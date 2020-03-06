DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Iğdır'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kockıran köyünde oturan baba ocağına acı haber verildi.

İdlib'de rejim unsurları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kockıran köyünde oturan baba ocağına ateş düştü. Çocukları Fatih Kara'nın şehadet haberine Karakoyunlu İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş ve askeri yetkililerden alan Nazlı ve Asker Kara çifti, büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Kara çiftine olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. Şehit Fatih Kara'nın 3 kardeşinin bulunduğu ve ağabeyinin de Mersin ilinde polis olduğu belirtildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü konu ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Enver Ünlü, "İdlib'te devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Iğdır'lı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın şehit düştüğü haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: IĞDIR,

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Artvin'de orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Arhavi ilçesi Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ciha mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü'ne ait arazözlerle itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 10 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın detayları

Yangın söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Nurbay USTA-Arzu ERBAŞ ARTVİN-DHA

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Çocuğa çarpan sürücü kaçtı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Devrek yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Harun Baha Çetin'e (15) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşerek yaralanan Çetin'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu sırada, Çetin'e çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı çocuğun bağırması

-Sağlık ekiplerinin gelişi ve müdahale etmesi

-Yaralı çocuğun ambulansa alınması

-Polisin çevrede araştırma yapması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Eğitim kursuna dolandırıcılık baskını

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki özel eğitim kursunun müdürü G.Ö. ve 6 çalışanı, burada eğitim gören öğrencilerin velilerinin adını kullanarak bankadan kredi çektiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ihbarı üzerine özel bir eğitim kursuna yönelik soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Bürosu ekipleri, yapılan soruşturma kapsamında 21 velinin adına bankadan para çekildiği ihbarı üzerine araştırma yaptı. Kuruma çocuklarının eğitimi için 3 bin ile 10 bin TL arası kredi çekerek ödeme yapan velilerin adına, kurum müdürü G.Ö.'nün başka bankadan kredi çekip, bu parayı farklı bir hesaba aktardığı iddia edildi. Savcılığın verdiği iznin ardından polis, eğitim kursuna giderek kurum müdürü G.Ö. ve çalışanlar Ş.Ö., K.Ö., G.K., N.A., G.A. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen G.Ö.'yü gören veliler, alkışlarla protesto etti.

VELİLERİN ÜZERİNDEN KREDİ ÇEKİLMİŞ

Operasyonda kurum binasının önünde bekleyen velilerden Hülya Kırgöz (39), çocuğunun kurumda kursa gittiğini söyledi. Kurumda, kendi adlarına haberleri yokken kredi çekildiğini ve bundan haberleri olmamasından dolayı mağdur olduklarını belirten Kırgöz, polise şikayetçi olduğunu anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin binaya girişi

-Öğrencilerin gelip gitmesi

-Gözaltına alınanların ekip aracına bindirilmesi

-Velilerle röp.

-Gözaltına alınan kurum müdürü

-Öğrencilerle röportaj

-Polislerin belgeleri araca taşıması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren İranlılar yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i kadın olmak üzere İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde bulunan bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçerek teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, düzenlenen operasyonda 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyoyla izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısı ölçer cihazları ele geçirdi. Olayla ilgili villada yaşadığı öğrenilen İran uyruklu Pourya O. (29) ile Aida E. (25) adlı kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin operasyon görüntüsü

HABER: Burcu MUTLU- KAMERA: ALANYA (Antalya),

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