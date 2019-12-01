DHA YURT BÜLTENİ - 19

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KARABÜK'te, 2 gündür kendisinden haber alınamayan işçi emeklisi Ali Bayraktar (54), yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında yalnız oturan işçi emeklisi Ali Bayraktar'dan 2 gündür haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve geldi. Eve giren yakınları, açık olan televizyonun karşısındaki kanepede Bayraktar'ı hareketsiz olarak buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından 6 çocuk babası Ali Bayraktar'ın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis , olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin incelemeleri

-Cenazenin apartmandan çıkartılması

-Ali Bayraktar'ın resmi

Dosya adı: krbcenaze

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

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TIR'a çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Salih Karataş yönetimindeki 02 HK 972 plakalı tanker, Muhammed Ercan'ın kullandığı 06 BBC 55 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen tankerde sürücü Karataş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karataş, İzzet Baysal Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Karataş'ın uzun yol şoförü arkadaşları, kazanın ardından bölgeye geldi. Polis ekipleri, Karataş'ın arkadaşlarına yaralının durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönüne ulaşım bir süre 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Tanker sürücüsünün arkadaşlarının araca bakması

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Bursa'da, balkonda mahsur kalan kadın dans etti

BURSA'da, kapısının zorlandığını iddia ederek balkona çıkan Makbule O. (47), otelin yanındaki bankanın balkonunda mahsur kaldı. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayıp, gülen ve dans eden Makbule O., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Makbule O.'nun alkollü olduğu öne sürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi 'nde meydana geldi. Bölgedeki otelde konaklayan ve alkollü olduğu öne sürülen Makbule O. odasının kapısının zorlandığını hissederek balkona çıktı. Panikleyen Makbule O., buradan da yandaki balkona atladı. Daha sonra otelin yanındaki bankanın balkonuna geçti. Burada mahsur kalan Makbule O.'yu görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

DANS EDİP, EL SALLADI

Bu sırada bölgeye gelen basın mensupları Makbule O.'yu görüntüleyince, kadın dans edip, el salladı. Gülerek dans etmeyi sürdüren Makbule O., kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sepetli araçla kurtarıldı. Makbule O., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadından görüntüler

-Kadının kurtarılması

-Kadının dans etmesi

-Polis ve itfaiye ekiplerinden detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: İsmail SEYMEN/ BURSA,

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Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi (2)

O İŞLETMEYE DAHA ÖNCE CEZA YAZILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Marmaris'te 40'ı üniversite öğrencisi, 50 kişinin yemek yediği ve ardından rahatsızlandığı iş yerine, 70 gün önce özel hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle 4 bin 544 TL idari yaptırım kararı uygulandığını söyledi.

Müdür Saylak, Marmaris'te faaliyet gösteren işletmede çıtır tavuk, pirinç pilavı, tarhana çorbası, yoğurt, ayran tüketiminden sonra vatandaşlarda zehirlenme belirtilerinin görüldüğünü hatırlatarak, Marmaris Emniyet Müdürlüğü 'nden alınan ihbar üzerine denetim ekiplerinin vakit kaybetmeden ilgili işletmeye girdiğini söyledi.

Saylak, bugün saat 10.00'da ilgili işletmede denetimler yapıldığını belirterek, "İşletme tarafından üretilen yemeklerden alınan numuneler mühürlenerek Muğla Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi. İşletmeye 19 Eylül 'de yapılan denetim neticesinde 5996 Sayılı Kanun'un 41/A maddesi gereği genel ve özel hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle 4 bin 544 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Eksiklerini tamamlayan işletme 20 Eylül'de faaliyetlerine devam etti. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması hususunda bundan sonra da ilimizde gerekli tüm tedbirler alınarak, denetimler aralıksız devam edecektir. Alınan numunelerin tahlil sonucu Salı günü çıkacak" dedi.

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Ordu'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeşten biri öldü, biri yaralı

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, Durmuş E., tartıştığı Muhammet (21) ve kardeşi Hamza Bayraktar'a (20) tabanca ile ateş etti. Muhammet hayatını kaybederken, Hamza Bayraktar ise tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mesudiye ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş E. ile Muhammet ve kardeşi Hamza Bayraktar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Durmuş E., tabanca ile Muhammet ve Hamza Bayraktar'a ateş etti. İki kardeş, vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan kaçarken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Bayraktar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Hamza Bayraktar'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan sonra jandarma ekipleri Durmuş E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber: Ahmet BAYRAK/ MESUDİYE(Ordu),

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Gemerek'te minibüs devrildi: 1 yaralı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Sivas- Kayseri karayolu Gemerek ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Kor (29) yonetimindeki 31 KFR 54 plakalı minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Kor, Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber: Mehmet BOZDUMAN/ GEMEREK(Sivas),

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