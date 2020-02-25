DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı saldırıda öldürülen Gültekin toprağa verildi

ALMANYA'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin (37) memleketi Ağrı'da, ağıtlar yakılarak son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'da 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenazeleri birlikte İstanbul'a getirildi. Ardından Gökhan Gültekin'in naaşı uçakla Ağrı'ya gönderildi. Ahmedi Hani Havalimanı'nda karşılama töreninde Ağrı Halkı imzalı 'İnancımız ve insanlığımız gereği ırkçılığı lanetliyoruz' yazılı pankart taşındı. Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Een, Gültekin'in yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Gültekin'in cenazesi ambulansı ile baba ocağı olan Eleşkirt ilçesinin Tahir Beldesine götürüldü. Bekar olan Gültekin, İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından akşam satlerinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gökhan Gültekin'in annesi Hüsniye Sayan'a taziye dileklerini iletti. Çok üzüntü verici bir olay yaşandığını belirten Başkan Sayan, "Avrupa'ya, medeni bir ülkeyiz diyen Almanya'ya yakışmamıştır. Biz burada Alman halkını sorumlu tutmuyoruz, Alman yönetimine sesleniyoruz. Vatandaşlarımız burada doğdu ama orada doydular. Ataları, babaları orada çalıştı Alman halktına hizmet ettiler. Bunun karşılığı bu olmamalıydı. Acımızı kendi içimizde yaşıyoruz. Irkçılığın kimseye faydası yoktur. Ağrı halkı olarak lanetliyoruz" dedi.

SALDIRIDA 9 KİŞİ ÖLDÜ

Hanau kentinde 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren Tobias Rathjen (43), saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i ve daha sonra kendisini öldürdü. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz adlı Türk vatandaşları Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Havalimanında açılan pankart

-Pankartın görüntüsü

-Başkan Savcı Sayan'ın anneyle yürümesi

-Cenazenin uçaktan indirilerek ambulansa konulması

-Bayrağa sarılı tabutun omuzlarda taşınması

-Cenaze namazı kılınması

-Namaz sonrası tabutun omuzlarda mezarlığa götürülmesi

-Başkan Savcı Sayan'ın konuşması

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

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Eşini av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü buldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Raşit E. (52), İstanbul'dan dönen eşi Ayşe E. tarafından evde av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kantarcı Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Yaklaşık 1 haftadır İstanbul'da oturan kızının yanında kalan Ayşe E., eşi Raşit E.'den haber alamaması üzerine Keşan'a döndü. Eve gelen Ayşe E., eşini banyoda kanlar içerisinde yatarken buldu. Ayşe E.'nin panikle dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Raşit E.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Eşinin ölüm haberi üzerine fenalaşan Ayşe E., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, av tüfeği ile bir not buldu. Raşit E.'nin av tüfeği ile intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, cesedi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinde toplananlar

-Polisin incelemesi

-Olay yerindeki ambulans ve polis araçları

-Çevrede toplananlar

-Ev dış genel gör.

-Cenazenin evden çıkartılması

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Raşit E. foto

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla kablo çalmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Üçgöz köyünde oturanlar, kabloların çalındığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı araştırmada kabloları T.B., F.B. ve M.B.'nin çaldığını belirledi. Kimliği belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonla, kablo hırsızlığı yapmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Besni adliyesi

Jandarmanın gelişi

Şahısların araçtan indirilmesi

Şahısların adliyeye çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-

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Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

DÜZCE'de, polis ekiplerince TEM yolunda durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından plakası tespit edilen araç takibe alındı. TEM yolunda durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan K.L., M.U., Z.Y. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uyuşturucu maddenin araçtan çıkarılırken görüntüsü (Polis kamerası)

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,