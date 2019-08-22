DHA YURT BÜLTENİ-19

Marmaris'te aynı yerde 3'ncü orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde son 4 gün içinde, aynı bölgede ve aynı saatlerde 3'ncü kez orman yangını çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine bitişik kızılçam ağaçlarının bulunduğu sık orman alanında, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören bir beyaz eşya firmasının teknisyeni Murat Aydın, orman ve itfaiye ekiplerine yangını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 2 itfaiye aracı ile orman ekiplerine ait 3 arazöz, 20 orman işçisi, 10 yangın müdahale ekibi ve 1 helikopter söndürme çalışması yaptı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. 19 Ağustos'ta çıkan yangında 3, 20 Ağustos'taki yangında 3, bugün ise 1 olmak üzere son 4 gün içinde bölgede 6 dönümlük alan yandı. Görgü tanıklarının, scooter tipi motosiklette kirli sakallı, iyi giyimli ve zayıf yapılı bir kişinin 3 gündür bölgede gezindiğini söylediği öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı. Polis, kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.

Yangını görünce yetkililere bildiren Murat Aydın, "Tamir işi için mahalleye geldiğimde dumanları görerek, hemen itfaiye ve ormanı aradım. İşimi bırakarak, gelen itfaiye ekiplerine söndürmede yardımcı oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangın yerinden görüntü

- Helikopter su bırakırken görüntü

- Orman ekiplerinin müdahalesi

- Bir beyaz eşya firması teknisyeni Murat Aydın röp.

- Bir kişinin polise eşkal ile ilgili bilgi vermesi

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı



Diyarbakır'da dün akşamdan bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (20), HDP'liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, il başkanlığı binasında oturma eylemi başlattı.

Merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Akar Ailesi'nin oğlu Mehmet Akar, dün çıktığı evine dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır büyükşehir belediye başkanının görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar'ın en son HDP İl Başkanlığı'ndaki bir çalışanla görüşme yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki il binasına geldi. Anne Akar, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar getirilene kadar binadan çıkmayacağını belirterek, oturma eylemi başlattı.

Yakını olan bir kadınında destek verdiği Hacire Akar'ın, diğer oğlu Fırat Akar'ın 2004 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bu bilginin de aileye HDP'liler tarafından verildiği bildirildi.



Görüntü Dökümü-

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HDP il binası önü

HEP il binasında oturan Hacire Akar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Mehmet Mücahit CEYLAN

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Lokanta bacasında çıkan yangını ilgiyle izlediler



Sivas'ta, lokantanın bacasında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. İş yerin önünde toplanan meraklı kalabalığın ilgiyle izlediği yangın, lokanta çalışanları tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde çıktı. Caddedeki Muhammed Güzel'e ait lokantanın bacasında bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar lokanta çalışanları ve mahalleli yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Musluk hortumu ve yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar, bir mahallelinin cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Öte yandan, yangını cadde üzerinde toplanan kalabalık bir grup da ilgiyle izledi. Kalabalık nedeniyle cadde üzerinde yoğunluk oluştu. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. İş yerinde zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yangın anı ve söndürme çabaları (Amatör kamera)

-Caddeden görüntüler

-İşyeri çalışanlarının çabaları

-Etrafta toplanan meraklı kalabalık

-Söndürülmesi ve soğutulması

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Hatay'da gölgede dinlenmek isteyen vatandaş canından oluyordu

Hatay'da hastane bahçesinde mesai saatini beklemek için ağaç gölgesinde dinlenen Hasan Ali Ergin (31), kırılan ağaç dalının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Merkez Antakya ilçesinde devlet hastanesine giden Hasan Ali Ergin, işlemleri öğleden sonraya kalınca mesai saatinin başlamasını beklemek için hastanenein arka bahçesindeki bir ağacın altında dinlenmek istedi. Oturduğu sırada büyük bir gürültüyle yerinden fırlayan ağacın dalının gövdeden ayrıldığını fark edince can havliyle ağacın altından kaçtı. Ağacın dalları park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken Ergin son anda kaçarak ölümden döndü.

Araç sahiplerinin haber vermesi sonrası olay yerine gelen Antakya belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle ağacın dalları temizlenerek, araçlar kurtarıldı. Araçlarda küçük çaplı maddi hasar oluştu.



Görüntü Dökümü

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Devrilen ağaç ile araçlardan genel ve detay görüntüler

Hasan Ali Ergin ile röp

Belediyenin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,