Dha yurt bülteni-19

DERGİLERİ TOPLANDIĞI İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI



Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, sokakta engelliler için sattığı dergilere zabıta ekiplerince el konulan görme ve işitme engelli Hülya E. (29), inşaat halindeki binanın 4'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Eşi Ergün E.'nin ikna edemediği Hülya E., kendisini bir anda tutup içeri çeken polis memurunca kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Görme ve işitme engelli 3 çocuk annesi Hülya E., iddiaya göre, engelliler adına çıkan dergileri ilçe merkezinde satmak istedi. Çaycuma Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Hülya E.'nin izni olmadığı için sattığı dergileri aldı. Hülya E., bunun üzerine inşaat halindeki 5 katlı binanın 4'üncü katına çıkıp atlayacağını söyleyerek bağırdı. Hülya E.'yi duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Hülya E.'nin atlama ihtimaline karşı yere havalı yatak açarken polis de engelli kadını ikna etmek için yanına çıktı. Polis ekiplerinin uzun uğraşlarına karşın Hülya E. ikna olmayınca eşine haber verildi. Kısa sürede gelen eşi Ergün E. de Hülya E.'yi ikna edemedi. İkna çalışmaları devam ederken, Hülya E.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis memuru, engelli kadını kolundan tutup, içeri çekti. İnşaattan indirilen Hülya E., kontrol için sağlık görevlilerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hülya E.'nin İzmir Valiliği'nden engelliler yararına dergi satmaktan izni olduğu, ancak halkın şikayeti üzerine polis ve zabıta ekiplerince evrakının incelendiği öğrenildi. Ekiplerin Çaycuma Kaymakamlığı'ndan da izin alması gerektiği ve ardından dergileri satabileceğini söylediği Hülya E.'nin elindeki dergilere izin alana kadar satmaması için el konulduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnşaattaki kadın

-Yere açılan havalı yatak

-Polisin kadını çekerek alması

-Ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA(Zonguldak),

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OBRUKTAN YARASA GÜBRESİ ÇIKARMAK İSTEYEN KİŞİ ÖLDÜ



KARAMAN'da, 40 metrelik obruğa inerek yarasa gübresi çıkarmak isteyen Memduh Baştürk (71), dengesini kaybederek 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki dağlık arazideki obrukta meydana geldi. Memduh Baştürk, iddiaya göre yarasa gübresi toplamak için yakınlarının yardımıyla halat ile yaklaşık 40 metre derinliğindeki obruğa indi. Obruk içinde dengesini kaybeden Baştürk, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yakınları Baştürk'ü kurtaramayınca AFAD ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla Baştürk'ü, iki sedye arasına sarıp, halat yardımıyla dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Baştürk'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kurtarma çalışmalarından detay

Yaralının halatla çıkartılması

Anons

Müdahale edilmesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

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YAKINLARININ HABER ALAMADIĞI KİŞİNİN EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU



ADIYAMAN'da, yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Şevket Kaya (62), polis ekiplerince evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde, Esentepe Mahalesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız oturan Şevket Kaya'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evden kötü kokular geldiğini fark etti. Çilingir yardımıyla girilen evde Şevket Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Evde yapılaı incelemenin ardından Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu

-Cenaze aracının morga gelişi

-Cenazenin araçtan indirilmesi

-Cenazenin morga götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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TIR'DA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, KEPÇEYLE KURTARILDI



TOKAT'ta, kamyona arkadan çarparak kabinde sıkışan TIR'ın sürücüsü Nejat Gurban (36), iş makinesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Tokat- Sivas Karayolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Nejat Gurban yönetimindeki 65 NR 749 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan Yusuf Işık (50) yönetimindeki 60 AJ 023 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın sürücüsü Gurban kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan Nejat Gurban'ın kurtarılması için olay yerine kepçe diye bilinen iş makinesi çağırıldı. İş makinesinin TIR kabinini zincirle çekmesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Nejat Gurban, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü Yusuf Işık ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafik akışının durduğu yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçta sıkışan sürücü

-Kepçe ile kurtarma çalışması

-Çıkarılıp götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

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