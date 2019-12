DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (2)

BAKAN YARDIMCISI METİN: NUMUNELER TAHLİLE GÖNDERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'daki Abant Tabiat Parkı'nda, fayton gezileri ile bireysel gezilerde kullanılan 8 atın ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Hayvanlardan numuneler alındığını belirten Bakan Yardımcısı Metin, "Bizim her zaman bu tip at popülasyonunun olduğu yerde aldığımız numuneler. Eğer hastalık varsa ona göre işlem yapılır, hastalık yoksa işlem yapılmaz. Atlarla ilgili kesinleşmiş sonuç yok. Tahlile yeni gitti. Dün ve bugün numuneler alındı. Önümüzdeki hafta sonuçlar çıkar ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de sonuçları paylaşır. 8 attan numune alındı. Hayvanda hastalık şüphesi var ki numune alındı. Genel bir koruma önlemidir. Eğer tespit varsa şüphe varsa ona istinaden karantinaya alırsınız. O şüphe dağılınca karantina kalkar" dedi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Murat KÜÇÜK/BOLU,

==================================

Bakan Soylu: Kıran 11'i başlatacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütüne yönelik Kıran 11 Operasyonu'nu başlatacaklarını söyledi. Soylu, "Öyle 4-5 metre kar var, kış var çıkamayız, gidemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim yok. Bunların tamamını bu ülkenin başından alana kadar, kış da olsa kar da olsa boran da olsa, bu mücadeleyi bitirmeye yemin ettik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Genel Meclis Üyeleri Derneği'nin Antalya'nın turizm bölgesi Kundu'daki bir otelde düzenlediği eğitim seminerine katıldı. Bakan Soylu, Türkiye'nin, 'Doğu'nun makus tarihi yenilmez' cümlesini yendiğini, batı ile doğuyu birbirine benzer hale getirdiğini söyledi. Türkiye'ye kurulan kumpası bozduklarını anlatan Soylu, "Yıllarca etnik kökenlerimizle, mezheplerimiz ve farklılıklarımız üzerinden olumsuzlukları Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalıştılar. Şimdi ilk kez ayaklarımızın üzerinde duruyor ve bizim üzerimize yıkmaya çalıştıkları olumsuzlukları onların sahasına yıkmaya başladık. DAEŞ sadece bizim problemimiz mi? Gönderelim teröristleri biraz da onların problemi haline gelsin. PKK-YPG sadece bizim problemimiz mi? Şimdi uğraşsınlar. Onlarla nasıl halleşeceklerini görsünler bakalım. FETÖ konusunda nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar" diye konuştu.

KIRAN 11 BAŞLAYACAK

Kıran 9 ve 10 operasyonlarını başlattıklarını anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Kıran 11'i de başlatacağız. Öyle 4-5 metre kar var, kış var çıkamayız, gidemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim yok. Bunların tamamını ülkenin başından alana kadar, kış da olsa kar da olsa boran da olsa, bu mücadeleyi bitirmeye yemin ettik. Teröre karşı kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Örgüte katılım, tarihin en düşük seviyesinde. Sadece 2014 yılında, 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne, bu yıl katılan sadece 117 kişi. Bunun üç katını da teslim ve ikna yoluyla terör örgütünden kopardık. Diyarbakır'daki ailelerin eylemini alelade bir eylem olarak görmeyin. Çok derin anlamı olan bir meseledir. Mesele sadece silahlı mücadele değildir. Bugün Türkiye terörle mücadelesinde köklü bir anlayış değişikliği de ortaya koymuştur. Terörün yanında terörizmle de mücadele etmektedir. Türkiye uzun yıllardır sürdürdüğü kalkınma çabası içinde, ne yazık ki ülkenin tüm potansiyelinden istifade edemedi."

257 TERÖRİST İKNA YOLUYLA ADALETE TESLİM EDİLDİ

Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda yeni bir işlem başlattıklarını kaydetti. Terör örgütünde dağda ve sınır dışında olanların ailelerine gittiklerini dile getiren Soylu, "Aileleri ikna etmeye çalışıyoruz. Çocuklarını getirip, adalete teslim etmelerini sağlıyoruz. Örgütün içinden ailelerin iknasıyla bugün itibarıyla 257 teröristi getirip, adalete teslim ettik. Terör örgütünün psikolojisini alt üst ettik. Terör örgütü, belediyeler vasıtasıyla hakikaten önemli hamleler gerçekleştiriyordu. Festivallerle çocukları dağa götürüyordu. Geçen gün Avrupa büyükelçileri, Diyarbakır'daki aileleri ziyarete gitti. Çocukların 13, 14 ve 15 yaşlarında dağa götürüldüğünü anladılar. Bu yaştaki çocukları ailelerinden almak gibi bir alçaklık var mı? Sonra da bana 'Bunlara acımadan konuşuyorsun' diyorlar. Acırsak tarihimiz bizi ayıplar. 13, 14 yaşlarındaki çocukları dağlara götürüp neler yaptıklarını biliyoruz. Hangi alçak muamelelerle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Duran Kalkan denilen adamın terör örgütü içindeki lakabı sapıktır. Terör örgütü dinsiz bir örgüttür" diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÇIKIŞ YAKALADI'

Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'nin bir 100 metre yarışı içinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin 21'nci yüzyılın başında güçlü bir çıkış yakaladığını kaydeden Soylu, "Şimdi de hızlıca koşmaktadır. Ancak yarış bitmiş değil. 17 yıl kimseyi yanıltmasın. Bilakis, yarışın tam ortasındayız. Refah seviyesi olarak düne nazaran önemli bir gelişme kaydettik ama ulaşmamız gereken de bir seviye var. İşte, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçişinin altındaki temel motivasyon da budur. Geldiğimiz yere bakmak, ama asıl gideceğimiz yere odaklanmak. Katettiğimiz mesafeyi yeterli görmemek ve hedeflerimize odaklanmak. Yarınını öngöremeyen bir ülkeyi, 2023 diyen, 2053, 2071 diyen bir ülke haline getirdik. Bunu hep birlikte, bir millet olarak başardık" diye konuştu.

TÜRKİYE YAŞANABİLİR ÜLKELER SIRALAMASINDA 7'NCİ

Bu değerlendirmelere katılmayanların olabileceğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"İçeride birtakım eleştiriler ortaya koyanlar olabilir. Ancak uluslararası araştırmalar, raporlar, bizim elimizdeki veriler, bunların çoğunu yalanlıyor. Bakın daha dün basında yer aldı, uluslararası büyük bir finans kuruluşunun (HSBC) açıkladığı bir ankete göre, dünyada en yaşanabilir ve çalışılabilir ülkeler sıralamasında Türkiye 7'nci sırada. Bizim gerimizde Fransa 17'nci sırada, ABD 23, İngiltere ise 27'nci sırada. Asıl ilginci, 7'nci sırada olduğumuz bu listede geçen yıl 28'inciydik. Bu anketi bir örnek olarak paylaştım. Elbette ki sadece buraya bakıp İngiltere veya Amerika'dan daha yüksek bir refah içinde olduğumuzu iddia edecek değiliz. Ancak bu ve bunun gibi pek çok araştırmada, farklı kriterlerde, güzel sonuçlar alıyoruz."

'BİR FIRSAT YAKALADIK'

Türkiye'nin olumsuzluklar ve terör örgütlerine karşı güçlü, ayakları üzerinde durması gerektiğini dile getiren Bakan Soylu, geçmişte yaşananlardan tecrübe alarak bir fırsatla karşı karşıya olduklarını kaydetti. Soylu, "Bu fırsatı gelecek nesillere taşıyabilme imkanına hep birlikte sahip olalım. Bir takım itirazlar söz konusu, ne yapalım yani DAEŞ hemen yanı başımızda dururken Türkiye, birilerinin çomağıyla istediği gibi oynamasına müsaade mi etmeli? Ne yapsak yani, PKK'nın yıllarca güzellemeler düzdüğü Afrin'e girmese miydik? ABD'nin, Avrupa'nın sözüne bakıp, orada bir terör koridoruna başka bir şehir ile bütünleşmesine izin mi verseydik? 21'inci asrın başında Cumhurbaşkanımız savunma sanayisinde bu adımları atmamış olsaydı, henüz savunma sanayimizin yüzde 80'inde dışa bağımlı olsaydık, İHA, SİHA, atak helikopterlerimiz olmasaydı biz bugün ne Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytindalı Harekatı'nı, Barış Pınarı Harekatı'nı yapabilirdik ne de dünyanın bize 'Oturun oturduğunuz yerde' dediği zaman,'Burası bizim coğrafyamız' diyebilirdik" diye konuştu.

'YAN EVDE YANGIN ÇIKSA PERDENİZİ Mİ KAPATIRSINIZ'

Suriye ile Türkiye'nin 400 yıl aynı sancak altında yaşadığını dile getiren Bakan Soylu, "Aynı secdeye dönerek birlikte namaz kıldık. Kız alıp kız verdik. Ne yapacaktık, yan tarafınızda tuz ve ekmek alıp verdiğiniz evde yangın çıksa perdeleri mi kapatırsınız? Kişi başı gelirde 2 bin dolardan 10 bin dolara geldik diye şımarmalı mıyız? Allah'ın bize emrettiklerini, medeniyetimizin bize öğrettiklerine sırtını mı dönmeliyiz? Dünyanın önünde diz çökmeyen, güçlü bir Türkiye var" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Bakan Soylu'nun açıklaması

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/Hasan DEMİRBAŞ,SERİK(Antalya),

==================================

TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, D-100 Karayolu'nun İstanbul yönü, trafiğe kapandı.

Kaza, D-100 Karayolu Körfez ilçesi geçişi Hereke mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Suriye uyruklu Hüsyin Elrezuk yönetimindeki 41 YY 329 plakalı TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra refüje devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönü tamamen trafiğe kapanırken, ekipler trafiği Körfez gişelerinden TEM yoluna yönlendirdi. Ankara yönünde ise 1 şerit trafiğe kapandı.

Karayolları ekiplerinin TIR'ı yoldan kaldırmak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kaza yapan TIR

-drone görüntüsü

-Kaza nedeniyle oluşan kuyruk

-Polis detayları

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI-Kamera: Alişan KOYUNCU-KÖRFEZ(Kocaeli)

==================================

'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' kuruluyor

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 104 yıl önce batan yabancı savaş gemilerinin envanteri oluşturulmasıyla ortaya çıkacak 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı', 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı olacak ve dalış turizmine açılacak. Proje kapsamında, 105 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan savaş gemisi İngiliz Zırhlısı 'HMS Majestic'in dalışa açılması bekleniyor.

Çanakkale Destanı'nın yazıldığı Gelibolu'yu açık hava müzesine dönüştürmek için faaliyetlerini sürdüren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Alan Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokolle çalışmalara başlandı. Çanakkale Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'da (GMKA) destek verdiği projenin protokol imza töreni ve tanıtımı için bugün TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Haldun Karan ile bürokratlar katıldı.

KAŞDEMİR: ÇANAKKALE SAVAŞININ DENİZ TARAFI DA ANLATILACAK

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın ilk adımını attıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, proje hakkında şöyle konuştu:

"Tarihi Alan Başkanlığı olarak, TÜBİTAK ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın ve Çanakkale Valiliğimizin desteği ile Çanakkale çok yakın bir zamanda dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli dalış merkezlerinden biri olacak. TÜBİTAK'a ait Araştırma Gemisi, Çanakkale savaşlarında, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi açıklarında batan savaş gemilerini ve su altındaki bütün envanteri ortaya çıkartarak, Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey olacak. Gelibolu Sualtı Parkı envanteri çıkarılıp bir su altı parkı oluşturulacak. Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışma. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle bir çalışmayı yapmaktan ayrıca mutluyuz. Amacımız, Çanakkale Savaşları hep kara tarafından bakıldı ve anlatıldı. Şimdi artık denizin altında da Çanakkale Savaşları hem anlatılacak, hem görülecek hem de değerlendirme şansı olacak. Bununla beraber de burası, Tarihi Alan ve Çanakkale çok önemli bir turizm ve dalış merkezi olacak. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımız tarafından koordine edilen bu dalış faaliyetleri ile ümit ediyorum ki, Çanakkale çok önemli bir gelişmeye sahne olacak. Çanakkale dünyada en çok tanınan ve bilinen dalış merkezi haline gelmiş olacak."

KAŞDEMİR: MUTLUYUZ, HEYECANLIYIZ, BÜYÜK BİR İŞ YAPIYORUZ

Projenin büyük heyecan ve merak uyandırdığını ifade eden Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'den ve hatta Avrupa'da herkes çok merak içinde bu projeyi takip etmeye ve bu proje hakkında bilgi alma çalışmalarına başladı. Yani bu tarihi yarımada, tarihi alan bu proje bittikten sonra, göreceksiniz dünyada en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olma yolundaki çok önemli bir merhaleyi geçmiş olacak. Biz de Çanakkaleliler olarak bundan büyük mutluluk duyacağız. Çünkü Dalış Turizmi dünyada en çok talep edilen turizm çeşididir. Biz de bu konuda çok zenginiz. Çünkü başka memleketlerde dalışı özendirmek için, dalışa imzaların ilgisini çekmek için suni olarak uçaklar batırılıyor, gemiler batırılıyor ve bunlarla dalış özendirilmeye çalışılıyor. Ama bizim Çanakkale boğazının altında çok büyük bir doğal zenginliğimiz var. 105 yıl önce ve daha önceki zamanlarda batmış bir sürü zenginlik var ve onlar bizi bekliyor. Böyle bir zenginliğe sahip olan biz Çanakkaleliler olarak görmezden gelemezdik ve bununla ilgili hemen çalışmalara başladık. Bu gemi çalışmalarını tamamladıktan sonra en çok talep gören Majestic isimli batığa, dalışı inşallah 27 Mayıs 2020 tarihinde ilk dalışı gerçekleştirmek istiyoruz. 27 Mayıs tarihi neden seçilmiştir. 27 Mayısta Majestic isimli gemi o tarihte batırılmıştı. Biz de Majestic'in batırıldığı o tarihte ilk dalışı gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız, çok büyük bir iş yapıyoruz. Çanakkale ve Türkiye'nin geleceği ile ilgili çok önemli bir adım attığımız düşünüyoruz."

KARAN: ÇALIŞMALARIMIZI TİTİZLİKLE YERİNE GETİRİYORUZ

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Haldun Karan ise, "Majestic gemisinin dalış turizmine açılması, bunun akabinde 1915 muharebeleri esnasında batırılan gemilerin envanterinin çıkarılmasını kapsayan projenin hem açılışını hem de protokol imzasını attık. Biz TÜBİTAK olarak Başkanımızın ve Çanakkalelilerin heyecanına tamamen katılıyoruz. Bu gemi bölgesel araştırma gemisi ve kendi ölçeğinde Türkiye'nin en iyi araştırma gemimizi diyebiliriz. Bu gemi donatılırken ve yapılırken sadece denizlerdeki eko sistemler keşfedilsin diye değil, aynı zamanda su altı varlıkların ortaya çıkarılması ve su altı enerjisini keşfetmeye yönelik de hizmet ediyor. Biz çalışmalarımızı bu sorumluluk bilinci ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Aralık ayının sonuna kadar arama çalışmalarımız devam edecek. Daha sonra bölgeye Nisan-Mayıs aylarında geri döneceğiz ve geri kalan çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

MEJESTİC, BATTIĞI 27 MAYIS'TA DALIŞ TURİZMİNE AÇILACAK

Ardından TÜBİTAK Marmara Araştırma gemisiyle katılımcılar, 27 Mayıs 1915'te Seddülbahir açıklarında batırılan İngiliz Zırhlısı HMS Majestic batığının bulunduğu bölgeye gitti. Araştırma Gemisi HMS Majestic batığını sualtı kamerasıyla görüntüledi. Majestic Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın ilk envanteri olarak kayıtlara geçti. Batırılışın 105'inci yıldönümü olan 27 Mayıs 2020 tarihinde ise dalış turizmine açılacak. 1 yıl sürecek proje kapsamında Seddülbahir Burnu ile Büyük Kemikli Burnu arasındaki 50 kilometrelik hatta karadan ise, 3 kilometrelik açıklığa kadar olan hatta Araştırma gemisiyle inceleme yapılarak, Çanakkale Savaşları batıklarının envanteri çıkarılacak. Sadece savaş gemileri değil, savaş dönemine ait tüm mühimmatlar tespit edilebilecek. Proje sonunda Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı oluşmuş olacak.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

======================================

İznik'te araziye dökülen kimyasal atıklar kaldırıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, boş araziye dökülen ve AFAD ekiplerini harekete geçiren kimyasal atıklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kamyonla alınıp, imha edilmeye götürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'ndeki boş araziye dün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atık madde döküldü. Koku üzerine mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede atıkla ilgili tespitte bulunamadı. Bunun üzerine arazi kontrol altına alınarak, çevresine 'Tehlikeli girilmez' tabelaları yerleştirilip, AFAD'a bilgi verildi. Bölgeye gelen AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ekibi (KBRN), atıklar üzerinde elektronik dedektörler ile inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonunda da atığın kimyasal madde içerdiği tespit edildi. Solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği kaydedilen kimyasal atıklar, bugün saat 15.00 itibariyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Atıklar, imha edilmek üzere kepçe yardımıyla kamyona yüklendi. Bursa Valiliği, Jandarma ve Savcılık, kimyasal atığı dökenleri belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------

-Atıkların kaldırılışından detaylar

Haber-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR-Hayri Şen/ BURSA,

==================================

Adıyaman'da, mahalleliden 'geçit' eylemi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Kurugeçit Mahallesi'nin sakinleri, Gölbaşı Garı ile mahalleleri arasına alt veya üst geçit yapılması isteklerini düzenledikleri eylemle dile getirdi.

Gölbaşı Gar Şefliği önünde toplanan bir grup Kurugeçit Mahallesi sakini, bölgede sıkça kaza meydana geldiğini ve bundan sonra birilerinin trenin altında kalarak, can vermesini istemediklerini söyledi. Bölgede daha önce meydana gelen kazalarda, tren çarpması sonucu yaşamını yitiren ve yaralananların yakınlarının da katıldığı eylemde konuşan Mehmet Bulu, "Ben de akrabamı geçen hafta kaybettim. Demir yolu hattı mahallemizi ikiye bölmektedir. Ben alt tarafta oturuyorum ama ihtiyaçlarımı karşılamak adına karşıla geçmek için hattı kullanıyorum. Bize hattan geçmek yasak, diyorlar ama geçebileceğimiz başka bir nokta yok. Burada son 3 yıl içinde 2 kişi trenin altında kalarak öldü, çok sayıda kişi yaralandı, 3 kişiyi de elektrik çarptı. Çocuklarımızın emniyeti ve kendi can güvenliğimizin temini gereğince bu sorunun çözümü için Gar Şefliği ve çevresinin kapatılıp, bir an önce halkımızın emniyetli bir şekilde karşıya geçebileceği üst veya alt geçit yapılmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Gölbaşı Gar Şefliği önü

Eyleme katılanlar

Vatandaşların konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA

==================================