DHA YURT BÜLTENİ-19

Uzman Onbaşı Çabuk, memleketi Adana'da toprağa verildi

Irak 'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk (24) memleketi Adana'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenazesi bugün hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Çabuk için Kozan Mezalık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş , milletvekilleri, kaymakamlar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan , ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan babası Ünlen Çabuk'u Vali Mahmut Demirtaş, anne Feriha Çabuk'u ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu teselli etmeye çalıştı.

Acılı anne-babanın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu başında gözyaşı döktüğü şehit Bünyamin Çabuk, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşiliğinde Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze namazı

Kalabalıktan görüntü

Şehidin tabutunun askerlerin omuzunda taşınması

Şehidin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),

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Cinsel istismar sanığının tutuksuz yargılanmasına tepki

İzmir'in Dikili ilçesinde, 11 yaşındaki Ş.Y. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen market sahibi M.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonrası yapılan basın açıklamasında, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterildi.

Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi 'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, Ş.Y. kız arkadaşının babası olan market sahibi M.A.'nın 5 yıl boyunca cinsel istismarına maruz kaldı. Ş.Y., 2016 yılında durumu annesine anlattı. Anne de polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve işlemleri sonrası serbest bırakılan M.A. hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasında tutuksuz sanık M.A. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur Ş.Y.'nin ailesi ve arkadaşları ile geldiği duruşmaya, Dikili Kadın Platformu, Bergama Veli-Der, Eğitim-Sen, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Bergama Demokrasi Platformu üyeleri de izleyici olarak katıldı. Duruşmada Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nden bir avukat davaya müdahil olmak istedi. Mahkeme talebi reddetti.

Duruşma, savcıya mütalaasını hazırlaması için ek süre verilerek, 6 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

YENİ BİR CİNSEL SALDIRI HABERİNİ DUYURDU

Duruşma sonrası Ş.Y.'ye destek için gelenler adliye önünde basın açıklaması yaptı. 'Taciz, tecavüz insanlık suçudur', 'Çocuk bedenime dokunma' ve 'Çocuk istismarına hayır' dövizleri açılan basın açıklamasında, Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bergama Şubesi Temsilcisi Fikret Ali Parlas, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bugün, Dikili'de 11 yaşında bir kız çocuğumuzun mahalle marketi sahibi tarafından uğradığı tacizin davasındayız. Henüz bu durumu atlamamışken, geçen hafta bu kez Dikili Çandarlı 'da ortaokulda başka bir taciz olayı ile sarsıldık. Matematik öğretmeninin bazı kız öğrencileri taciz ettiği için görevden uzaklaştırıldığını ve tutuklandığını öğrendik" dedi. Dikili Kadın Platformu üyesi ve Eğitim-Sen temsilcisi Demet Önal ise, "Biz Dikili kadın platformu olarak çığlık olmaya geldik. Çocuğumuzun çıkardığı sese ses olmak için yine adliyede olacağız. Çocuk susmaz; sen de susma. Suça sakın ortak olma."

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Toplanan gruptan görüntü

Yapılan açıklamalardan görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU/ BERGAMA (İzmir),

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Kadınlar, yüzü asitle yakılan Berfin'e sahip çıktı

Hatay 'da, İskenderun Kadın Platformu üyeleri, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik 'in (23) asit türü sıvı atması sonucu yüzünün bir bölümü yanan, sağ gözünü kaybeden ve geçirdiği ameliyat sonucu göz kapakları ile dudağı yeniden yapılan Berfin Özek 'le (20) bir araya gelerek, "Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından yolu kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum 'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, 3 gün önceki duruşmada yeni mütalaasında 'öldürme kastının' olmadığına dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi.

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nde İskenderun Kadın Platformu üyeleri, Berfin Özek ile bir araya geldi. Burada Kadın Platformu adına açıklama yapan Av. Mehtap Sert, Türkiye ' de her gün bir kadın boşanmak istediğinde 'hayır' denildiğini, savcıların şiddet uygulayan erkekleri değil kadınların yaşam tarzını eleştirmeyi tercih ettiklerini, mahkemelerin şiddeti akladığını, cezasızlık halinin şiddete güç verdiğini söyledi.

'GÖZLERİNDEKİ IŞIK SÖNDÜ'

Sert, "Berfin Özek dosyası da Türkiye'nin şiddet haritasından çok farklı bir yerde değil. Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısı sonucu yaşam hakkı elinden alınan Berfin Özek'in üçüncü duruşması yapıldı. Gelen bilirkişi raporlarında sanığın olay saatinde olay yerinde olduğu, yüz eşleştirmesi yapılamasa da anatomik yapısının görüntü ile uyumlu olduğu belirlendi. Berfin'in yüzüne 1.5 litre yanıcı madde dökülmüştür. Burun delikleri yandı, dudakları yok oldu. Yüzü komple yandı. Boynu, göğsünün üstü, elleri yandı. Gözlerinin birinde tamamen ışık söndü diğer gözde ise yüzde 50 görme kaybı var. Talep edilen mütalaa ile tamamen ışığı söndürülmeye çalışılmaktadır. Savcılık makamının 'doğrudan hedef alınmamıştır' şeklindeki değerlendirmesi hukuken kabul edebileceğimiz bir değerlendirme olmadığı gibi vicdani bir değerlendirme de değildir. Sanık tartışmaya tereddütte yer bırakmayacak şekilde Berfin'i öldürme kastıyla hareket etmiştir. Yanıcı maddenin miktarı canavarca hisle hareket ettiğinin açık göstergesidir" dedi.

"BERFİN'İN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU?"

Berfin'in yaşam hakkının elinden alındığını da belirten Sert, "İddia makamı kadınların ölmesini bekliyor, yaşam hakkı elinden alınan Berfin Özek'in de mi ölmesi gerekiyordu? Berfin Özek kamu vicdanı için mihenk taşıdır. Eylemin gerçek karşılığı ve kamu vicdanını rahatlatan bir ceza verilmesini talep ediyoruz. Asitli saldırgan sanık Casim Ozan Çeltik in öldürmeye yönelik eyleminin ödüllendirilmemesi için tüm hukuki yolları denemeye devam edeceğiz. Çünkü kadınlar yargıya güven duydukça mücadele gücü artacaktır. Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Kadınız güçlüyüz, birlikte başaracağız."

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-İskenderun Kadın Platformu ve destek veren avukatlardan görüntü

-Kadın Platformu adına Avukat Mehtap Sert'in konuşması

-Berfin'in konuşması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Kazada ölen Bürge'nin babası: Olay trafik cinayeti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Bürge Yolbilir'e (17) hafif ticari aracıyla çarpıp, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Bekir Karaaslan'ın mahkemedeki "Keşke ben ölseydim" sözüne baba Eyüp Yolbilir, tepki gösterdi. Sanığın sözlerinin cezadan kurtulmaya yönelik hamle olduğunu savunan Yolbilir, "Olay kaza değil trafik cinayetidir. Bu sözlerin, mahkemeden iyi hal indirimi almak için söylendiğini düşünüyorum" dedi.

Kaza, nisan ayında, Akçay Caddesi semt garajı yakınlarında meydana geldi. Beraberinde kuzeni olan, Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir'e, kırmızı ışıkta geçen Bekir Kararsız yönetimindeki 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yolbilir, kaza yerinde hayatını kaybederken, kuzeni Mert Güngör (15) de refüje atlayarak, hafif yaralandı. Kazadan sonra kaçan ve bir süre sonra yakalanan Kararsız, yapılan testte, 0.89 promil alkollü çıktı. Başka suçtan denetimli serbestlik kapsamında olduğu öğrenilen Bekir Kararsız, mahkemece tutuklandı. Kararsız hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan dava açıldı.

'TRAFİK KAZASI OLARAK KABUL ETMİYORUZ'

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Bekir Kararsız, "Çok pişmanım. Trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke ben ölseydim" dedi.

Sanığın sözlerine tepki gösteren baba Eyüp Yolbilir, "Bunu trafik kazası olarak kabul etmiyoruz. Bu olay trafik cinayetidir ve literatüre de böyle geçmesini istiyoruz. Eğer sarhoşsanız kırmızı ışıkta geçiyorsanız ve hızınız 140-150 km civarındaysa buna 'kaza' diyemeyiz. Çünkü burada bir kasıt var. Zaten savcı da 'olası kasıt' istedi. Şahıs her ne kadar 'Pişmanım' dese de meydana gelen olayda bir pişmanlık olduğunu düşünmüyorum. Kızıma çarptıktan sonra kaçıyor ve neye vurduğunu bilmediğini söylüyor. Bu sözlerin, mahkemeden iyi hal indirimi almak söylendiğini düşünüyorum. Adaletimize güveniyoruz. Kızımız geri gelmeyecek ama başkalarının çocukları da bu şekilde hayatlarını kaybetmesinler diye mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Evlatlarını kaybettikten sonra ailecek zor zamanlar geçirdiklerini belirten baba Yolbilir, "'Trafik kazası' demek bu olayı basitleştiriyor. Sadece Bürge hayatını kaybetmedi, bir aile yok oldu. Hayallerimiz bitti. Yarına dair bir hayal kuracağımız zaman orada tıkanıyoruz. Çünkü bizim hayallerimiz çocuğumuzlaydı. Dünyayla ilgimizi kopardık. Yaşamayan bilemez, çok zor bir acı. İnançlı insanlar olmasaydık bu acıya dayanamazdık" dedi.

Görüntü Dökümü

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Eyüp Yolbilir röportaj

Bürge Yoldemir fotoğraf görüntüsü

Bürge Yoldemir'in forma görüntüsü

Genel ve detay görüntüleri

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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Amanoslar'ın zirvesinde kardeşleri ile kucaklaştılar

İskenderun Doktor Gani Bahadırlı İlkokulu öğrencileri, 45 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları 'nın zirvesinde bulunan Kömür Çukuru İlkokulu öğrencilerine kitap, atkı ve bere hediye etti.

Belen ilçesi sınırlarında ve Amanos Dağları zirvesinde bulunan Kömür Çukuru İlkokulu'nun öğrencilerine, 45 kilometre uzaklıktaki Dr. Gani Bahadırlı İlkokul'u 3-D sınıf öğretmeni Kazım Boynueğri'nin öncülüğünde toplanan kitaplar ile hazırlanan atkı, bere ve hediyeler, öğrenciler tarafından hediye edildi.

Kömür Çukuru İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı İbrahim Gül ve Eşi Kifayet Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, Kömür Çukuru Mahalle Muhtarı Servet Kurt, Gani Bahadırlı İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Belediye Başkanı İbrahim Gül, anlamlı bir etkinliğe katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, projenin destekçisi olan Dr. Gani Bahadırlı Okul Müdürü Nazım Karabulut'a, eğitimcilere, öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

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-Okul bahçesindeki öğrenciler,öğretmenler ve veliler

-Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün görüntüleri

-Hediyeyi alan öğrencilerin sevinci

-Öğrencilerin atkı ve bereleri takıp şarkı söylemeleri

-Araca binen öğrencilere öğretmen ve belediye başkanını teşekkür konuşması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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