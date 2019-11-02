DHA YURT BÜLTENİ - 19

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4)

17 KİŞİYE DE ULAŞILDI

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiden 17'sine de ulaşıldı. Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalara, İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekip ve 9 iş makinesi katıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı yaklaşık 7 saatlik çalışmalar sonucu ulaşılan 17 kişi, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

RİZE

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Bakan Soylu: İktidarı milletten kaptırırız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İktidarı milletten kaptırırız. Bu da belki bu ülkeye yapılabilecek olan en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Onun için bu milletin daimi iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeli ve gayret göstermeliyiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nca Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu'yu Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve teşkilat mensupları karşıladı.

Toplantıda yaptığı konuşmada partililere seslenen Bakan Soylu, milletin değerlerine yabancılaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Soylu, "İktidarı milletten kaptırırız. Bir cümle söylüyorum, iktidarı milletten kaptırırız. Bu da belki bu ülkeye yapılabilecek olan en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Onun için bu milletin daimi iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeli ve gayret göstermeliyiz. Milletin değerlerine yabancılaşmış, milletin değerlerini aşağılamak için fırsat bekleyenlere ne olursunuz fırsat vermeyelim, gayret gösterelim ve mücadele edelim. Şurada iki gece sabaha kadar çalıştım. Ne oldu bittim mi yani? 10 kilo mu verdim, 5 kilo mu verdim? Hayır. Günde 16 saat çalışıyoruz. Sizler de çalışıyorsunuz ve hep beraber çalışıyoruz. Ama şu önümüzdeki seçime kadar Türkiye'nin ayarını bozmaya çalışanlar, ondan sonra da bizden sonra gelecek olanlar öbür seçim döneminde onlar da bu sorumlulukta fazla çalışsınlar. Ama ne olursunuz işin ucunu bırakmayın. 'Yeni başladım yarın gideriz öbür gün gideriz' demeyin. Milletin cenazelerinde ve şehit evlerinde olun. Gazilerle birlikte olun. Bakkalın, marketin derdini dinleyin. Siz dinlemezseniz başkaları istismar edecektir ve etmeye çalışacaktır" dedi.

'MAFYAYA HASTAYIM, BUNLARA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ'

Mafyaya karşı bir hastalığı olduğunu aktaran Bakan Süleyman Soylu, en çok tehditten nefret ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Açık söylemek isterim ki mafyaya hastayım. İyi takip etmişsinizdir. Ankara'da bunlara nefes aldırmıyoruz ve aldırmayacağız. Sadece Ankara değil, Türkiye'nin her noktasında. Vatandaşımız, esnafımız, iş adamımız rahat bir şekilde çocuğunu okula gönderen anneler rahat ve huzurlu bir şekilde gönderip getirecek. Benim bir hastalığım budur. Çünkü tehditten nefret ederim. Vatandaşımızın tehdit edilmesinden veya birinin tehdit edilmesinden nefret ederim. Bu konuda da önemli bir adım attığımızı söylemek istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. İlk İçişleri Bakanı olduğumda TCK'nın 220'nci maddesinin değiştirilmesi için kendisine talepte bulunduk ve Allah razı olsun hemen talimat verdi ve değiştirildi. Özellikle örgütlü suçlarda önemli adım atmamızı sağladı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Soylu'nun gelişi

Bakan Soylu'nun karşılanması

Bakan Soylu'nun salona girişi

Bakan Soylu partililerle tokalaşırken

Salondan detaylar

Bakan Soylu'nun konuşması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR

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3 gündür kayıp olan yönetmen, dere yatağında ölü bulundu

BURDUR'da, 3 gündür kayıp olan yönetmen Mehmet Şafak Türkel'in (38) ormanlık alandaki dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Burdur'da, çarşamba günü, yönetmen Mehmet Şafak Türkel'den haber alamayan ailesi durumu, polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince Türkel'i arama çalışmaları başlatıldı. Aramalara devam eden polis, bugün saat 16.30 sıralarında, Burdur- Antalya yolundaki ormanlık alanda bulunan dere yatağında bir erkeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. Yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. İnceleme yapan ekipler, cesedin Mehmet Şafak Türkel'e ait olduğunu tespit etti. Türkel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MEHMET ŞAFAK TÜRKEL KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Mehmet Şafak Türkel, 2001 yılından itibaren 20'den fazla dans filmi, kısa film ve belgesel film çekti. Yerli ve yabancı festivallere katılan ve ödüller alan Türkel, su seviyesi azalan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için hazırlanan Göle Yas (Song of the Lake) belgeselinin yönetmenliğini üstlenirken, Göle Hayat Derneği'nin de kurucu başkanı olarak görev aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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6'ncı inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar

ELAZIĞ'da, 5 inşaattan 100 bin TL değerinde malzeme çaldığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince başka bir inşaatta hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler farklı tarihlerde 5 inşaatta hırsız yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemelerde hırsızların M.E. ile M.S. olduğunu tespit etti. Polisin takibi sonucu 2 şüpheli, yapılan baskınla başka bir inşaatta hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede inşaatlardan 100 bin TL değerinde malzeme çaldıkladı belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Çalınan malzemelerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

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