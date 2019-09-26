Dha yurt bülteni - 19

Isparta'ya şehit ateşi düştü



HAKKARİ'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Ispartalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan (24) hastanede şehit oldu.

Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle dün çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Ceylan'ın yaralandığı haberini alan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde oturan anne ve babası Ankara'ya gitti. Hastanede tedavisi süren Muhammed Ceylan bugün tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın şahadet haberini alan anne ve babası büyük üzüntü yaşadı.

Bu yıl şubat ayında görevine başlayan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın cenazesinin yarın memleketi Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde toprağa verilmesi için hazırlık yapıldığı kaydedildi. Şehidin Salur köyündeki baba evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşular da taziye için eve geldi.

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Ali ÇEVİKBAŞ- Hasan UĞUR/ISPARTA, -

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'GERİ DÖNECEĞİM' DİYE GİTTİ AMA KAYBOLDU; 13 YIL SONRA AİLESİNE BÖYLE KAVUŞTU



KAYSERİ'de, 13 yıl önce kaybolduktan sonra dün Antalya'da bulunan zihinsel engelli Ahmet Çavuş (51) ailesine kavuştu.

POLİSİN KİMLİK SORGUSU İLE BULUNDU

Kayseri'de yaşayan Çavuş Ailesi'nin ortanca çocukları zihinsel engelli Ahmet Çavuş, 2006 yılında 38 yaşındayken, 'Geri döneceğim' diyerek evden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayıp ilanları dağıtarak ve televizyon programlarına çıkarak Ahmet Çavuş'u arayan ailenin girişimleri sonuçsuz kaldı. Polis ve jandarma da tüm aramalara rağmen Çavuş'u bulamadı. Ailenin 13 yıl süren bekleyişi dün akşam Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde kimlik kontrolü yapan polis sayesinde mutlu sonla bitti. Motorize polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, sadece soyadının 'Çavuş' olduğunu söyleyebildi. Polis de Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın kayıp kişi kayıtlarını inceledi.

AİLE INDAN TEŞHİS ETTİ

Yapılan incelemede bulunan kişinin, 13 yıldır kayıp olan Ahmet Çavuş olduğu ortaya çıktı. Polis, Çavuş'un yakınlarının telefon numarasına ulaştı. Yapılan telefon görüşmesinin ardından Ahmet Çavuş'un fotoğrafı aileye gönderildi. Aile oğullarını teşhis etti. Ekipler, Çavuş'u polis merkezine götürürken, yakınları da Kayseri'den Antalya'ya geldi. Kuzeni Ali Özel ile yola çıkan Ahmet Çavuş yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından memleketi Kayseri'ye geldi.

13 YIL SONRA OĞLUNA KAVUŞAN ANNENİN GÖZYAŞLARI DUYGULANDIRDI

Çavuş, annesi Meral Çavuş'un Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde bulunan binanın önüne geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında oturan anne Meral Çavuş (84) oğlu Ahmet Çavuş'u gözyaşları ile karşıladı. Oğluna sarılan Meral Çavuş, duygulu anlar yaşadı. Anne Meral Çavuş, "Çok mutluyum. Benim ve yavrum gibi olanlara Allah yardım etsin. 13 yıl oldu. Yavrumu bulduğuma mutluyum. Kavuşturan Allah'ı seveyim. Her zaman dua ediyordum. Her zaman rüyamda görüyordum. Allah'tan bekliyordum. Kapının önünde otuıruyordum. Ahmet'im şu sokaktan gelecek diyordum. Çok şükür Allah'ım getirdi" ifadelerini kullandı.

Meral Çavuş, oğlunun iş aramak için evden çıktığını belirterek, "Hiç gidiyorum demedi. İşi yoktu. İş arıyordu. Birgün sabah kalktı kahvaltı etmedi. 'Ahmet'im nereye gidiyorsun' dedim. 'Anne her zamanki gibi dolaşıp geleceğim, işe bakacağım' dedi. O gün de gelmedi" dedi.

Anne Çavuş'un, yanına oturan oğlu Ahmet'in terini silerek, sık sık yanağından öpmesi çevredeki yakınlarını da duygulandırdı.

Görüntü Dökümü:

-Kaybolan Ahmet Çavuş'un 13 yıl sonra evine gelmesi

-Evin merdivenlerden çıkması ve annesine kavuşması

-Annesinin elini öpmesi ve sarılması

-Anne Meral Çavuş ile röportaj

-Abla Ayşe Çavuş'a sarılması

-Genel detay

Süre: 8.02 dakika-901 MB

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, -

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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KAVGASINDA BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, liseli öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. Lise öğrencileri E.G. (15) ile F.Ö.(16) bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Etraflarındaki öğrenciler kavgayı izlerken, F.Ö. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak E.G.'yi bıçakladı. Yaralanan E.G. koşar adımlarla Eylül Sokak'taki bir pastaneye sığındı. Esnaflar yaralanan öğrenciye ilk müdahalede bulunurken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan öğrenciyi Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolundan bıçaklanan E.G. tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri F.Ö.'yü gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, E.G. ile arkasında kalabalık bir öğrenci grubunun olduğu F.Ö.'nün ellerindeki bıçaklarla birbirlerine meydan okuduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

iki öğrencinin karşı karşıya gelmesi

öğrenciyi bıçaklayan öğrencinin arkadaşlarıyla olay yerinden uzaklaşması

HABER: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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ORDU'DA, 6 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle bitişiğinde bulunan 6 katlı bina tahliye edildi.

Ünye'nin Çamurlu Mahallesi Fehbi Hoca Sokak'ta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İnşaatın bitişiğindeki 6 katlı bina yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi. Vatandaşların çıkarıldığı binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, tahliye edilen binada incelemelerde bulundu.

-Görüntü Dökümü

-Tahliye edilen binadan genel görüntüler

-Kaymakam ve belediye başkan yardımcısının incelemeleri

-Diğer binaya giriş için duvarın kırılması

Süre: 3.03 DK Boyut: 226 MB

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN-ORDU-DHA

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Aydınlılar belediyeden talepleri için sandık başına gidiyor

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ve Efeler İlçe Belediyesi, vatandaşların sorun ve taleplerini iletmeleri amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda sandık kurdu. Bugün konulan ve 5 Eylül'e kadar kalacak olan sandıklardaki talep ve istekler doğrultusunda belediyenin çalışma yapacağı belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi daha önce olduğu üzere Atatürk Kent Meydanı'na Demokrasi Çadırı kurdu. Efeler Belediyesi ile ortaklaşa kurulan çadıra konulan sandıklara vatandaşların sorunları ve isteklerini iletmeleri istendi. 26 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında kalacak olan sandıklardan çıkacak sonuçlara göre belediler tarafından bu taleplere öncelik verileceği belirtildi. Bu uygulamanın daha sonra başta Nazilli, Söke, Kuşdası ve diğer ilçelerde de gerçekleştirileceği açıklandı.

'AYDINLILAR YAPACAK İŞLEMİ BİLİYOR'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberinde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve ilçe belediye başkanları ile Demokrasi Çadırını gezdi. başkan Çerçioğlu, "Bugün burada bir çalışma başlattık. Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyesi Aydın ve Efeler'de yaşayan vatandaşlarımızın isteklerini almak için bu çadırı kurduk. Zaten Aydınlılar yapılacak işlemi biliyorlar. Ama bundan sonra Nazilli'de, Yenipazar'da, Germencik'te, İncirliova'da ve diğer ilçelerde de aynı uygulamayı yapacağız. Bazen vatandaşlar bize ulaşamayabilir düşüncesiyle sandık koyduk. Fatih Atay'ın da ifade ettiği gibi seçimlerde biz vatandaşlarımıza danışacağımızı, fikirlerini, düşüncelerini ve isteklerinin bizim için çok önemli olduğunu belirtmiştik. 10 gün boyunca çadırımız ve sandıklarımız burada olacak. Büyükşehir ve Efeler Belediyesi'ne ait formlarımız var. İsteyen her vatandaşımız kendi mahallerindeki sorunları bu yolla bizlere aktarma imkanı bulacak. Çıkan sonuçları da yine basınla ve billboardlar da paylaşacağız" dedi.

"BİRLİKTE UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'da, "Daha önce Girne Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi ile ilgili burada çadır kurulmuştu ve anket yapılmıştı. Bir kez daha yapılacak olan hizmetleri sizlerin karar vereceği bir anket çalışması olacak. Buna siz karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Demokrasi Çadırında ve sandıklardan görüntü

-Özlem Çerçioğlu ve Fatih Atay ile birlikte ilçe belediye başkanlarının sandıkları gezmesi

-Özlem Çerçioğlu ve Fatih Atay'ın konuşması

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

