyen Bekir Pakdemirli, o gece yaşananların, milli bir destan hüviyetinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Biz bu ruhu daima diri tutulacağız. Çünkü 15 Temmuz; 2023 vizyonu, 2053 hedefi, 2071 ideali için yeni bir işaret fişeğidir. Biz devlet ve millet olarak, daima demokrasiden yana saf tuttuk. Demokratik bütün hak ve talepler; bizim başımızın üstündedir. Ancak biz, milletin iradesinin üstünde bir iradeyi de asla tanımadık, tanımayacağız."

'BU RUHU HEP DİRİ TUTACAĞIZ'

15 Temmuz'daki o büyük mücadelenin, onca şehit, onca gazinin boşuna verilmediğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplumsal buhrana sebep olan onca yıkım boşuna yaşanmadı. Hepsinin tek bir amacı vardı; O da, Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmekti. Hamdolsun, muhafaza ve müdafaa edildi. Bizim de tek gayemiz budur, bu olacaktır" diye konuştu. Yüce milletin istikbali ve devletin istiklali için daha çok birlik olacaklarını, 15 Temmuz'un milli duruş, mili duyuş ve milli vuruş olduğunu aktaran Pakdemirli, bu ruhu hep diri tutacaklarını ve hep hatırlayacaklarını dile getirdi. Pakdemirli, konuşmasını bu toprakların şiirlerinin, 'Korkma' ile başladığını, korkmayacaklarını, hep çok çalışacaklarını söyleyerek tamamladı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise Türk topraklarına gözünü dikenlere milletin geçit vermediğini söyledi.

Program, konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konak Meydanı'ndaki kalabalıktan

-Atılan sloganlardan ve pankartlarda görüntü

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN-Davut CAN-Hande NAYMAN-Mustafa KÖPRÜLÜ-Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Bulgaristan'da 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya ile Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlediği etkinliğe, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı, Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı Ana Cumalieva, Bulgaristan'dan davetliler ile Azerbaycan, Kazakistan ve Pakistan Büyükelçilikleri temsilcileri, Türk iş insanları ile vatandaş ve soydaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Hasan UIusoy, 15 Temmuz terörist darbe girişiminin Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, halkın kahramanca direnişi ve devletine sadık güvenlik güçlerin kararlı karşı harekatı sayesinde başarısızlığa uğratıldığını söyledi. Türk demokrasisine kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını yitiren aziz Şehitleri rahmetle andığını, gazilere minnet duygularını sunduğunu söyleyen Ulusoy, "Bulgaristan bu darbe girişiminin ilk anından itibaren ülkemize, demokrasimize sahip çıkmıştır. O geceden itibaren soydaşlarımız da devamlı yanımızda olmuştur. Onlar için de bir kez şükranlarımızı sunmak istiyorum. Terörle mücadele bağlamında Bulgaristan gibi bir komşu, dost ve müttefik ülkeleri desteği gerçekten çok önemli. Bize dayanışmada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükelçi Dr. Ulusoy, bu mücadelenin süreceğini, FETÖ'nün sadece Türkiye değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için tehdit arz ettiğini, bu çerçevede, genç dimağları zehirleyen FETÖ iltisaklı okulların en büyük tehlikelerden birisini teşkil ettiğini vurguladı, Bulgaristan'ın FETÖ ile mücadelede verdiği destek için teşekkür etti.

Başmüftü Mustafa Hacı'nın, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitler için dua ettiği törende, Büyükelçiliğin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında tertiplediği "15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi. Öğrenciler Elif Çalım ile Bilal Yarmacı yazdıkları şiir ve yazılarla özel ödüllere layık görüldü. Mestanlı İmam Hatip Lisesi'nden Bilal Yarmacı THY "15 Temmuz Destanı" özel ödülünü aldı. Elif Çalım ise "Anavatanımız" şiirini katılımcılar önünde söyledi.

KIRCAALİ'DE TÖREN

Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Kırcaali Ömer Lütfi Derneği'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bulgaristan marşı söylendi. Törende konuşan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, 15 Temmuz'da yazılan destanın başkahramanının Türk halkının olduğunu söyledi. Ergani, "FETÖ sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada faaliyet gösteren bir ihanet çetesidir.Yöntemleri her yerde aynıdır. Dolayısıyla Türk halkına yaşattıklarını başka halklara da da zamanı geldiğinde yaşatması kaçınılmazdır. Bulgaristan hükümeti ve Bulgar halkının darbe girişimin yaşandığı ilk günden itibaren Türk halkının ve demokrasinin yanında yer aldı. Avrupa'da Bulgaristan'ın Türkiye'yi en iyi anlayan ülkelerin başında gelmesi memnuniyet vericidir" dedi.

Türk halkının zor günlerinde yanında duranları her zaman hatırlayacağını vurgulayan Ergani, ayrıca bu yolda Türkiye'ye destek veren soydaşlara da teşekkür etti. Ergani, "Türkiye ile gönül bağı olan soydaşlarımızın manevi desteği ve dualarının payı büyüktür. Zor zamanlarda yanımızda duran Bulgaristan'daki kardeşlerimize teşekkür etmeyi bir borç bilirim" dedi.

Türkçe Öğretmenler Derneği'nden Harun Bekir'in yönettiği programda, Çarıklı Köyü Ortaokulu'ndan öğrencilerin 15 Temmuz Destanı şiir dinletisi izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sofya'da törene katılanlar

Büyükelçi Hasan Ulusoy konuşması

Başmüftü Mustafa Aliş Hacı'nın şehitlere dua okuması

Çocukların şiir okuması

Çocuklara ödüllerin verilmesi

15 Temmuz Destanı sergisi

Hatıra defterinin yazılması

Harun Bekir açılışı yapıyor

İstiklal Marşı ve saygı duruşu

Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'nin konuşması

Öğrenciler şiir okuması

Detaylar

Haber-Kamera: Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),-

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Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldı

KONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.

15 Temmuz darbe girişimin 3'üncü yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Mevlana Meydanı'nda devam etti. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Partili milletvekilleri ile askeri yetkililer katıldı. Tören alanında katılımcılara 10 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı. Alanı dolduranlar Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının konserini eşlik ederek dinledi.

15 Temmuz'da darbe girişimini anlatan bir sinevizyon gösterisi yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanında yaptığı konuşması, alana kurulan dev ekranlardan vatandaşlara dinletildi.

Görüntü Dökümü

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Mevlana Meydanı'ndaki törenden detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Antalya'da 15 Temmuz yürüyüşü

ANTALYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla saat 19.30'da Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen 'Milli Birlik Yürüyüşü'ne Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ve kızları, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy çok sayıda protokol üyesi ve yaklaşık 50 bin vatandaş katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait atlı polislerin öncülük ettiği yürüyüşte, Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde protokol üyeleri ve Antalyalılar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte Vali Münir Karaloğlu'nun bileğindeki kırmızı bandaj dikkat çekti. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Vali Karaloğlu ve katılımcılar, meydanda oluşturulan anı defterini imzaladı. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

DİK DURUŞUN TİMSALİ

Tören alanında vatandaşlara seslenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılı olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016'nın o karanlık gecesini nurlu bir sabaha eviren, zaferi milletimize bahşeden yüce Rabbimize hamdolsun. Dik duruşun timsali Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle sokaklara meydanlara inip, demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her ferdine selam olsun. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun, mübarek olsun. Tarihine, kültürüne, demokrasisine, vatanına, milletine, al yıldızlı al bayrağına aşık sevgili Antalyalılar hepiniz Cumhuriyet, Demokrasi meydanımıza hoşgeldiniz, şerefler getirdiniz" dedi.

'ZANNETTİLER Kİ BU MİLLET SİNECEK'

15 Temmuz gecesi bu milletin sadece basit bir darbe girişimi, bir kalkışmaya şahit olmadığını belirten Vali Karaloğlu, "Bir işgal girişimiydi 15 Temmuz gecesi. Bu milletin dini ve manevi duygularını istismar eden, hizmet ve himmet örtüsü altında gizlenerek, milletin kaynaklarını, zekatını, kurban parasını, fitresini kullanan bir alçak örgütün devletin kurumlarına, ordusuna, emniyet, adalet, mülki idare teşkilatına sızmış bir hain örgütün işgal girişimiydi. Ama o örgütün ve o örgütü maşa olarak kullanan düşmanlar şunu hesap edemediler, zannettiler ki tanklar sokakta yürürse, F16'lar alçak uçuş yapıp ses duvarlarını aşara bu millet sinecek, evinden dışarı çıkmayacak. Hatırlayın o gece FETÖ'cü bir hain ABD'de bir televizyon programında şunu söylüyor, 'Şu anda Türk Milleti sokağa mı çıkıyor.' Ey hain, ey 1 dolarlık değeri olan hain sen daha kendi milletini tanımamışsın. Bu millet tişörtüyle, gömleğiyle, elinde al bayrağıyla tankın önünde set oldu, F16'ların, helikopterlerin mermilerine meydan okudu. Evet o gece karanlık başlayan bir gece önce Allah'ın inayeti, sonra Cumhurbaşkanımızın cesareti ve liderliği, sonra milletimizin kahramanlığıyla nurlu bir sabaha erdi" dedi.

ANTALYA'DA KİMSENİN BURNU KANAMADI

Antalya'da o gece Ankara, İstanbul, Anadolu'nun diğer şehirlerinde yaşanan sorunların yaşanmadığını belirten Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

"Bunda elbette ki Antalyalı vatandaşlarımızın meydanları doldurmasının etkisi var ama o gece Antalya'da Allah'a hamdolsun sürecin doğru ve hızlı yönetilmesinin de katkısı var. Antalya sokaklarında tek bir askeri araç yürümedi, semalarında da tek bir askeri uçak ve helikopter havalanmadı ve kimsenin burnu kanamadan bu süreci atlattık. Ama Türkiye genelinde 251 şehidimiz ve 2100'ün üzerinde gazimiz oldu. 15 Temmuz ve bütün şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum, gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. 15 Temmuz gecesi yaşananları eğer unutursak, emin olun bu hainler bir yerde pusuda bekliyordur. Onun için 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'u mutlaka çocuklarımıza, gençlerimize çok iyi anlatmamız gerekiyor. Onlara bu coğrafyanın zor bir coğrafya, bu toprakların çok kıymetli olduğunu, her santimetrekaresi şehit kanlarıyla sulanarak vatan kılındığını çok iyi anlatmamız lazım. Bu toprakları vatan kılmak kadar vatan tutmanın da zor olduğunu da anlatmamız lazım. Onun için gaflete düşersek, unutursak, unuttursak emin olun ihanet geri gelir" dedi.

BU MİLLET KORKMADI

Türkiye'nin 15 Temmuz'da uzun ve karanlık bir gece yaşadığını dile getiren Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Ama hamdolsun o gecenin sabahı aydınlıktı milletimizin gayreti ve iradesiyle. Üç yıl önce eli silahlı, karanlık insanlar, kendilerini farklı şekilde gizlemiş terör mensupları ihanet çetesi üyeleri, FETÖ terör örgütü üyeleri Türkiye'de bir darbe yapmak için harekete geçtiler. Ama bu darbe akamete uğradı milletimizin gücüyle. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız yalnızca bir darbe girişimi değil, bir iç savaş provasıydı, Türkiye'yi bölme, Suriye gibi yapma hedefiyle ortaya koyduğu hain bir girişimdi. Ancak bu mücadele, bu azim millette olduğu sürece geçmişte olduğu gibi bugün de o teşebbüs akamete uğradı. İstiklal Marşının bize verdiği o ruh hala bizde yaşıyor. Hani diyor ya 'korkma', evet bu millet korkmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çağrısıyla yurdumuzu alçaklara uğratmadı" dedi.

DARBE YAPANA DARBE YAPAN MİLLET VAR

1915'de boğazları geçemeyenlerin 15 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nı geçeceğini zannettiklerini söyleyen Atay Uslu, "Ama hamdolsun böyle bir millet var. Darbe yapanlara darbe yapan bir millet var. O gün Cumhurbaşkanımız iki çağrıda bulundu. Dedi ki 'Meydanlara, ölümüne meydanlara' dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da, tüm Türkiye meydanlara indi. Demokrasinin tanımı ortaya koydu, dedi ki, 'Ben millet iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyorum.' Evet millet iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz, tanımayacağız da inşallah. Biz güçlü, bir, beraber olmak zorundayız. Siyasi fikirleri bir yana bırakarak Antalya için, Türkiye için çalışmalıyız. Birlik ve beraberliğimizi asla bırakmamalıyız" dedi.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTIZ MİLLETİNDİR

Hain darbe girişiminin üçüncü yılında gözlerini kırpmadan bu vatan, millet için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle andığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dualarımızı hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. 15 Temmuz'da hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yüce Türk Milleti olarak cumhuriyet tarihi boyunca her türlü darbeye hep birlikte karşı geldik, bundan sonra da cumhuriyetimize, demokrasimize dün olduğu gibi bugün de sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz. Güzel ülkemizde özgürce yaşamımıza vesile olan, bugünlere gelmemize sebep olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mutafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum. 15 Temmuz şehitlerimizin de tüm Türk kahramanlarının ruhu şad olsun dualarımız onlarla. Allah bu birliğimizi berberliğimizi bozasın. Bundan sonra ülkemize darbe göstermesin. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

ŞEHİT ANNESİ KONUŞTU

15 Temmuz şehitlerinden Antalyalı Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç da meydanda vatandaşlara seslendi. 15 Temmuz'un sadece sıcak bir yaz havası olmadığını dile getiren Kılınç, şöyle dedi:

"Bu milletin analarının, eşlerinin, çocuklarının yüreklerinin yanmaktan öte korlaştığı bir gündür. Hain ile vatanseverin ayrıldığı, hilal ile haçın, doğru ile yanlışın, güçlü ile haklının, silah ile duanın, batıl ile hakkın ayrıldığı gündür. Önce vatan, bayrak, ezan, devlet, millet diyenlerin günüdür bugün. Haçlının kararttığı dünyaya adalet güneşinin yeniden doğduğu tarihtir. Mazlumun duasıyla doğrunun yeniden güçlü olacağı bir devrim müjdecisidir 15 Temmuz. F16'ların Ankara semalarında ölüm saçtığı gündür. Halkın ve masum insanlarımızın üzerine, polisimizin, genç, çocuk, yaşlı demeden mermi yağdırıldığı ve annelerin ciğer parelerinin bombaladığı gündür. Geçmişi şanla, şerefle dopdolu olan bir milletin tekrar ayağa kalkıp şahlandığı, yıllarca uyutulan bir milletin tekrar uyandığı, kendine geldiği gündür. Dünyada hiçbir millette bulunmayan ve nasip de olmayan esarete girmeyen, sokulamayan bir milletin tekrar özgürlüğü için paletlerin altında can verdiği gündür. Çanakkale ve Kurtuluş savaşında olduğu gibi ölüme seve seve giden bir milletin torunlarının tekrar destan yazdığı gündür."

'ÇILGIN TÜRKLERİN TA KENDİSİYİZ'

Ecdadın torunlarının o gece eline bayrak alarak bu vatan, bu topraklar bizim diyerek ülkesine sahip çıktığını belirten şehit annesi Meltem Kılınç, "Peki ne yapacaktı bu millet evinde televizyon başında oturup, ülkemizin hainler tarafından parçalanmasına, istila edilmesine işgal edilmesine seyirci mi kalacaktı? Ne yapacaktık? Darbenin gerçekleşmesini bekleyip korkacak, sinecek, kaçacak, ülkenin hainlerin eline mi geçmesini mi bekleyecektik, asla. Türk milleti olarak asla buna izin vermeyeceğiz. 40 yıldır FETÖ adlı hainden emir alan, iradesi olmayan, düşmanların bu ülkeyi bozmasına izin mi verilecekti? Ortadoğu coğrafyasında Irak, Suriye, Mısır, Libya gibi ülkeler mi olacaktık. Asla buna izin vermeyeceğiz. Ama sözkonusu vatan olunca dünyanın şah damarını keseriz. Antalya'da bir şehit annesi olarak haykırıyorum, hedef kızıl elmadır, bizler ya istiklal ya ölüm diyen bir milletiz. Bizler ya istiklal ya ölüm parolasıyla destanlar yazan çılgın Türklerin ta kendisiyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atlı polislerden görüntü

Vali ve Belediye Başkanı protokol yürürken görüntü

Bayraktan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Saygı duruşu İstiklal Marşı

Şehitler için Kuranı Kerim okunması dua edilmesi

Şehit annesinin konuşması

Muhittin Böcek konuşma

Vali konuşma

683 MB 6.13 sn HD

Haber: Mehmet ÇINAR Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Karabük'te 'Milli Birlik' yürüyüşü

KARABÜK'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişi Türk bayraklarıyla meydana yürüdü.

Yenişehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde Karabük İmam Hatip Lisesi önünden başlayan yürüyüşe Vali Fuat Gürel, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polis, asker, gaziler, demir çelik işçileri ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kalabalık, belediye bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak Kent Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlar, yürüyüşü cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlar yürüyüşü gözyaşı dökerek izledi. Meydanda şehitler için dua edilip Kuran-ı Kerim okundu.

Görüntü dökümü

-Yürüyüş

-Vatandaşların cep telefonlarıyla yürüyüşü görüntülemesi

-Bir vatandaşın ağlaması, bazı vatandaşların selam durması

Süre: (02.50) Boyutu: (317 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Muş'ta taksicilerin 15 Temmuz konvoyu



MUŞ'ta taksiciler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla şehir turu atarak, şehitleri andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Muş Taksiciler Derneği etkinlik düzenledi. Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla yola çıkan taksiciler, oluşturdukları konvoyla İstasyon Caddesi'nde şehitleri andı. Taksicilere vatandaşlar da destek verdi.

Muş Taksiciler Derneği Başkanı Erkan Kandemir, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla her yıl yaptığımız etkinliğimizi bu yılda yapmak istedik. Türkiye'nin birlik ve selameti için Doğudan, batıya birlik ile beraberliğimizi teşkil etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik" diye konuştu.

Taksi esnafından Fahrettin Gökyazan ise "Memleket ve vatan için bu tarz etkinlikler farzdır. Muş değil, Türkiye bir bütündür. Biz taksiciler olarak canla, başla bu yoldayız" dedi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, -

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