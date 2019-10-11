Dha yurt bülteni - 19

TSK VE MSO KONVOYU AKÇAKALE'YE ULAŞTI

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (10)

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri ve araçlarından oluşan konvoy, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ve araçları ile Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gelen TSK'ya ait zırhlı araçlara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Akçakale'deki üs noktasına giriş yapan TSK ve SMO'ya ait asker ve araçların Fırat'ın doğusundaki kara harekatına katılacakları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri,

Otobüslerle gelenler

TIR'ların üzerinde bulunan tank ve obüsler

TIR'ların üzerinde bulunan uçaksavar

Polis ekiplerinin önlem alması

Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-

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SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ

Suriye'ye askeri sevkiyat (2)

Yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, tank ve obüsler Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'daki üs bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT'ta Devlet Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında saatlerinde Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi bahçesinde yaşandı. Henüz kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Art arda silah sesleri ile çevredekilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı olayda, 4 kişi tabanca ile çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar olayın ardından sağlık görevlileri tarafından aynı hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan Yakup Endiz (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntüler

-Olayın yaşandığı yer

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Malatya'da silahlı kavga: 4 yaralı

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.V.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İ.E., K.S., E.B. ve H.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan M.V., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detay

Polis ekipleri

Güvenlik güçlerinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44 MB

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