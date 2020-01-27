DHA YURT BÜLTENİ-19 - Son Dakika

Malatya'da iki bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Malatya'da da hasar gören binalar oldu. Malatya'da Sivas Caddesi'nde iki bina yıkılma riski sonrası boşaltıldı.

Malatya Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında yaklaşık 50 metre bulunan iki bina yıkılma riski oluşunca boşaltıldı. Bina sakinleri, binadan çatırtı sesleri duyduklarını ve yetkililere haber verdiklerini söyledi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

TAHA AYHAN/ MALATYA

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Eskişehirliler, depremzedeler için seferber oldu

Eskişehir'de belediyeler Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatırken, evlerinden topladıkları eşyaları kolilere dolduran yüzlerce kişi toplama noktalarına akın etti. Kızılay Eskişehir Şubesi'nin yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi ve Ticaret Borsası aralarında katalitik soba, tüp ve kuru gıdaların bulunduğu kamyonu bölgeye gönderdi.

Eskişehir'de büyükşehir belediyesi Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı. Özellikle sosyal medyadan duyurulan kampanyaya Eskişehirliler büyük destek verdi. Evlerinden ve çevreden aldıkları eşyaları kolilerle belediye eşya toplama merkezlerine taşıdı. Böyle zamanlarda herkesin birlik olması gerektiğini ifade eden Hülya Kuralay, topladıkları eşyaları deprem bölgesine gönderilmek üzere belediye noktalarına getirdiğini söyledi. Soğuk hava nedeniyle deprem bölgesine yorgan ve uyku tulumları gönderdiğini anlatan Kuralay, "Herkesin birlik, beraberlik içerisinde olması çok güzel bir şey. Elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. Getirdiğimiz koliler içerisinde yorgan uyku tulumları, botlar, çocuk kıyafetleri, yetişkinler için çamaşır kıyafet ne bulduysak hepsini Elazığ'a gönderilmesi için buraya getirdikö dedi.

Yardım malzemesi getirenlerden Gülendam Üçgül ise yüreklerin depremzedelerde birlikte olduğunu belirterek, "Yüreğimiz, kalbimiz onlarla birlikte. Bu soğuk kış günlerinde işler çok zor. Allah yardımcıları olsun. Bizde elimizden geldiğince onu yapmaya çalışıyoruzö diye konuştu.

EOSB VE ETB KATALİTİKK SOBA ve TÜP GÖNDERDİ

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB), Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için harekete geçerek katalitik soba, tüp, kuru gıda, çocuk bezi, çocuk maması ve hijyen malzemelerinden oluşan

bir kamyon yardım malzemesi toplayıp bölgeye gönderdi. EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatarak, "Bölgeye katalitik soba, tüp, kuru gıda, çocuk bezi, çocuk maması ve hijyen malzemelerinden oluşan bir kamyon yardım malzemesi gönderdik. Allah bir daha böyle felaketlerle milletimizi karşılaştırmasınö dedi. ETB Başkanı Ömer Zeydan ise, yaşanan deprem çok acı sonuçlar ortaya çıkardığını ifade ederek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan deprem sonrası ülkemiz seferber oldu. Biz de bu duruma kayıtsız kalamazdık. Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz ile birlikte bölgeye ihtiyaçlar doğrultusunda topladığımız bir kamyon yardım malzemesi gönderdikö diye konuştu.

KIZILAY DA KAMYON GÖNDERDİ

Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesi de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi gönderdi. Şube Başkanı Egemen Temizsoy, Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaraların sarılması amacıyla ülke genelinde yardım seferberliğinin başlatıldığını söyledi. Toplanan yardımlarına kamyonlara yüklendiğini ifade eden Temizsoy, "Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve odalar hazırladıkları malzemeleri bizlere teslim etti. Hepsini araçlara yükledik ve deprem bölgesine gönderiyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü:

-Belediye noktaya yardım getirenler

-Yorganları kucağında taşıyanlar

-Toplanan yardımların bir kısmı

-Yardım getirenlerle röp.

-Kızılay'ın yardımları

-Şube Başkanı Egemen Temizsoy konuşması

-Aracın deprem bölgesine gönderilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Edirne'den depremzedelere yardım

Edirne'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından de depremzedelere yardım etmek amacıyla vatandaşlar adeta bir biriyle yarıştı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Edirne Valiliği'nin AFAD İl Müdürlüğü'nün depremzedeler için başlattğı yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kentte polisinden, memuruna, işçisinden iş insanına, öğrencisinden emeklisine kadar 7 den 70 hemen herkesin gıdadan, kıyafete, sobadan battaniye kadar depremzedelere yardımda bulundu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Selimiye Polis Merkezi ekipleri soba bağışında bulunduğu yardım kampanyasına Edirne Muharip Gaziler Derneği üyeleri gazilerde battaniye ve yorgan yardımında bulundular.

ÇOCUKLAR OYUNCAKLARINI GÖNDERDİ

Mimar Sinan Kapalıspor Salonu'nda toplanan yardımlar kısa sürede 1 TIR dolusuna ulaştığı görüldü. Başlatılan kampanyada depremzedelere yapılan yardımlar arasında en dikkat çeken ise çocukların depremzede çocuklar için kendi oyuncaklarını göndermesi oldu.

'ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK'

Edirne AFAD gönüllüsü Şeyda Bozdağ, "Edirneli vatandaşlar depremzedelere yardım etmek için adeta bir birleriyle yarışıyor desek yalan olmaz. Çok güzel tepkiler var. Bebek mamasından elektrikli soba ve battaniye kadar hemen her ihtiyaç burada toplamış durumdayız. Gıda yardımı da çok yapılıyor. Burada çok güzel yardımlar oldu. Bebek maması, bebek battaniyesi kıyafetler. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızda bazıları buraya kendi giydikleri eşyaları getirdiler ve bunları bize verirken söyledikleri bizleri çok duygulandırdı. Bir vatandaşımız, 'ben bunu yeni aldım iki kez giydim, yıkadım getirdim ayıp olmaz değil mi?' demesi bizleri çok duygulandırdı. Yardım etmek isteyen çok kişi var ve özelikle isimlerinin geçmemesini istiyorlar. Aileleriyle gelen çocuklar çok sayıda depremzede çocuklar oyuncaklarını bağışladı. Bizler bunları görünce çok duygulandık. Edirne Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyamız Çarşamba gününe kadar devam edecek"dedi.

Depremzedelere yardım etmek amacıyla aldıkları eşyaları AFAD yetkililerine teslim eden Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler olarak depremzedelerin yanında olduklarını söyledi. İsmailoğlu, "Biz aramızda topladığımız para ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için battaniye giyecek kıyafetler aldık. Kampanyamıza katılan gaziler aramızda topladığımız parayla bu yardımda bulunduk. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yardım malzemelerinin getirilmesi

Yardım malzemelerinden detay

Oyuncaklardan detay

Şeyda Bozdağ ile röp.

Detay görüntü

Gıda malzemelerin gelmesi

Ahmet İsmailoğlu ile röp.

Soba ve battaniye detayı

Polislerin yardım eşyasını getirmesi

Taşınma anı detayı

Vatandaş röp.

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Muhammed'in ölümünde hala gözaltına alındı

Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili gözaltında alınan dayı ile bir köylü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, küçük çocuğun halası gözaltına alındı. 2 şüphelinin serbest bırakılması ise mahallede silahların ateşlendiği gerginliğin yaşanmasına neden oldu.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Veli Dümez, 22 Ocak Çarşamba akşamı kayboldu. Dümez ailesi de oğullarını aramaya başladı. Mahallelinin de katıldığı arama sırasında, Muhammed, metruk bir evde ağır yaralı olarak bulundu. Yüzü ile vücudunun çeşitli yerleri parçalanmış halde olan çocuk, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

DAYI SERBEST BIRAKILDI, HALA GÖZALTINA ALINDI

Muhammed'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada jandarma, dayı V.T. ile köylüleri G.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İkili, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Ancak jandarma ekipleri, Muhammed'in halası H.T.'yi gözaltı aldı. H.T.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

SİLAHLARI ATEŞLEDİLER

Mahalle sakinleri ise bugün şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında dayı V.T.'nin akrabaları ile kalabalık arasında kavga çıktı. Taraflar yanlarındaki tabancaları çekip, havaya ateş ederken olaya jandarma ekipleri müdahale etti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet MUCAHİT CEYLAN/DİYARBAKIR

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Irmak kenarına yuvarlanan kişi yaralandı

Bartın 'da, alkollü olduğu öne sürülen Cengiz B. (45), dengesini kaybederek Bartın Irmağı yatağına yuvarlanması sonucu yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerince kurturılan Cengiz B., hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Cengiz B. dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten Bartın Irmağı'nın yatağına yuvarlandı. Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ırmağın kenarına inip, Cengiz B.'yi yapılan ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Cengiz B. tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bartın ırmağından detay

-Ekiplerden detay

-Meraklı kalabalık

-Alkollü şahsa müdahale

-Şahsın bulunduğu yerden çıkartılması

-Ambulansa konulması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Kamyoncu yardımları ücretsiz taşıyacak

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kamyon sahibi Engin Aslan sosyal medya hesabından Elazığ'a gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını belirirken, teşekkür mesajı geldi.

Akyazı'da yaşayan ve kendi kamyonuyla taşımacılık yapan Engin Aslan, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Elazığ'a gidecek yardımları ücretsiz götüreceğine dair paylaşım yaptı. Paylaşım sonrasında çok sayıda tebrik telefonu alan Engin Aslan, "1999 yılında bizde deprem afetini yaşadık. Elazığ'da yaşanan deprem sonrası nasıl yardımım olur diye düşünürken amcamın oğlu Olgun Aslan fikrinden sonra böyle bir karar aldık. Nakliye masrafları ikimiz karşılamaya hazırız. Bazıları bunun reklam olduğunu söyledi, ancak bizim reklama ihtiyacımız yok zaten mevcut işimiz yoğun. Yapılan iyilik hareketine bizim de katkımız olsun istedik.ö dedi.

Yardımda katkı vermek için amcasının oğlu olan Engin Aslan'ın kararına destek olmak için harcanacak yakıtın yarısına ortak olduğunu açıklayan Olgun Aslan, "Biz bu acıyı yaşadık. Elazığ'a gönderilecek yardımların ücretsiz ulaştırmak için amcamın oğluyla nakliye masraflarını ortak olmayı kararlaştırdım. Benim de bu hayır işinde katkım olsun istedim.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araç sahibi Engin Aslan'ın araç kontrolü detay

Araca binerek çalıştırması detay

Aracın hareket etmesi detay

Engin Aslan röp.

Olgun Aslan röp.

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,