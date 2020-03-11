DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Akaryakıt istasyonundaki silahlı çatışma kamerada

DİYARBAKIR'da, bir akaryatkıt istasyonunda 2 grup arasında, pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışma çıktı. 1 kişinin yaralandığı çatışma anı, cep telefonu tarafından görüntülendi.

Kayapınar ilçesi Gaziler Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda, 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışmada 1 kişi bacağından vurularak, yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahlı çatışmaya karışanlar, araçlarıyla kaçarak, kayıplara karıştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş kovanları toplayıp bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Öte yandan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde akaryakıt istasyonundaki grubun, pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açmaları ardından da kaçmaları yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Akaryakıt istasyonu

Kamera görüntüleri

Kavga anı

Silahları ateşleyenler

Kurşunların camlara isabet etmesi

Olay yeri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti

ADIYAMAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor.

Okulun kimya laboratuvarında kimyager ve öğretmenler gözetiminde lise öğrencileri tarafından üretilen dezenfektanlar Adıyaman ve ilçelerdeki okulların koronavirüse karşı temizliğinde kullanılmaya başlandı.

Dezenfektan; saf su, sodyum hipoklorit, izopropil alkol ve çeşitli dezenfekte edici kimyasal maddelerden üretiliyor.

Çeşitli temizlik ürünleri ürettiklerini belirten Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri alan şefi Meral Küçüker, şöyle dedi:

"Bölümümüzde biz şu ana kadar çeşitli temizlik malzemeleri üretimini gerçekleştiriyorduk. Koronavirüse karşı birtakım tedbirler alınması gerekiyor. Bu kapsamda biz kimya teknolojileri alanı olarak Adıyaman merkez, ilçeler ve tüm köydeki okullar olmak üzere hepsine dezenfektan madde üretimi gerçekleştirmeye başladık. Bu üretimimize çok hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Yüzlerce ton dezenfektan üretimi yapılacak. Bu üretimler neticesinde okullarımız ilaçlanacak, dezenfekte edilecek ve böylece çocuklarımız her çeşit virüse karşı korunma amacıyla tedbir alınmış olunacak. Bunu biz sadece Adıyaman için yapmıyoruz çevre illerden de oldukça faza sipariş var. Milli Eğitim Bakanlığı talimatı doğrultusunda Türkiye genelindeki kimya teknoloji alanları bu virüse karşı dezenfektan üretimine görevlendirildi. Bu konuda bize ve öğrencilerimize büyük sorunluluklar düşüyor ve bizlerde elimizden gelen çabayı gayreti gösterip sorumluklarımızı yerine getireceğiz ve bu dezenfektanı en iyi şekilde üretmek için çalışacağız. Depolarda bidon ile bütün kamu ve kuruluşlarına, okullara teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Bugün başladık daha 1 ton 100 kilo kadar bir üretimimiz oldu aciliyetle yapılması gerekiyordu elimizdeki malzemeyle bugün bunu yaptık ama yarın TIR'lar burada olacak ve yarından itibaren günlük 30 ton ile 50 ton arası üretim yapmayı planlıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Teknik ve Meslek Lisesi

Öğrencilerden görüntü

Dezenfekten yapılışı

Öğrencilerin okulları ilaçlaması

Öğrenci Meral Küçüker ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri

ÇORUM'da toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılıyor.

Çorum'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçları, kapalı duraklar, camiler, çocuk oyun alanları, otobüs terminali, belediye hizmet binalarında dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Ekipler, kentin değişik noktalarında dezenfetke çalışması yürütüyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs salgınıyla ilgili önlemler aldıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki koronavirüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

Görüntü Dökümü

-Belediye ekiplerinin çeşitli bölgelerde yaptığı çalışmalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Mersin'de 265 personelle deprem tatbikatı

MERSİN'de İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikata, 26 farklı kurumdan 265 personel ve 43 araç katıldı.

Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve diğer kurumların da katılımıyla İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında, Mezitli Belediyesi yanındaki eski hal alanında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Ali İhsan Su'nun takip ettiği tatbikat, nefesleri kesti.

Hazırlanan senaryoya göre, saat 14.00'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tatbikatın başlamasıyla birlikte senaryo gereği çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Çöken binanın enkazında yakınlarını arayan yaralılar, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılıp alan güvenlik çemberine alındı. Tatbikatta, ekipler tarafından enkaz altında kalan vatandaşlar ise kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Tatbikatta, arama-kurtarma, haberleşme, yangın, altyapı ve enerji hasarlarına müdahale senaryoları da gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren tatbikatın ardından Vali Su, deprem alanının kenarında kurulan çadırları ziyaret etti.

'MERSİN AFETE HAZIR'

Tatbikatın ardından toplanan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Su, "Hep birlikte çok başarılı bir deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Burada şunu gördük ki, tüm görev içerisinde yer alan hizmet gruplarımız, gerçekten hizmet ve görev bilinci içerisinde çok güzel bir koordinasyonla görevlerini yerine getirdiler. Tüm görev gruplarına teşekkür ediyorum. Olası bir durumda da tüm ekiplerimizle beraber ilimiz hazır vaziyettedir. Bu tatbikatta da bunu gördük" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tatbikat alanından görüntü

-Tatbikatın başlaması

-Ekiplerin enkaz altında kalanlara

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Hamile eşi ve oğlunun katili, cenaze töreninde en öndeymiş

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Muhammed Cemel'in (5) katil zanlısının ailenin yan komşusu Yasin Mihaviş'in (30) çıkmasının ardından konuşan acılı eş ve baba Halil Muhammed (32), yaşananlara anlam veremediğini söyledi. Muhammed, "O şahıs benim arkadaşımdı. Nasıl böyle bir şey yapabildi anlamıyorum" dedi. Öte yandan zanlının, cenaze töreninde en önde durduğu çekilen görüntülere yansıdı.

Olay, 4 Şubat sabahı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Daireden çocuk ağlama sesi duyulması üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, 5 yaşındaki Muhammed Cemel'i de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu. Annesinin cansız bedeni başında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğu alıp çıkan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde annenin 6 yerinden bıçaklanarak, küçük oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Otopsinin ardından anne-oğul toprağa verilirken, ailenin alt kat komşuları Hasan Elkatmış (57), Ozan Elkatmış (32) ve Şahin Elkatmış (30) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tutuklanan üç şüpheliden alınan kan ve tırnak örneklerinin Suriyeli anne ve oğlunun üzerinde bulunanlarla uyuşmamasının ardından soruşturma derinleştirildi ve Hasan Elkatmış, Ozan Elkatmış ve Şahin Elkatmış serbest bırakıldı. Birçok şüpheli teknik ve fiziki takibe alınırken, ekipler Suriye uyruklu Yasin Mihaviş isimli şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Suriyeli aileyle aynı mahallede oturduğu ve evli olduğu öğrenilen Mihaviş, geçen cumartesi günü gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde hırsızlık için eve girdiğini ve çaldığı altınları da Menemen'de bulunan bir derenin yanına gömdüğünü söylediği öğrenildi. Mihaviş'in suçunu itiraf etmesinin ardından ekipler, altınları da gömülü olduğu yerden çıkardı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BERABER YİYİP- İÇTİK'

Suriyeli anne ile oğlunu öldüren şahsın, ailenin yan komşuları Yasin Mihaviş çıkmasının ardından, acılı baba ve eş Halil Muhammed yaşananlara isyan etti. Üç yaşındaki kızı Delal ile bir başına kalan Muhammed, katil zanlısı Mihaviş ile dostluklarının bulunduğunu söyledi. Muhammed, "Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Eşimi ve çocuğumu öldüren kişi, bizimle mezarlığa kadar geldi. Cenaze yemeğinden yedi. O, benim arkadaşımdı ve kendisinden de hiç şüphelenmedim. Beraber yedik- içtik, işe gidip- geldik. O yüzden bunu aklımızın ucundan dahi geçirmedim. Altınlarımızın olduğunu nasıl öğrendi hala anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreçte kendilerine destek olan Türk polisi ve vatandaşlara teşekkür eden Muhammed, "Her şey için Allah'a şükretmeye devam ediyorum. Olayın ardından o eve bir daha dönmedim ve arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Kızıma da hem ben hem de akrabalarım bakıyor. Onu beraber büyütüyoruz. Yaşı çok ufak olduğu için olayların farkına varamadı. O yüzden olaydan sonra ne annesini ne de abisini hiç sormadı. Katilin ortaya çıkmasının ardından hem rahatladık hem de hiç rahatlamadık. Rahatladık çünkü eşimi ve oğlumu öldüren kişi tutuklandı. Rahatlamadık çünkü bu olay hiç kolay değil. Türk polisine ve vatandaşlarına çok teşekkür ederim. Çünkü zor zamanlarımızda hep yanımızda oldular" dedi.

KATİL ZANLISI CENAZEYE KATILMIŞ

Suriyeli anne ile oğlunu öldüren Mihaviş'in, cenaze töreninde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Cenazeye katılan bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde açıkça seçilen Mihaviş'in, mezarlığa en yakın duran kişilerden olduğu ve okunan dualara da eşlik ettiği kameralarda görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Halil Muhammed röportaj

-Muhammed ve kızından genel ve detay görüntü

-Cenazeden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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