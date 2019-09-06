Dha yurt bülteni - 19

Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Gece saatlerinde polis eskortu eşliğinde Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araçlar, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etti. Kent merkezinden geçen zırhlı araçlar, güzergah üzerinde önlem alan polislerin nezaretinde Akçakale yönüne ilerledi. Güvenli Bölge kurulması ile gündeme gelen Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kentlerine komşu sınır ilçelerine sevk edilen zırhlı araçların buradaki karakol ve üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar

Konvoy halinden giden askeri araçlar

Trafik polislerinin önlem alması

Hasan Kırmızıtaş anons

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

=============================

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi öldü

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, inşaatta sıva yapan F.A. (19) ve K.K. (27), yaklaşık 3 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz gençlerin işe bugün başladıkları öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi'ndeki 4 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında sıva yapan işçiler F.A. (19) ve K.K. (27), iddiaya göre bellerine bağladıkları halatın kopması sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan genç işçiler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, talihsiz gençlerin işe bugün başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

=========================

Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

KONYA'da, Fadik Sağdıç (46), tartıştığı eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Veysel Sağdıç, eşi Fadik Sağdıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik Sağdıç, eşi Veysel Sağdıç'a eline geçirdiği keserle saldırdı. Başından yaralanan Veysel Sağdıç, kanlar içinde yığıldı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fadik Sağdıç ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İsmail AKKAYA - Mehmet IŞIK/ KONYA,

==============================