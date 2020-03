DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit (2)

ŞEHİT TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Resulayn'da pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından okunan duanın ardından şehit Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi karayoluyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ŞANLIURFA

========

Yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormanlık alanda ağaca çarpan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 1' ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çadırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Oruçlu Mahallesi istikametine ilerleyen Mehmet Kamuz yönetimindeki 06 BJ 5217 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ormanlık alana düşen araç, bir ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Kamuz (48), araçta bulunan babası Nuh Kamuz (64) ile yakınları Hakkı Kamuz (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar, ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nuh Kamuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü Mehmet Kamuz ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Yaralının hastaneden çıkarılıp ambulansa bindirilmesi

Ambulansın gidişi

SÜRE: 40" BOYUT: 75

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/FEKE (Adana),

================

Traktörün altında kalan veteriner hayatını kaybetti

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlasını sürerken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan sürücü veteriner hekim Mehmet Keleş (49) hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra, Besni'ye bağlı Karagüveç köyü yakınlarında meydana geldi. Veteriner hekim Mehmet Keleş yönetimindeki 02 AAN 605 plakalı traktör, tarlasını sürdüğü sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Keleş, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tarlaya gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Keleş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Keleş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayı duyan Keleş'in yakınları da hastanede gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Olay yeri

- Kaza yapan Keleş'in yakınları

- Besni Devlet Hastanesi

- Besni Devlet Hastanesi morgu

- Hayatnı kaybeden Keleş'in yakınları

- Keleş'in yakınlarının ağıtları

- Jandarma

- Keleş'in vesikalık foto

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

===========

AR-GE firması sahibi Durukan: Koranavirüse karşı milli ilacımızı geliştiriyoruz

BALIKESİR'deki AR-GE firması sahibi Faruk Durukan , koronavirüsün de dahil olduğu 34 virüse karşı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nce (FDA) onaylı 29 ilacın piyasaya sürüldüğünü, burada etken madde olarak ise, Türkiye 'de 20 yıldır üretilen Oleuropein maddesi kullanıldığını belirtti. Dorukan, ABD tarafından ürünün patentinin alındığını, ancak kendilerini de farklı bir yöntemle Oleuropein'i tekrar üreterek, patentini almak için başvuruda bulunduklarını söyleyip, "Kısa sürede onaylanması beklenen patent başvurusunun ardından, aralarında Korona, HIV ve Sars'da dahil 34 virüsün yol açtığı hastalıklara karşı milli ilacımız piyasaya sürülecek" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan, Türkiye'de de ortaya çıkan ve 4 bin 751 kişinin ölümüne yol açan koronavirüse karşı Oleuropeinin etken maddesi içeren 29 ilaç, ABD tarafından onaylanarak piyasaya sürüldü. Edremit'te faaliyet gösteren AR-GE firması da Oleuropein maddesini yaklaşık 20 yıl önce tümör tedavisinde kullanmak üzere üretmeye başlamıştı. ABD'nin ilaç üretimine başlamasının ve bu üretimi onaylamasının ardından AR-GE firmasında da yeni bir yöntemle Oleuropein üretilmeye başlandı. Çalışmalarla ilgili konuşan Faruk Durukan, Oleuropein üretmeyi başardıklarını söyleyerek, "Amerika'da bulunan laboratuvarlarda, Oleuropein maddesinin aralarında Korona, HIV ve Sars virüslerininde bulunduğu 34 virüsün yol açtığı hastalığa iyi geldiği tespit edildi. Bununla ilgili olarak da FDA onaylı 29 ilaç piyasaya sunuldu. Biz 20 yıldan bu yana Oleuropein maddesini üretmekteyiz. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yapılan 30'a yakın doktora çalışması ile bu üretim kayıtlarda da mevcut. Şu an ABD tarafından Oleuropein'in patenti alınması nedeniyle, biz de yeni bir çalışma gerçekleştirerek farklı bir yöntemle Oleuropein elde ettik. Patent için başvurumuzu yaptık. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Onayın ardından kullandığımız malzemeyi açıklayarak, aralarında Korona, HIV ve Sars hastalıklarına da yol açan 34 hastalığa karşı milli ilacımız, piyasaya sunulacak" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Gülendam Tümen, "Yaklaşık 20 yıldır Oleuropein etken maddesi üzerinde çalışıyoruz. Oleuropein maddesinin anti kanser özelliğine büyük bir yoğunluk verildi. Bu konuda uluslararası yayınlarımız bulunmakta. Oleuropein maddesinin diğer bir özelliği de anti viral aktivitesinin bulunması. ABD tarafından FDA 29 ilaç piyasaya sürüldü. Farklı bir başlangıç maddesinden yola çıkarak bu maddeyi elde ettik. Bu Oleuropein maddesinin seri halde üretilerek korona virüsüne karşı kullanması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Laboratuvardan detay görüntü

-Oleuropein maddesi alınan malzmeden detay

-Faruk Durukan röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

======================

Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (2)

'SEÇENEK, REKABET DOĞRU BİR ŞEYDİR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Kapaklı ilçesinde bir araya geldiği partililere seslenen Akşener, partinin kuruluş süreceğini anlatarak, yeni kurulan partilere değindi. Akşener, "Şimdi yeni partiler kuruluyor. Ben şahsen kendim ve partim adına olumlu karşıladım, seçenek doğru bir şeydir rekabet doğru bir şeydir. Bu arkadaşlarımız parti kurmalarıyla ilgili bazı konuları, tabi tecrübe bizden geçtiği için bütün dertler bizim üzerimizden geçti. Dolayısıyla inşallah hep birlikte Türkiye'yi bundan sonra normalleştireceğiz" dedi.

Çerkezköy ilçesinde pazar yerini ziyaret eden Akşener, partililerle bir araya geldikten sonra Çorlu ilçesine geçti. Çorlu'da esnaf ziyaretinde bulunup, partililerle buluşan Akşener, bugünkü Tekirdağ programını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

ÇERKEZKÖY

-Akşener'in Kapaklı'da karşılanması

-Esnaf ziyaretileri

-Akşener'in açılaması

-Çerkezköy'de pazar yeri ziyareti

-İlçe teşkilatını ziyaret

ÇORLU

-Çorlu'ya gelişi

-Partileler tarafından karşılanması

-Esnaf ziyareti

-Partide konuşması

-Partide resim hediye edilmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY-Onur KAYA/TEKİRDAĞ,

========

Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, koronavirüs önlemleri kapsamında, özellikle yarın kılınacak cuma namazı öncesi, başta Ulu Cami olmak üzere kentteki cami ve türbeler dezenfekte edilmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Çin'in Vuhan kentinde yaklaşık 3 ay önce ortaya çıkan Kovid-19'a (Yeni Koronavirüs ) Türkiye'de bir kişide rastlandığını açıklaması üzerine, birçok uzman korunma yöntemleri ve alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu. Bu uyarılar kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi tedbirlerini arttırdı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği yerlerde çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, başta Ulu Cami olmak üzere, Osmangazi Orhangazi , Emirsultan ve Üftade Hazretleri türbelerinde dezenfekte çalışması yaptı. Özellikle yarın kılınacak cuma namazı öncesi kutsal mekanlar dezenfekte edilerek, olası salgının önüne geçmek hedeflendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentin sadece turistik yerlerinin değil bütün camilerin, otobüslerin, otobüs duraklarının, bankların da dezenfekte çalışmaları kapsamında olduğunu belirterek, ekiplerin ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Görüntü Dökümü:

----------------------------------

-Ekiplerin Ulucamiyi ilaçlaması

Dosya Adı: 1203ulucami_ilaclama

Süre: 01.37 Boyut: 181 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA.,

============

Karacabey 9'uncu Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen 200'den fazla markanın ürünlerini sergilediği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde açılışı yapılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yanı sıra siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, çiftçiler ve çok sayıda ilçe halkı katıldı. 12 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan fuarda 200'den fazla marka ürünlerini sergileyecek. Fuar, hafta sonuna kadar devam edecek. Programın açılışında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, Karacabey'deki bu organizasyonun her geçen yıl ulusal fuar olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Karacabey'in tarımda her zaman yükselen bir yıldız olduğunu ifade ederek, Bursa tarımının kalkınma için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Aygül, Karacabey Tarım Fuarı'nın tüm ilçe halkına ve çiftçilere de hayırlı olmasını diledi.

"GÜNEY MARMARA'NIN YILDIZI OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı konuşmasında tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Belediye olarak, tarıma yönelik birçok faaliyetlerde bulunduklarını belirten Özkan, "Göreve geldiğimizde 3T dedik. Bunlar turizm ve teknolojiyle birlikte tarımsal faaliyetlerdi. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürerek ilçemiz, tarım ve sanayiye dayalı güçlü ekonomisi ile 'Güney Marmara'nın Yıldızı' olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Karacabey için tarım, olmazsa olmazdır. Biz bu kapsamda, bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karacabey'de uluslararası gıda firmalarımız var. Tarımsal anlamda Türkiye'deki üretimin yüzde 40'ına tekabül eden salçalık domates üretimimiz var. Yine Karacabey'de çok ciddi bir hayvansal üretimimiz var. Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak ifade edilebilecek bir şehirde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU FUARLAR ÇOK ÖNEMLİ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Karacabey, tarımda ciddi altyapısı olan bir ilçemiz. Bu manada bu tür fuarlar çok önemli. Her alanda olduğu gibi tarım alanında da kendimizi geliştirmemiz lazım. Eski sistemi bir kenara bırakarak yeniliklere ayak uydurmalıyız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma her zaman destek oluyoruz. Büyükşehir Belediyemizin şirketi olan Tarım A.Ş. tarafından bugüne kadar 277 üreticiye 2 bin arı kovanı, zeytin sineği ile mücadele için 200 adet ekipman, 31 bin adet ahududu fidanı ve 16 bin çiftçiye 5 bin 700 adet yaban mersini fidesi dağıtımı yaptık. Mera ıslah çalışmalarımız yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. BESAŞ olarak süt alımlarımızı arttırıyoruz. Ayrıca, süt dağıtım projesine başladık. Her hafta bin 500 çocuklu aileye 5 litre süt dağıtımı yapıyoruz. Çocuklarımız sütle büyüsün ve gelişsin istiyoruz. Tarım A.Ş. tarafından 2 bin civarında hayvan dağıtımı da yaptık" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kurdele kesiminden detaylar

-Fuar katılımcılarından detaylar

-Konuşmacılardan detaylar

-Genel detaylar

-Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY, (Bursa),

======================

3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı (2)

RİXOS'TA İKİNCİ DÜĞÜN

Rixos Premium Belek Otel'de düzenlenen 350 kişilik ikinci Hint düğününde, Hindistan'ın ünlü sanatçısı Sukhbir Singer sahneye çıktı. Hindistan'ın varlıklı iş insanlarının katıldığı düğün 4 gün 3 gece sürecek. Düğünde, farklı seremoniler için onlarca özel dekor ve sahnenin tasarım ve uygulamaları için düğünün organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global ile Hindistan'dan gelen özel ekip birlikte çalıştı. Görkemli sahne ve dekorları ile büyüleyen düğünde ünlü modacıların imzalarını taşıyan kıyafetler giyen Hintli konuklar, şık görünümleriyle dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone genel görüntü

-Düğün alanından detay

-Gece etkinliklerinden detay

-Gündüz dans edenler

-Düğün etkinliğinden görüntüler

-Eğlence görüntüleri

309 MB 2.50'

ANTALYA

===============