DHA YURT BÜLTENİ - 19

4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü: 4 ölü (2)

BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Bartın'da sel kapanına devrilen otomobildeki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, İlyas Özgüç'ün cesedi bulundu. İlyas Özgüç'ün cesedi kıyıya çıkarılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

4 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Bartın'da Kışla Sel Kapanına devrilen otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobil 6 metre derinlikte bulunurken, baba Hüseyin Özgüç otomobilin içinde, İlyas Özgüç, İsmail Özgüç ve Muhammet Karakaş'ın cesetleri ise otomobilin 10 metre yakınında bulundu. Cenazelerin çıkarılışı sırasında bölgede bekleyen aileleri sinir krizleri geçirdi.

Otomobili çıkarma çalışmasının hava aydınlandıktan sonra yapılması kararlaştırıldı. Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölen kişininin cesedinin çıkarılması

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-Diğer ölenlerin cenazelerini çıkarma çalışmaları

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

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Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 37 yaralı (2)- Yeniden



DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü ve 2 muavin, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu ve Düzce'den 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile birlikte 37 kişi yaralandı. TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

ŞOFÖR VE MUAVİNLER 2 SAATTE KURTARILDI

Kazada otobüsün ön kısmında bulunan sürücü ve 2 muavin bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan otobüs şoförü ve muavinleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtardı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19'unun Bolu, 18'inin de Düzce'deki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinin Ankara yönünde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Sisin de etkili olduğu yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsten görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Otobüste sıkışarak yaralanan şoför

-Genel ve detaylar

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Yaralılardan görüntü

Yaralıları kurtarma çalışmaları

Yoldan görüntü

Ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK - Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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Kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor



BİLECİK'in Yenipazar ilçesi Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'na gezmeye giden 2'si kadın 5 kişi, yağmurun ardından yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Gruptaki 4 kişi kurtarılırken 1 erkeğin ise kaybolduğu belirtildi. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekiplerince kanyonda arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Yenipazar ilçesine bağlı Harmankaya köyü yakınlarında bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı gezmeye gittiği belirtilen ve isimleri öğrenilemeyen 2'si kadın 5 kişi, kanyondaki suların içerisinde dolaşırken, yağış sonrası artan su seviyesinde mahsur kaldı. Gruptan 1 kadın ve 1 erkek, kendi imkanlarıyla mahsur kaldıkları su dolu kanyondan çıkıp köylülere haber verdi. Köylülerin yardımıyla mahsur kalanlardan 1 kadın ve 1 erkek daha kurtarılırken, grupta diğer erkeğin ise kaybolduğu belirlendi. İhbar üzerine bölgeye giden Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Kanyondan çıkarılan 4 kişi ise sağlık kontrolleri için İnhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD ve jandarma ekipleri

-Kanyonda arama

-Kanyon ve akan sular

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ YENİPAZAR(Bilecik),

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Boya imalathanesi çıkan yangındakullanılmaz hale geldi

ANTALYA'da boya imalathanesinde çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eski Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Boya imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 8 itfaiye aracı ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen duman şehrin birçok noktasından görüldü. Alevlerin işyerindeki yanıcı maddeleri tutuşturması nedeniyle yangın hızla büyüdü. İtfaiye erleri yangına işyerinin her noktasında müdahale etti. Çevrede bulunanlar yangın nedeniyle olası patlamaya karşı polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangının diğer işyerlerine sıçraması üzerine işyeri sahipleri yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürülürken, bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle işyeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlenmek için çalışmalarını sürdürüyıor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

-Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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Düğünde atılan havai fişekler, ormanlık alanda yangın çıkardı



İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir düğün organizasyonunda atılan havai fişekler, ormanlık alanda yangın çıkmasına sebep oldu. Alevler, büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yeşil Mahalle'deki bir düğün salonunda, eğlencenin sürdüğü sırada havai fişek atıldı. Atılan yanıcı maddeler, yakınlardaki bir ormanlık alana düşünce, yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, bir yandan alevlere müdahale etti, bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Polis, mahallede güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, çevrede paniğe sebep oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerden görüntü

Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Karabük'te apartmanın istinat duvarı çöktü



KARABÜK'te, yağmur sonrası apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrası Kurtuluş Mahallesi Adalet Sokak üzerinde bulunan ve sadece bir ailenin oturduğu 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Şans eseri kimse yaralanmazken, olay sonrası apartmanın 1'inci katında oturan Murat Kör, annesini alarak binadan çıktı. Gürültüyle birlikte sokağa çıkan mahalleli de yıkılan istinat duvarını görünce yetkililere haber verdi. Sokak, güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Belediye ve AFAD ekipleri inceleme yaptı.

Murat Kör, "Annem mutfakta ben ise salonda oturuyordum. Bir gürültü koptu. Camdan dışarıya bakınca duvarın göçtüğünü gördüm. Herhangi bir sıkıntıya karşı evi boşaltmak zorunda kaldık." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polis ve AFAD ekiplerinin incelemeleri

-Vatandaşlar beklerken

-Murat Kör röp

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

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