DHA YURT BÜLTENİ-19

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 HEKTAR ORMAN KÜL OLDU

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 3 saatte 1 hektar orman arazisi zarar gördü.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Yarbaş Yaylası mevkisinde, bugün saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangına, 7 helikopter ile havadan, 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 8 pikap, 2 dozer, 2 trayler, 5 itfaiye aracı ve 81 personel ile karadan müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, 1 hektar orman arazisi zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

MUĞLA

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Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız öldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (46) ve kızı Seda Kıldır (20), panelvan minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında, aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.35 sıralarında Edremit- Çanakkale karayolunun 4'üncü kilometresi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Bozkurt (63) yönetimindeki 34 ZZ 0815 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır'a çarptı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne-kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İbrahim Bozkurt ile araçta bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal ise yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Bozkurt'un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, panelvan minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde sol şeritten sağ şeride doğru kayarak geldiği, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır'a çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldığı görüldü. Kaza sırasında aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar da kameraya yansıdı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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GAZİANTEP'te, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Şeker yönetimindeki 27 AG 150 plakalı otomobil, iddiaya göre sola dönmek isterken Nizip istikametine giden Reşit Aksoy yönetimindeki 34 KE 0356 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekipleri

Kaza yapan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

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Polis ile TIR sürücüsünün tartışması karakolda bitti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre TIR'ların girmesinin yasak olduğu yola giren ve trafik polislerine 'Sen kimsin?' diyerek evraklarını vermeyen TIR sürücüsü İ.T., polis merkezine götürüldü. İ.T.'ye 1500 TL ceza kesilirken, polis ise hakkında şikayetçi oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi'nde meydana geldi. 81 DU 501 plakalı TIR'ın sürücüsü İ.T., TIR'ın girmesinin yasak olduğu sokağa girince trafik sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi ile tartışmaya başlayan TIR sürücüsü İ.T., iddiaya göre polisin evraklarını istemesi üzerine 'Sen kimsin?' diyerek evraklarını vermek istemedi. Takviye ekiplerin gelmesi ile olay karakola taşındı. TIR sürücüsü İ.T.'ye 1500 TL ceza kesildi. Ayrıca trafik polisi, görevini yaptırmadığı gerekçesiyle sürücü İ.T.'den şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sürücü İlker Öztürk'ün polislere olayı anlatması

İlker Öztürk'ün ekip arabasına alınması

-Olay yerinden detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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