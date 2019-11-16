DHA YURT BÜLTENİ - 19

Koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler (2)

ELİNİ ÖPÜP ÖZÜR DİLEDİ

Arkadaşı Adnan Sever ile girdiği iddia nedeniyle lokantacının öldüğünü belediyeye anons ettirerek şaka yapan Serdar Uğur, Ercan Kurt'tan özür dileyerek elini öptü. Serdar Uğur, "Özür dilerim. Seni çok sevdiğim için böyle bir şaka yaptım. Böyle olacağını bilmiyordum. Bir iddia üzerine yaptık. Mezarcılar mezar kazmış, onların da parasını vereceğim. Artık bundan sonra gerçekten ölsen yine de ilanını vermem, Salanı okutmam." dedi.

Ercan Kurt da, Serdar Uğur ve Adnan Sever'in özrünü kabul edip bir daha böyle şaka yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Eski dost olan taraflar daha sonra barıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Serdar Uğur'un el öpmesi

-Barışmaları

-Diyaloglar

-Detaylar

Süre: 01.31-Boyut: 67 MB

Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),

==================

Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alan eski haline getirilecek (2)

DİPSİZ GÖLDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan kazı çalışması sırasında toprak doldurularak yok edilen Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri göl alanına dökülen dayanıksız toprağı çıkararak yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökmeye başladı. Göl alanı ardından suyla doldurularak eski haline getirilecek. Çalışmanın bir kaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Göldeki çalışmalardan detay

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/ GÜMÜŞHANE

=========================

Adıyaman'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Ali Köse yönetimindeki 34 HD 0002 plakalı hafif ticari araç ile Hamza Dolaşkan'ın kullandığı 02 DD 431 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Polislerin önlem alması

Kontrollü geçiş sağlanması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

===============================

Minik Asya için ilik nakli kampanyası başlatıldı

İZMİR'de, 'Paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) hastalığı nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır ilik nakli bekleyen 6 yaşındaki Asya Soylu'nun ailesi, kampanya başlattı. 'Gen ikizin seni arıyor' adlı kampanya kapsamında, bir alışveriş merkezine getirilen Kızılay aracında kan bağışları alındı.

İzmir'de PNH hastalığı nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır ilik nakli bekleyen Asya'nın ailesi, hasta çocuklar için ilik nakli kampanyası başlattı. Kızılay'ın, sivil toplum kuruluşlarının ve özel bir anaokulu çalışanlarının da destek verdiği 'Gen ikizin seni arıyor' adlı kampanya kapsamında, gönüllüler tüm gün boyunca kan verdi. Kızılay aracının içinde 3 tüp kan veren bağışçılar, Asya ve onun gibi ilik nakli bekleyen çocuklara umut oldu. Bornova'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Asya'nın ailesinin yanı sıra, Asya'nın okuduğu özel bir anaokulunun öğretmen ve öğrencileri de gönüllü olarak görev aldı. Minik Asya herkesi donör olmaya davet ederek, "Bugün burada güzel bir şey yapmak istedik. Kan vermemiş olan insanlar gelip kan veriyor, kan veren insanlar da onlara yardım ediyor. Daha güzel oluyor. Bu hiç bitmeyecek, hep devam edecek. Genetik ikizinizi bulup da hayat kurtarın. Hayal ediyorum, bir gün herkes kan verecek ve çocuklar hiç hasta olmayacak" dedi.

'TEK UMUDUMUZ KISA SÜREDE DONÖRÜN BULUNMASI'

Asya'nın genetik ikizini bulmak için yola çıktıklarını söyleyen baba Ercan Soylu, "Donör arayışını sadece Asya üzerinden değil, tüm çocuklara yönelik yapıyoruz. Biz bu arayışı kendimize bir görev olarak benimsedik. Türkiye'de ve yurtdışındaki tüm hastalara umut olmak için bu etkinlikleri yapıyoruz. İlik nakli, Türkiye'de ve dünyada genetik ikiz aradığımız anlamına geliyor. Almanya'da 5 milyonun üzerinde donör listesi varken, Türkiye'de bu daha yarım milyon olmadı. Amacımız herkesi bilinçli bir şekilde donör olmaya davet etmek, onlara bir insana can olabilmesi için gereken imkanın damarlarında akan canın içinde olduğunu bilmesini sağlamak. Asya'nın tek çözümü ilik nakli olması. İki haftadır vücudundaki bozuk hücrenin vücuduna zarar vermemesi için damar yoluyla alınan bir ilaç kullanıyoruz. Bu ilaç bozuk hücreyi dondurarak, Asya'nın fiziksel olarak herhangi bir sorun yaşamaması için destek veriyor. Tek umudumuz kısa sürede donörün bulunması ve nakil olması. Fiziksel olarak bir sıkıntısı yok şu an, fakat enfeksiyon kapmaması için dışarıdaki hastalıklardan korunmak için maske takıyor" dedi.

Özel bir anaokulunun kurucusu olan Mustafa Yılmaz ise, "Asya bizim 5 yaş grubundaki öğrencimiz. Asya'yı okulumuzda kabul ettikten sonra daha fazla bir şey yapabilir miyiz diye düşündük. Gönüllü çalışanlarımızla ve ailesiyle birlikte bir proje geliştirdik. İlk etapta okulumuzda toplu bir kan bağışı yaptık. İkinci olarak da bu projeye destek verenlerle beraber kampanyamızı devam ettiriyoruz. Asya gibi yüzlerce, binlerce kök hücre nakli bekleyen hastaya umut olmak için yola çıktık" diye konuştu.

Kan veren bağışçılardan Ali Şengül de, "Çok mutluyum, iyi bir şeye vesile olduğum için. Umarım güzel bir yere gider, bir çocuğun iyileşmesine vesile olmuş oluruz. Hiç yoksa her sene bir kere kan verilsin. Başka bir insanın hayatını kurtarıyorsunuz, bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

Kampanya kapsamında kan verenlerden görüntüler

Ercan Soylu ile röportaj

Mustafa Yılmaz ile röportaj

Kan bağışçısı ile röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Davut CAN/İZMİR,

==========================

Sivas'ta dağ keçileri drone ile görüntülendi

SİVAS'ta merkeze bağlı Emirhan köyü yakınlarında yer alan Emirhan Kayalıkları'nda gezinen dağ keçisi sürüsü, havadan görüntülendi.

Sivas merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sit alanlarından biri olan bin 780 rakımlı Emirhan Kayalıkları'nda il protokolünün katılımıyla gezi gerçekleştirildi. Geziye Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) ve diğer doğa tutkunları katıldı. Yaklaşık 4 saatlik yürüyüş ve tırmanışın ardından zirveye ulaşan Vali Ayhan ve beraberindekiler, doğal oluşumları yakından inceledi.

DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Gezi sırasında drone ile yapılan çekimler sırasında kayalıklarda gezinen dağ keçisi sürüsü drone kamerasına yansıdı. Kayalıklarda bir süre gezinen dağ keçisi sürüsü, daha sonra koşarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

-Grubun kayalık gezisinden görüntüler

-Drone ile görüntülenen dağ keçileri

Haber: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,