DHA YURT BÜLTENİ-19 - Son Dakika

Kahraman mehmetçikten, sağlık çalışanlarına videolu teşekkür

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde vatan savunması yapan mehmetçikler, sosyal medyada paylaştıkları videolu mesajda, sağlık çalışanlarına teşekkür edip, verilen komutun ardından alkış yaptı.

Şemdinli ilçesinin Ergül Tepe üst bölgesinde görev yapan Kamonda Taburu askerleri, sosyal medya hesabında bir video paylaştı. Üst bölgede görevli Tim Komutanının, elinde silahlarıyla hazır kıta bekleyen askerlerinin önünde sağlık çalışanlarına yönelik mesaj verdi. Tim Komutanı," Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailemiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız" mesajı sonrası, askerler 'dikkat' komunun ardından alkış yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üst bölgede görev yapan Mhemetçikler

-Tim komutanın mesajı okuması

-Dikkat komutunun ardından alkış yapan askerler

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Kesik kol vahşetinde bir başka baraj göletinde yeni vücut parçaları bulundu

MANİSA'nın Soma ilçesinde,13 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e ait olduğu öne sürülen ceset parçalarının Sevişler Baraj Gölü'nde bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında Aydıncık Baraj Göleti'nde, kafası ve kolları ile bacakları olmayan vücut bulundu.

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart günü, vatandaşlar, omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol, DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında, veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı. Tüm bu bilgiler elde edilirken, kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Gözaltına alınan Tahta, ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini savundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Tahta, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde, 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmalarında, kesik baş ile ayak ve bacak parçaları, ertesi gün de bacak parçası bulundu. Bulunan uzuvlar, DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞİŞE TOPLAYAN KİŞİ BULDU

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel ile AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla dün yapılan aramalar sürerken, Sevişler Baraj Gölü'ne 42 kilometre mesafedeki Aydıncık Baraj Göleti kenarında boş şişe toplayan bir kişi, diz ve karın bölgesinden kesilmiş vücut parçası buldu.

DALGIÇ POLİLER GÖVDEYİ BULDU

Bugün devam edilen arama çalışmasında ise Aydıncık Baraj Göleti'nde cesedin vücut kısmı bulundu. Savcının olay yerinde yapacağı incelemenin ardından bulunan ceset parçasının da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Veteriner Hekim Mehmet Tahta'nın dükkanından görüntü

-Veteriner Hekim Mehmet Tahta'nın evinin dışardan görüntüsü

Kuaför Osman Kırgidik ile röp.

-Arama çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber : Cemil SEVAL - Kamera: Şevket YILMAZ/ SOMA (Manisa),

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Hataylı eczacılar 1 metre kuralına uydu

HATAY'da Türk Eczacılar Birliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelindeki tüm eczanelerde uygulanmasına karar verilen güvenlik şeridi uygulamasına başlandı.

Hatay genelinde ilaç alışverişi sırasında virüse karşı salgının özellikle de temasla yayılımının önüne geçmek amacıyla eczaneler güvenlik şeridi uygulamasına geçti. Bir metrelik 'sosyal mesafe'ye uyulmasına yönelik bazı eczaneler güvenlik şeridi çekerken bazıları koltuk ve masalarla önlem aldı. Eczacı Hüseyin Aydın her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Hasta ile olan 1, 1 buçuk metre mesafeyi de bu çektiğimiz şerit ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanları hem de vatandaşlar için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu virüsün çok fazla yayılması durumda bu mesafeyi artırarak çalışanlarımız ile birlikte tulum giyerek ve gözlük takarak hizmet vermeyi düşünüyoruz. İnşallah yayılmaz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eczanelerden genel ve detay görüntüler

-Sosyal Mesafeyi sağlamak amacıyla çekilen şerilerden görüntüler

-Eczacı Hüseyin Aydın ile röportaj

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

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Yüksekova'da vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe anonslarla 'evde kalın' çağrısı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, camilerden Türkçe ve Kürtçe olarak vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları yönünde anons yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililer, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yapmaya devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de, kaymakamlık talimatıyla camilerden Türkçe ve Kürtçe anonslar yapılarak, vatandaşlardan gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istendi.

Merkez İhsaniye Camisi'nde yapılan Türkçe ve Kürtçe anonsta, "Kıymetli Yüksekovalılar, virüsle etkin mücadele etmek ve bu süreci uzatmamak için lütfen mecburi haller dışında evden çıkmayalım, kalabalık ortamlar oluşturmayalım, kişisel temizliğimize önem verelim" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Camiden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Yapılan anosu

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruk

ŞANLIURFA'da vatandaşlar fatura ödemek ve işlem yaptırmak için PTT şubelerinde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüse karşı hiçbir önlemin alınmadığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'da çoğunluğu kadın olmak üzere onlarca kişi işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Sarayönü PTT Şubesi'nin önünde aralarında hiç mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Zaman zaman sıra yüzünden tartışmanın yaşandığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-PTT Şubesinde uzun kuyruk oluşturanlar

-Sırada bekleyen kadınlar

-Görevliler vatandaşları sıraya koyması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

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Karabük'te pazarda koronavirüs önlemlerine uyuldu

KARABÜK'te, pazarda tezgah açan esnaflar eldiven kullanırken, müşterilerin ürünlerini seçerek almalarına izin verilmedi.

Karabük'te Cuma günleri kurulan halk pazarında esnaflar, Ticaret Bakanlığı'nın koronavirüs ile aldığı kararları yerine getirdi. Esnaflar eldiven kullanırken, meyve ve sebzelerin seçilerek satın alınmasına izin vermedi. Esnaflar, ürünleri kendileri poşetlere koyarak sattı. Esnaf Bahattin Karaeşme, "Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Koranavirüsten dolayı vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Bu durum geçene kadar birbirimizi idare etmek zorundayız.ö dedi.

Müşterilerin bu durumu anlayışla karşıladığını belirten Kemal Bedir ise, "Derneğimizin dağıtmış olduğu eldivenlerle mümkün oldukça müşterilerimize seçtirmiyoruz, biz yardımcı oluyoruz. Zaten müşterilerimizin birçoğunun eldiveni var. Eldiveni olanlar kendileri bazen alabiliyorlar ama gereğince biz yardım ediyoruz. Müşterilerimiz bu durumu anlayışla karşılıyor, herkes yeterince bilinçlendi.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazardan görüntü

-Esnaflaran ve tezgahlardan görüntü

-Röportajlar

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Aydın merkezli suç örgütüne operasyona 10 tutuklama

AYDIN merkezli 4 ilde, tehdit, şantaj ve mala zarar verme suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında tehdit, şantaj ve mala zarar verme suçlarını işleyen bir çeteye yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın merkezli olarak İstanbul Muğla ve Antalya 'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 750 adet mermi, 4 boş senet ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin operasyonlarından görüntü

-Evlerde yapılan arama

-Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın),

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Başkan Zeybek: 81 ilde 81 okulun lokumları bizden

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk ders günü ilk teneffüsün 40 dakika olacağını açıklamasının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten destek geldi. Başkan Zeybek,

Milli Eğitim BakanI Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı 'Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız' açıklamasında bulunmuştu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Bakan Ziya Selçuk'a sosyal medya hesabı aracılığıyla mesaj gönderdi. Bakan Selçuk'un tweetini alıntılayan Başkan Zeybek, 81 ilde 81 okula lokum göndereceklerini açıkladı. Başkan Zeybek mesajında, '40 dakika teneffüste dünyaca ünlü Afyon lokumunu tatmadan olmazdı. Değerli Bakanım Ziya Selçuk, lezzetin başkenti Afyonkarahisar'ımızın meşhur lokumu ile öğrencilerimizin ağzını tatlandırmak isteriz' ifadelerine yer verdi.

Belediye olarak eğitime her alanda destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zeybek, "Afyonkarahisar lokumu, sucuğu, mermeri ve lezzetleri ile meşhur. 81 ilde 81 okuldaki öğrencilerimizi, Afyonkarahisar'ımızın lezzetlerinden lokum ile tanıştıralım istedik. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirleyeceği okullara lokumları göndereceğiz. Sözümüzün arkasındayız. Öğrencilerimize destek olmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptık. Biz bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk. Biz de şaşırdık. İnşallah ulaşabildiğimiz yere kadar göndermeye çalışacağız. Ayrıca sosyal medyadaki paylaşımlarımızın altına da 'Gastronomi Şehri Afyonkarahisar' diye yazdık. Gastronomi şehri olduğumuz içinde lezzetlerimizi diğer illere tanıtmış olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gazeteciler ve Belediye Başkanı'ndan detaylar

-Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in açıklamaları

Haber- Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,