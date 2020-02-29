DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT ASTSUBAY AKÇADAĞ: ANSIZIN GELİR, ANSIZIN GİDERİZ

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın (29) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin WhatsApp'daki durumuna "Biz bilinmeyenleriz, ansızın gelir ansızın gideriz" yazdığı ortaya çıktı.

Şehit Akif Akçadağ'ın cenazesi, askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi. Şehidin naaşını babası Bekir Akçadağ, annesi Serpil Akçadağ, kardeşler, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.

ŞEHİDİN ANNESİ: ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLE

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Cenazenin götürüldüğü sırada şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Protokolün teskin etmeye çalıştığı yakınları, naaşın cenaze aracına konulmasının ardından tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Oğlunun tabutundan güçlükle ayrılan anne Serpil Akçadağ, "Yavrum yine şaka yapıp da geldiğini söyle bana. Herhalde şaka yaptı, yavrum şaka yapıyor benimle" dedi.

Bekar olan şehit Akif Akçadağ'ın naaşı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na konuldu. Şehidin, yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği belirtildi.

'BİZ BİLİNMEYENLERİZ'

Öte yandan şehit Akif Akçadağ'ın WhatsApp'daki durumuna 'Biz bilinmeyenleriz ansızın gelir ansızın gideriz' yazdığı ortaya çıktı. Şehidin kardeşi, bu durumu sosyal medyadan "Kardeşimin düğün konvoyunda mutluluk gözyaşı hayal ederken, şehit konvoyunda hüzün gözyaşı döktürenler için yaşasın cehennem" notuyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehidin yakınları ve protokol

Şehidin babası ve kardeşleri

Uçağın gelişi

Arka kapısının açılması

Askerlerin uçağa gitmesi

Cenazenin uçaktan çıkarılması

Askerlerin cenazeyi taşıması

Tabutun cenaze aracına konulması

Kardeşlerinin tabuta sarılması

Annesinin tabuta sarılması

Cenaze aracının gidişi

Akif Akçadağ'ın sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Uçurumdan yuvarlanan otomobil, evin duvarına çarptı: 2 yaralı

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak bir evin duvarına çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, evin duvarında ise hasar meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Serdar Mahallesi Yenidoğan Sokak'ta meydana geldi. Emrah E. yönetimindeki 41 FR 894 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Savrulan otomobil, Söğüt Sokak'taki Nazmi Celepci'ye ait tek katlı evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü Emrah E. ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Otomobilden yaralı şekilde çıkan Emrah E. ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'SES GELİNCE DIŞARI ÇIKTIM'

Evde olduğu sırada büyük bir gürültü ve sarsıntı duyduğunu ifade eden ev sahibi Nazmi Celepci, "Ben evde oturuyordum. Bir anda bir ses geldi, koşarak buraya geldim. Arabayı gördüm burada. Hemen polis ve ambulansı aradım. Ambulansa yolu tarif etmek için evin önüne gittim. Sonra yola döndüğümde şahıslardan biri, diğerini taşıyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Evin duvarına çarpan otomobil

-Ev sahibi Nacmi Celepci ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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Şehitler için yürüdüler

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde binlerce kişi, İdlib'de şehit olan 33 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

İlçede toplanan binlerce vatandaş, İblib'deki hain saldırıda şehit olan 33 Mehmetçik için yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlara, bazı vatandaşlar da araçlarla eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nda biten yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için dua edildikten sonra vatandaşlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar

Kamyonların üzerinde ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe destek verenler

Saygı duruşunda bulunulması

İstiklal Marşı okunması

Şehitler için dua edilmesi

Haber-Kamera: Uğur SELÇİK/ İMAMOĞLU(Adana),

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Destici: Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türkiye'ye ne Rusya'dan ne ABD'den ne de başka birisinden fayda yoktur" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Destici, "Dün akşam bu saatlerde kahraman ordumuz kahpe saldırıların hedefinde oldu. Bu hain ve kahpe saldırılar neticesinde şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırılar ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olamayacaktır. Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türkiye'ye ne Rusya'dan ne ABD'den ne de başka birisinden fayda yoktur. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu da bir kere daha gördük" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE KONUYLA ALAKALI GÖRÜŞTÜK'

Destici, parti olarak tüm imkanlarıyla, Türk milletinin sulh ve selameti için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dün akşamdan itibaren partimizin başkanlık divanı üyeleriyle hem süreci takip ediyoruz hem de durum değerlendirmesi yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyla alakalı görüştük. Kendileri devletimizin başıdır, başsağlığı, sabır ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. Kendileri de bizimle birtakım bilgiler paylaştılar. BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanında olduğumuzu, yanında durmaya devam edeceğimizi bildirdik. Kendileri de başta yabancı devlet liderleriyle yapılan görüşmeler olmak üzere diğer gelişmelerle ilgili bizleri bilgilendirdiler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Destici'nin konuşması

Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,

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Maden ocağında basınçlı su hortumunda patlama: 4 işçi yaralandı

MANİSA'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde basınçlı su hortumunda meydana gelen patlama neticesinde 4 işçi yaralandı. Yarılardan 2'si taburcu edilirken, 2'sinin ise tedavisi devam ediyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Soma İlçesinde bulunam özel bir maden işletmesinde meydana geldi. Maden ocağında sıcak su hortumundaki basınçlı hava patladı. Patlama sonucu zeminde bulunan ve basınçlı havanın teması ile birlikte ortama saçılan taş, toprak ve kömür parçalarına maruz kalan 4 maden işçisi yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere iş yerindeki özel ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen 2 işçinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği, 2 işçi işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Haber: Cemil SEVAL/ SOMA(Manisa),

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166 yıl hapisle aranan firari suç makinesi yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, birçok suçtan sabıkası bulunan cezaevi firarisi olan ve hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş (35), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir aranan Hasan Demirtaş'ın ilçedeki bir otelde kaldığı yönünde istihbarat aldı. İstihbaratı değerlendiren ekipler, söz konusu otele baskın yaptı. Operasyon kapsamında üç ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş, 'Mesut Demirtaş' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

'Silahlı yağma, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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