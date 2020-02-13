DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi (2)

YANGIN DEVAM EDİYOR

Adana'da dün gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın devam ediyor. İlçe belediyelerinden takviye gönderilen tankerlerle alevlere müdahale edilirken, yangının kapalı alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Akşamın karanlığında yükselen alevler

Ekiplerin alevlere müdahale etmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan Hüseyin, yaşama tutunamadı (2)

SÜRÜCÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Askere giden arkadaşları için düzenlenen eğlenceye katıldıktan sonra dönüş yolundaki konvoyda meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Nurullah Özmert, kaza anını anlattı. Asker konvoyuna son anda katıldıklarını belirten Nurullah Özmert, "Asker konvoyuna katılmak son dakika çıktı. Araba kapıdaydı. Konvoy bizden önce çıktı. Askere giden arkadaş konvoya katılmadığım için tavır yaptı, sonra İlker, Hüseyin Zafer ve ben konvoya çıktık. Defnettiğimiz Hüseyin'in annesi kapıya geldi, bize 'Dikkatli gidin, yavaş gidin' diye konuştu. İlker benim yanıma oturdu Zafer ile Hüseyin arkaya oturdu. Biz konvoya yetiştik konvoyla birlikte yavaş yavaş gidiyorduk. Kaza olmadan önce durup horon oynadık. Sonra İlker benim yanımdan arkaya geçti ve Hüseyin yanıma geldi. Kaza anını hatırlamıyorum" dedi.

'ÖLDÜĞÜNÜ BANA SÖYLEMEDİLER'

Hastanede sürekli arkadaşlarını sorduğunu ve arkadaşı İlker'in öldüğünü sonradan öğrendiğini söyleyen Özmert, "Hastanede sürekli arkadaşlarımı sorduğumda 'Sen durumu en kötü olansın onların durumu iyi' diye söylüyorlardı. İlker o gece vefat etmiş bana söylemeyi düşünmüyorlarmış. Köyden bir abimiz, ısrar sonucu bana söyledi. İlker'i görmek istedim ama cenazesini götürmüşler. Hastaneden izinli gelip defnettik. Daha onun yokluğuna alışamadan Hüseyin kardeşim gitti" diye konuştu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ EV HAPSİNDE

Nurullah Özmert kazaya neden olan sürücünün alkollü ve aşırı süratli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben bunların peşini bırakmayacağım. Bende alkol yoktu, bizim arabada hiç kimsede alkol yoktu. Karşı tarafın arabasında videolarda alkol şişeleri gözüküyor. Onlarda gözüküyor aşırı hızlı ve alkollü olmasalardı yavaş çarpsalardı kimseye bir şey olmazdı. Kazaya sebep olan sürücünün ev hapsi aldığını öğrendim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazada Şoför Nurullah Özmert röp

Hüseyin Doğukan Saraç cenaze detay

Haber-Kamera: Nuri KURU/ AKYAZI(Sakarya),

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Yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yapımını üstlendiği inşaattaki çalışmaları kontrol eden müteahhit Musa Keysan (72), 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Yapımını üstlendiği 5 katlı inşaattaki çalışmaları kontrole giden müteahhit Musa Keysan, iddiaya göre dengesini kaybederek 4'üncü kattan toprak zemine düştü. İnşaatta çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keysan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Keysan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden görüntü

-Cesedin taşınması

-İnşaattan detaylar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Erzincan'ın kurtuluşu düzenlenen etkinliklerle kutlandı

ERZİNCAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, kentte zafer yürüyüşü ve düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü kentte çeşitli etkinliktlerle kutlandı. İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı etkinliklerin akşamki bölümünde Erzincan Belediyesi önünden başlayan zafer yürüyüşü yapıldı. Halk, mehteran ekibi, avcılar ve atlı milisler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü. Yıldırım ve beraberindekiler kar ve soğuk havaya rağmen yürüyüşü tamamladı. Protokol üyeleri daha sonra Camii Kebir Cami'ne geçerek burada şehitler için okutulan mevlidi dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atlı milislerden görüntü

-Mehteran ekibinden görüntü

-Binali Yıldırım ve beraberindekilerin yürüyüşleri

-Vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Askeri araçların geçişi

Kamera: Eser PAZARBAŞI/ REYHANLI(Hatay),

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Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını gasbettiler (2)

TUTUKLANDILAR

Muğla'da barakasına ziyaretine gittikleri Kemal Ç.'yi (64), sandalyeye bağlayıp, dövdükten sonra kredi kartları ve bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 2'si daha yakalandı. Dün yakalanan Günay B'nin (28) ardından bugünde Mert İ. arkadaşının evinde, Bedirhan G. ise Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir apartta gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı. Günay B.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Bin lirayı arkadaşıma borç verdim. Şifresini öğrendiğim kredi kartlarından bir türlü para çekmeyi beceremedim. Sinirlendiğim için hepsini kırıp çöpe attım. Olan oldu, son pişmanlık fayda etmez" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin jandarma aracına bindirilişi

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Çocukları traktörün arkasına bağladığı lastik botla kaydırdı

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde Mehmet Karaveli, çocukları kar üzerinde traktörünün arkasına bağladığı lastik botla kaydırdı. Elbistan ilçesinde ise Hasan Ceran kar banyosu yaptı.

Karın etkili olduğu Çağlayancerit ilçesinin Helete Mahallesi'nde oturan Mehmet Karaveli, çocukları karda eğlendirmek için farklı bir yöntem buldu. İlk olarak traktörünün lastiklerine zincir takan Karaveli, daha sonra arkasına iple bağladığı lastik botla çocukları kaydırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından da cep telefonuyla kaydedildi. Karaveli bir ara duraklayarak 'Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi?' diye sorduğu yol kenarındakilerden 'Ağabey hizmet 10 numara cevabı aldı.'

KARDA BANYO YAPTI

Elbistan ilçesinde ise Hasan Ceran kar banyosu yaptı. Elbiselerini çıkaran Ceran, "Kar banyosu, hayırlı olsun" diyerek karın üzerine yattı. Daha sonra karla üzerini kaplayan Hasan Ceran yerden kalkarak kar banyosuna ayakta devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Traktörün gelmesi

Lastik bottaki çocuklar

Traktörün çocukları botla kaydırması

Hasan Ceran'ın kara yatması

Karda banyo yapması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kemal Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adil Ö. yönetimindeki 48 RG 282 plakalı otomobil, aynı yönde giden Oğuz C. yönetimindeki 09 VH 500 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarındaki portakal bahçesine savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Adil Ö., Oğuz C., Bayram O. ve Durmuş A.'ya çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Süleyman İLTER/ ORTACA(Muğla),

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Tunceli'de 'kar' tatili uzatıldı

TUNCELİ'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle daha ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde merkez ve 7 ilçemizde 14 Şubat Cuma günü 1 bir gün süreyle tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Haber: TUNCELİ,

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Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

KAHRAMANMARAŞ'ta kar nedeniyle 3'ü tamamen, 2'si kısmen olmak üzere 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş'ta karın etkili olduğu ilçelerde peş peşe tatil haberleri geldi. Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde kaymakamlıklarca okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde ise kırsallardaki eğitime 1 gün ara verildi.

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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