DHA YURT BÜLTENİ-19

4 yaşındaki Fatma Nur, ağabeyiyle aynı kaderi yaşadı

Rize 'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un da 2015'te yine 4 yaşındayken, aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Zemine çakılan Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞABEYİ DE 4 YAŞINDA PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ

Öte yandan 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayları

Polisin olay yerinde incelemesi

Komşularla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ - Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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Kaynaşlı'da depremde yaşamını yitirenler dualarla anıldı (2)

DEPREMDE ÖLENLER ANILDI

12 Kasım 1999'da saat 18.57'de meydana gelen ve Düzce 'de 710, Bolu 'da ise 48 kişi yaşamını yitirdiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 20'nci yıl dönümünde Cedidiye Camii önünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Düzce itfaiyesi, AFAD ve gönüllü kurtarma ekiplerinin araçlarından saat 18.57'de sirenler çaldı. 2 dakika çalınan sirenlerin ardından kurulan ekranlarda Düzce'deki depremzedelerin yaşadıkları, vatandaşlara izletildi. Düzce Valiliği tarafından depremde hayatını kaybedenler için lokma dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Siren çalarken görüntü

Vatandaşların görüntüsü

Sinevizyonda deprem dönemine ait görüntülerin izlenmesi detaylar

Dosya adı dzcdepremanma

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Yaralamalı trafik kazası güvenlik kamerasında

Adıyaman'da, haifi ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Özaslangöz'ün (33) kullandığı plakasız motosiklet, sokaktan çıkan N.Y. yönetimindeki 02 BK 320 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Özaslangöz, yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Özaslangöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anına ait güvenlik kamarası

-Kaza yeri

-Ambulansın gelişi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)