Dha yurt bülteni - 19

Ailesine yardım eden askerin kolu silaj makinesine sıkışarak koptu



KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde sözleşmeli er Ramazan Demirci (29), tarlada ailesine yardım ederken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı. Kolu kopan Demirci, Adana'ya sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görev yaptığı Balıkesir'den izinli olarak gelen Ramazan Demirci, ailesiyle birlikte tarlaya gitti. Demirci, ailesine yardım etmek isterken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı. Çalışanlar hemen makineyi durdurup sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kolu makineden çıkarılan Ramazan Demirci, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayda sağ kolu dirsek altından kopan Demirci, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adana'ya sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ramazan Demirci'yi kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: İskender ZENGİN/ KAHRAMANMARAŞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kavgadan camdan atlayarak kaçmak isterken ayağını kırdı

MALATYA'da, 3'üncü kattaki bir oyun salonunda kavgaya karışan Murat B. (47), kaçmak için pencereden atladığı sırada bir alt kattaki balkona düşerek ayağı kırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunun 3'üncü katına arkadaşlarıyla birlikte gelen Murat B., husumetlileriyle karşılaştı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Murat B., oyun salonunun penceresinden atladı. Bir alt kattaki balkona düşen Murat B., acı içinde feryat etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağ ayağı kırıldığı belirlenen Murat B., itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan alınarak sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Murat B.'nin indirilmesi

İtfaiye ekipleri

Murat B.'nin konulduğu ambulans

Polis ve kalabalıktan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Motosiklet sürücüsü kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetti



BURSA'nın İnegöl ilçesinde ticari araçla çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Durmuş(16), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, bir hafta önce Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf Bıyık yönetimindeki 16 ADE 330 plakalı hafif ticari araç, Altay Caddesi'nde Samet Durmuş'ın (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet yaklaşık 50 metre savrulurken, sürücüsü Samet Durmuş ağır yaralandı. Yaralı genç İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Samet Durmuş, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan sürücü Yusuf Bıyık ise Durmuş'un yaşamını yitirmesinin ardından yeniden gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Kaza yapan araçtan ve motosikletten detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yavru kedi için seferber oldular

ZONGULDAK'ta, bir otomobilin motoruna giren yavru kedi için çevredekiler seferber oldu. Otomobilin motorundan kendi çıkan yavru kedi, bu sefer de başka bir aracın motoruna girdi.

Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan yavru kedi, çevredekiler tarafından kaldırıma bırakıldı. Yavru kedi, bu sefer de park halindeki bir otomobilin motoruna girdi. Otomobil sürücüsü ve çevredekiler yavru kediyi motordan çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Bir süre sonra kendiliğinden çıkan kedi, ardından yandaki otomobilin motoruna girdi. Yavru kedi, bir süre sonra oradan da çıkarak gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların kediyi çıkarmaya çalışması

-Çıkan kedinin başka aracın altına girmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Alaşehir'de düzenlenen Üzüm Festivali'nde, renkli anlar yaşandı



MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Üzüm Festivali'nde renkli anlar yaşandı. Üzüm Güzeli ile en kaliteli güzel üzümün seçildiği festivalde, bu yıl ilk kez düzenlenen en hızlı kelter taşıma yarışması büyük ilgi gördü.

'ÜZÜMÜ MARKA YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl ikinci kez Üzüm Festivali düzenlendi. Festivalde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğluda, üzümü hak ettiği yere getirmek istediklerini belirterek, "Bu festivaller ile üzümü marka yapmak için çalışacağız. Festivalimizin amacı bu konuda farkındalık yaratmak. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz" dedi.

Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun ise, "Üzümün başkenti Alaşehir'dir. Burası, birçok medeniyetin yaşadığı bir kent. Alaşehir'in belkemiği olan üzümün bu yıl ikinci festivalini düzenliyoruz. Üzüm sadece üzüm olarak gitmeyecek, Alaşehir ekmeği, Alaşehir kapaması neyse, Alaşehir'in üzümlü lezzetleri de öyle olacak" ifadelerini kullandı.

EN GÜZEL ÜZÜM VE ÜZÜM GÜZELİ SEÇİLDİ

Festival kapsamında en güzel üzüm seçildi. 17 üreticinin katıldığı üzümler, jüri tarafından renk, tane iriliği, salkım görünümü gibi kriterlere göre değerlendirildi. Jürinin oylaması sonucu üreticilerden Nevzat Çelik birinci, Sadettin Çelik ikinci ve Fatih Katrancıoğlu ise üçüncü oldu.

7 kadının katıldığı Üzüm Güzeli yarışmasında da birinci Fatma Karakaya, ikinci Emine Girdin ve üçüncülüğü ise Safiye Güloldu kazandı.

Festivalin bu yılki bölümünde ayrıca 'en hızlı kelter taşıma yarışması' da düzenlendi. Sevgi Yolu'nda düzenlenen etkinlikte, 27 yarışmacı omuzlarına koydukları 25'er kiloluk iki kelteri 500 metre boyunca koşarak taşıdı. Belediye binası önünde sona eren yarışmada Mustafa Çetin birinci oldu. Çetin, "19 yaşındayım, 4 yıldır kelter işine gidiyorum, hiç pes etmeden dört seneden beri çalışıyorum. Önemli olan azim ve sabır" dedi.

YARIŞMAYA KADIN DA KATILDI

Kelter taşıma yarışmasına İngilizce öğretmeni Latife Çelik ise tek kadın yarışması olarak katıldı. Çelik, "Kadınları temsilen katıldım. Bir mesajım var, biz kadınlar dünyanın en zor işi, anneliği ve kadınlığı yapıyoruz. Dünyanın tüm yükünü çekiyoruz da iki ketleri mi kaldıramayacağız, mesajım buydu. En zor iş kadınların, o yüzden kadınların değerini bilin" dedi.

Tüm yarışmalarda ilk üç dereceye girenler, çeyrek altın ile ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yarışmalardan görüntü

Kaymakan ve Belediye Başkanı'nın konuşmasından görüntü

Kelte taşıma yarışması birincisi Mustafa Çetin ile röp.

Kadın kelter taşıyıcısı Latife Çelik ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Terhisine 5 ay kalan asteğmen, kalbine yenik düştü



ANKARA'da, terhisine 5 ay kala kalp krizi geçiren Jandarma Asteğmen Ekrem Bila (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bila'nın acı haberi memleketi Osmaniye'deki baba evine ulaştı.

Şubat ayında İzmir Yeni Foça'daki 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitim gören Ekrem Bila, daha sonra Ankara Güvercinlik'te asteğmen olarak göreve başladı. Bugün kalp krizi geçiren Bila, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalbine yenik düşen Bila'nın Ulaşlı Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Şükrü ve anne Sultan Bila'ya verdi. Oğullarının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra fenalaşan Bila çiftine, sağlık ekibi müdahale etti. Terhisine 5 ay kala hayatını kaybeden Bila'nın bekar olduğu öğrenildi. Bila'nın cenazesinin, yarın merkeze bağlı Tehçi köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Haber: İbrahim EMÜL/ OSMANIYE,

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