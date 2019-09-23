Dha yurt bülteni - 19

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi



MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Kıran-2 Operasyonu'nda, kalem şeklinde kimyasal 8 fünye, füze ateşleyicisi, keskin nişancı tüfeği, çok sayıda silah ve yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, 28 Ağustos günü, Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kıran-2 Operasyonu devam ediyor. 41 timin katımıyla 22- 23 Eylül'de Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında, teröristlerin kullandığı 7 sığınak ve 1 depo ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince alınan önlemlerin ardından sığınaklar ve depoda arama yapılan aramada, kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ile 2 Metis M-1 füze ateşleyicisi, 2 M-16 tüfeği, 2 Bixi ağır makineli tüfek, 4 keskin nişancı tüfeği, 6 RPG -7 roketatar, 7 Kalaşnikof tüfek, 7 tabanca, bomba atar, 48 el bombası, 7 Zagros kurma kolu, 5 dürbün, 5 silah üstü termal, 18 anti-tank roketatar mühimmatı, 13 anti-personel roketatar mühimmatı, 36 bomba atar mühimmatı, 17 kilo plastik patlayıcı, 40 roketatar sevk fişeği, 4 bin 635 dolu fişek, 2 roketatar harp başlığı tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 165 elektrikli fünye, 'Suruç arkadaşın günlüğü' başlıklı not kağıdı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95

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Bitlis'te, STK'lardan Diyarbakırlı annelere destek açıklaması

BİTLİS'te bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen ve aralarında kadınların da bulunduğu bir grup, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı.

Kent Merkezi'ndeki Ulu Camisi önünde yapılan basın açıklamasına, AK Parti yöneticileri, Bitlis Medeniyet Platformu üyeleri, bazı sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen ve aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 21 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Grup adına açıklamayı yapan Ensar Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yılmaz Uluç, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını dilediklerini söyledi.

Yılmaz,"Bitlis'te faaliyet gösteren STK'lar olarak sesleniyoruz. Diyarbakır'da toplanan annelerin haklı mücadelesine destek veriyor, dağa götürülen çocukların bir an önce annelerine kavuşmalarını diliyoruz. Teröre karşı anne vicdanının harekete geçmesi, terör örgütünün kara propagandasını boşa çıkarmıştır. Bu noktadan sonra devlet millet kaynaşmasını en üst düzeyde sağlayarak, terör örgütlerine alan açılmasının önüne geçilmelidir. Annelerin seslerini bastıramayacaksınız. PKK hiçbir zaman Kürt halkının temsilcisi olmamıştır ve olmayacaktır. Kandırılarak bir şekilde dağa gitmiş gençlerimize sesleniyoruz. Artık annelerimizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin ve devletimize teslim olun. Kimsenin maşası olmayın. Türk Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan terör örgütlerine fırsat vermeyeceğiz. Bizler Bitlis terörün her türlüsünü lanetliyor, Hatice Akar annemizin Diyarbakır'da başlattığı eylemi Bitlis'ten destekliyor ve selamlıyoruz."dedi.

Basın açıklamasına katılanlar,yapılan duanın ardından sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Kuranı Kerim Okunması

-Yapılan basın açıklaması

-Dua edilmesi

-Katılanlardan özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,-

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Tedavi gören göçmen: Yunan polisi bize yemek vermedi ve sürekli dövdü

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 1'nci derece askeri yasak bölgede yakalanan 2 yaralı Pakistanlı göçmenden biri taburcu olurken diğerinin tedavisi sürüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1'nci derece askeri yasak bölgede, Meriç Nehri kıyısında yaralı ve bitkin halde bulunan Pakistanlı Ali Riza, (36) Ali Murtaza, (22) çağrılan ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 3 gündür tedavi gören ve yaraları iyileşen Ali Murtaza taburcu olurken, diğer yaralı Pakistanlı Ali Rıza'nın tedavisi sürüyor. Yunan polisinin işkence yaparak Türkiye'ye botla zorla gönderdiğini söyleyen Ali Rıza, yaşadıklarını unutamıyor.

'DEMİRLE DÖVDÜLER'

Yunan polisinin bir kampa götürüp günlerce işkence yaptığını anlatan evli 4 çocuk babası Pakistanlı Ali Rıza, "Yaklaşık 5 ay önce Türkiye'ye geldim. İstanbul'da son ütücü olarak bir atölyede çalıştım. Biraz para biriktirip Almanya'ya gitmek için Yunanistan'a kaçak geçtim. Burada Yunan polisi bizi yakaladı. Daha sonra beni ve arkadaşım Ali Murtaza'yı kampa götürdü. Orası çok kötü bir yerdi. Burada 3-4 gün kaldık. Bize yemek vermediler ve sürekli dövdüler. Ayaklarıma demirle vurarak dövdüler. Yüremiyor ve öyle halsiz yatıyordum. Daha onra bizi bir bota bindirip Türkiye'ye attılar. Türk askerleri bizi karşıladı ve yemek verdi. Türkiye'de bizi çok iyi davrandılar. Ben öleceğimi düşündüm, hayatta kaldığım için şanslıyım. Türkiye'de 1 yıl çalışıp Pakistan'a ailemin yanına döneceğim."dedi. Diğer yaralı Ali Murat tedavisinin ardından taburcu edilirken Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Görüntü dökümü:

Uzunköprü Devlet Hastanesi tabelası

Hastaneden detay

Ali Rıza ile röp

Ali Rıza'dan detay

Haberden genel, detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı (3)

'ANNEANNEMİN DURUMU KRİTİK'

Kumluca'da adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan'ın (51) tutuklanması, Zeynep Çıldır'ın yakınlarını biraz olsun teselli etti. Zeynep Çıldır'ın torunu Erman Ertürk, yaşanan olay ve anneannesinin durumuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "17 Eylül Salı günü, tam bir hafta geçti olayın üzerinden. Anneannem evinin önünde otururken, bu zanlı yanına yaklaşıyor adres sorma bahanesiyle arka tarafa çekiyor. Burada anneannemin kümesi var, küçük bir deposu var. Bu deponun içine sokarak vahşi bir şekilde yaralıyor. Başında darbeler var, kırıklar var. Kaburgaları kırık. Akciğerinde kanama var, beyin kanaması var. İnsanlık dışı, vahşice bir olay gerçekleştiriyor. Anneannemin durumu kritik. Yoğun bakımda yatmaya devam ediyor" dedi.

'İÇİMİZE SU SERPİLDİ AMA YETERLİ DEĞİL'

Anneannesinin hastaneden çıkmasını umutlu bir şekilde beklediklerini vurgulayan Erman Ertürk, şöyle dedi:

"Bugün aldığımız haberle içimize su serpildi ama tabii ki bu yeterli değil. Bizim için önemli olan anneannemin bir an önce sağlığına kavuşması. Ama tabii ki zanlının yakalanması da bizim için önemli. Çünkü bu zanlının daha önce de işlediği suçlar var. Çocuk tecavüzü ve bu çocuğu öldürmekten 23 yıl yatmış. Buna benzer 6 olayı daha var. Bu gibi insanların, 'insan' demek de yanlış olur, bu gibi canilerin serbest bırakılmasını istemiyoruz. Daha ağır cezaların verilmesini istiyoruz. Bugün yakalandı. Bunun için Kumluca emniyetine, Antalya emniyetine ve çevre emniyetine teşekkür ediyoruz. Baştan beri çok özverili çalıştılar, her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceledi, takip etti ve zanlıyı yakaladılar. Kumluca Devlet Hastanesi'ne, doktorlarımıza, yattığı hastanedeki doktorlarımıza teşekkür ediyoruz özverili çalışmalarından dolayı. Bu suçlunun tekrar içeri alındıktan bir süre sonra bırakılmasını istemiyoruz. Bu zanlının hiçbir zaman, hayatının sonuna kadar dışarı çıkmasını istemiyoruz. Belli ki bu gibi şahıslar bu gibi eylemlerine devam ediyor. Hapiste 23 sene yatmış ama hiçbir şey fayda etmemiş. O yüzden en ağır yaptırımların, en ağır cezaların verilmesini istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Röp: Erman Ertürk (Torunu),

312 MB

Haber- Kamera: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

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Tur operatörünün iflası, Muğla'da turizmcileri endişelendirdi (2)

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI OKTAY: ASIL SORUN REZERVASYONLARIN İPTALİ

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, iflas eden dünyanın ikinci büyük tur operatörü Thomos Cook'un turizmcilere verdiği zarar ve yapılacak çalışmalar hakkında makamında basın açıklaması yaptı. İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosluğu'yla koordineli çalıştıklarını kaydeden Oktay, şunları söyledi:

"İngiltere'de tur şirketlerine yaptığımız ziyaretlerde Thomos Cook ile ilgili iflas söylentileri dolaşıyordu ve gerekli önlemleri aldık. Başka büyük tur operatörleri ile görüşmelerimiz oldu. Asıl sorun, iflasın ardından rezervasyonların iptalidir. Ekim ayından yılsonuna kadar Thomos Cook ile getirilecek turist sayısı 25 bin. Bu 25 bin turist iptali, otelcilerimizi ciddi sıkıntılara neden olacaktır. Turizm Bakanlığı verilerine göre Thomos Cook yolcusu, Türkiye'de 21 bin İngiliz turist rakamları veriliyor ama bu çok daha fazladır. Bizim kendi bölgemizde İngiliz pazarının yüzde 50'si Thomos Cook ile taşınıyordu. Thomos Cook Marmaris ve Muğla için büyük önem arz ediyordu. Konaklama ve acente sektör temsilcileriyle sürekli görüşüyoruz. El birliği ile bu sorunların da üstesinden geleceğimize inanıyorum."

'ALTERNATİF TUR ACENTELERİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU'

Çin ve İngiltere ziyaretlerini değerlendirerek sözlerini sürdüren Oktay, şöyle dedi:

"4 Eylül'de başlayan yurtdışı ziyaretlerimiz vardı. İlkini Çin'de gerçekleştirdik. Çinli turistler, İstanbul'a direkt geliyordu. Yapılan görüşmelerle, Dalaman Havalimanı'na gelmelerini sağladık. Çinli turistte ciddi potansiyel var. Bunları değerlendirmek için büyük tur acenteleriyle görüşmelerimiz oldu. Marmaris başta olmak üzere Muğla'nın turistik şehirleri önümüzdeki yıl Çinli turistlerin ilgi odağı olacaktır. İngiltere'de ise iflas etmekte olan tur şirketinin söylentilerini duymuştuk. Bu nedenle alternatif tur acenteleri ile görüşmelerimiz oldu. İngilizler özellikle Marmaris bölgesini çok seviyor. Görüşmeler çok verimli geçti. İngiltere'nin başkenti Londra düzenlenecek olan turizm fuarına önümüzdeki aylarda katılacağız. Marmaris turizmcileri olarak artık potansiyel çok daha farklı Avrupa ve Kuzey Avrupa pazarlarında kendimize yer açmalıyız."

Kuşadası Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuşadası Belediyesi CHP Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek ise, bir firmanın iflasının doğal olarak olumsuz etkilerinin olacağını ancak Türkiye için alternatif acentelerin olması sebebiyle gelecek için endişe verecek bir durum olmadığını belirtti. Çiçek, "İngiltere merkezli 'Thomas Cook' acentesinin iflası Dünya'nın birçok ülkesinde olacağı gibi Türkiye pazarında da büyük bir kapasite boşluğu yaratacaktır. Bu boşluğu hangi acentelerin dolduracağı merak konusu. Thomas Cook rezervasyonu bulunan müşterilerin zararını, sigorta firmaları karşılayacaktır. Esas merak konusu, Thomas Cook'tan alacağı olan otellerin durumu. Thomas Cook, 60 gün vade ile çalışan bir firma. Alacaklı oteller, bu ücretleri nasıl alırlar bu durumu araştırmak, netleştirmek gerekli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay'ın makamında basın açıklaması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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