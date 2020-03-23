DHA YURT BÜLTENİ-19 - Son Dakika

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6 saat önce

Doç. Dr. Şener: Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

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Doç. Dr. Şener: Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerde cep telefonuna dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, kablolu ya da bluetooth kulaklıkla kullanılması gerektiğini söyledi. Şener, yüzeyi pürüzlü sebze ve meyveleri de sirke ve tuzlu suda bir süre bekletilip, iyice arındırıldıktan sonra tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya yayılan ve 15 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronovirüsün, Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısı artarken yetkililer tedbir almaya, uzmanlar da uyarılarda bulunmaya devam ediyor. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener de günlük hayatta koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Koronavirüsün 1 metreden yakın temaslarda solunum yoluyla bulaştığını, 1 metreden uzak mesafelerde ise bilinçsiz bir şekilde önce ele oradan da ağza geçerek bulaştığını belirten Doç. Dr. Alper Şener, "Genel önlemler bakımından çarşı pazardan aldığımız sebze ve meyvede dikkat etmemiz gereken konular var. Çünkü virüs bunlar üzerinde saatlerce kalabilir. Bunları sadece sudan geçirmek yeterli. Ancak yüzeyi pürüzlü olan örneğin çilek, marul gibi herhangi bir virüsün yerleşebileceği ürünleri sirkeli ve tuzlu içinde bir süre bekletip, yıkamak gerekir. Ardından da bu sudan arındırmalıyız. Ancak sirke ve tuzlu suyu ağzımıza, burnumuza temas ettirmemeliyiz. Domates, elma, portakal, mandalina gibi ürünleri sadece suyla yıkamak yeterli" dedi.

'EKMEĞİ KIZARTIN, ETİ 60 DERECE ÜZERİNDE PİŞİRİN'

Yoğun ekmek tüketen bir toplum olduğumuzu ifade eden Doç. Dr. Alper Şener, "Ekmeği poşetli alsak dahi koronavirüse karşı tedbir olarak bu dönemde özellikle ekmeği kızartarak tüketmeliyiz. Et ve et benzeri ürünleri 60 derece üzerinde pişirmek bizim için önemli. Bu virüsün dış ortamda yaşama ısısı 5 ile 60 santigrat derece arasında. Bu ısı derecelerine hem pişirme, hem de saklama koşullarında dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

'VİRÜS TELEFONDA 3 SAAT İLA 3 GÜN YAŞAYABİLİR'

Vatandaşları cep telefonu konusunda da uyaran Şener, telefonların her yere koyulmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Cep telefonları sürekli olarak ağzımıza, burnumuza yakın materyaller. Cansız yüzey olarak baktığımıza, cam yüzey olduğu için virüs burada 3 saat ile 3 güne kadar yaşayabilir. Bu nedenle yine bu dönemde cep telefonuyla kablolu ya da bluetooth kulaklık kullanarak konuşmak koruma anlamında bir avantaj. Herhangi bir cansız yüzeye temas ettiğinizde ya da canlı bir kişiyle tokalaştığınızda elinize geçecek virüsün, ağzınıza ve burnunuza geçmesini engellemek maksadıyla kolonyayla, ıslak mendille veya sıvı sabunla el dezenfeksiyonunu sağlayıp, bu enfeksiyon zincirini, sirkülasyonunu kırmak gerekiyor"

'65 YAŞ ÜZERİ EVDE KALIRSA, ENFEKSİYON ZİNCİRİ KIRILABİLİR'

65 yaş üstü hastaların evde kalmasının enfeksiyon zincirini kırmak için önemli olduğunu da belirten Doç. Dr. Alper Şener, "Yani mümkün olduğunca az kişinin bu virüsle karşılaşması yoğun bakım ihtiyacını gerektirecek öldürücü komplikasyon ihtimalini azaltacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinden genel ve detay görüntü.

-Doç. Dr. Alper şener ile röp.

Haber-Kamera:  Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Burdurlu sağlıkçılardan videolu uyarı

Burdur'un Yeşilova İlçesi Devlet Hastanesi personeli, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek için videolu paylaşım yaptı.

Burdur'un Yeşilova İlçesi Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve idari personel, koronavirüs tehlikesine karşı vatandaşların evde kalmalarını teşvik etmek için video hazırladı. Videoda doktorlar ve idari personel, "Biz sizin için buradayız, siz de bizim için evde kalın. Keşkelerimiz acıyla sonlanmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Personelin sloganı okuması

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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2 yaşındaki Yağmur, elektrik akımına kapılarak öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki Yağmur Saygın, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kaynakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Yağmur Saygan, iddiaya göre, elektrikli su ısıtıcısına dokununca akıma kapıldı. Çığlıklarını duyan yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı küçük Yağmur'u evde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yağmur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yağmur Saygan'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane

-Acil servis önü

-Morg kapısı ve bekleyenler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA-DHA)

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Şehit ailesi koronavirüs salgınında unutulmadı

SAKARYA'da, polisler koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit polisin ailesini ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayıp, şehidin mezarı başında dua etti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit polisin ailesini ziyaret etti. Polisler, 2008 yılında Gaziantep'te terör örgütü El Kaide ile girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Ahmet Çondul'un Çatalköprü Köyü'ndeki mezarını ziyaret ederek dua etti. Polisler, daha sonra şehidin babası Selahattin Çondul'u ziyaret ederek, marketten ihtiyaçlarını alıp, sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehit polis mezarı ziyaret detay

Şehit ailesine ziyaret detay

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Kapalı Çarşı esnafı kepenk indirdi

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 bin mağaza bulunan Tarihi Kapalı Çarşı, bir hafta kapandı. Kararın ardından kepenk indiren Kapalı Çarşı esnafı, kararın yerinde olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne alınan, 700 yıldır ticaretin kalbi olarak bilinen 450 dönümlük Bursa Hanlar Bölgesi'nde bulunan Kapalı Çarşı, Kozahan ve Uzun Çarşı, bir hafta süreyle kapandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı esnafının verdiği dilekçe Bursa Valiliği tarafından onaylandı. Valiliğin kararı uygun görmesinin ardından Kapalı Çarşı yönetimi esnaflara, "Değerli esnaflarımız, Kapalıçarşı yönetimimiz Valilik ve Emniyet Müdürlüğünün onayıyla 30 Mart pazartesi gününe kadar kapatma kararı almıştır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz" mesajı gönderdi.

Alınan kararın ardından dükkanlarının kepenklerini indiren esnaf, kararın yerinde olduğunu belirtti. Kararın daha önceden alınması gereken bir karar olduğunu belirten Kapalı Çarşı kuyumcu esnaflarından Can Coşar, "Aslında olması gereken, doğru bir karar. Hatta daha önceden alınması gereken geç bir karar oldu. Çünkü biz kuyumcu esnafı olarak bir çok insanla temas halindeyiz. Tezgah mesafesinden müşterilerle ilgileniyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen insanlar Kapalı Çarşı'ya gelerek sarrafiye alışverişlerine devam ediyor. Virüse en çok maruz kalabilecek insanlardan biriyiz. Neyse ki valiliğe verdiğimiz dilekçe olumlu bulunarak Kapalı Çarşı'nın bir hafta kapanma kararı alındı. Çok doğru bir karar. Biz de alınan kararın ardından ürünlerimizi topluyoruz. Bu kararla bir hafta içerisinde biz de ailemizle koronavirüse maruz kalmayız. Çünkü her işe geldiğimizde korkuyla eve gidiyoruz. Evdeki insanlar kapalı ama biz dışarıdan gelerek onları tehlikeye atıyoruz. Ne kadar korunsak da günde onlarca insanla temas halindeyiz. Güzel bir karar." şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kapalı çarşı kalabalık hali

-Kapalı Çarşı boş hali

-Kapalı çarşı esnafının dükkanlarını kapatması

-Kapalı Çarşı kepenginin indirilmesi

-Kapatılan Uzun Çarşı'dan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera:  Mehmet İNAN/BURSA,

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AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi

AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'Evde Kal Edirne' adıyla klip hazırlandı. Kentin çeşitli mahallelerinde yaşayan 65 yaş ve üzerindekilerin yer aldığı klipte, 'Ben evdeyim, siz de evde kalın' mesajı verildi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'Evde Kal Edirne' adıyla klip çekildi. Özellikle 65 yaş ve üzerindekilerin rol aldığı klipte, 'Ben evdeyim, sen de hepimiz için evde kal', 'Kızanım sakın sokağa çıkmayın', 'Cumhurbaşkanım sizi dinliyorum, evimde kalıyorum' mesajları verildi. AK Parti İl Başkanlığı'nın #EvdeKalEdirne etiketiyle sosyal medyadan paylaştığı video, ilgi çekti.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, evde kalmanın, koronavirüs salgınına karşı en etkili önlem olduğunu belirterek, "Herkesin hayatı tek tek değerli ve herkesin hayatı diğerine bağlıdır. Sevdikleriniz ve kendiniz için evinizde kalın. Devletimiz tüm kurumları ile titizlikle ve yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Vatandaşlarımız da aynı hassasiyeti göstererek evlerinde kalsın. Bu salgının hep birlikte üstesinden geleceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Klipte mesaj verenler

-Kadın ve erkeklerin mesajları

-Detaylar

Haber: Olgay GÜLER/EDİRNE, -

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Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdular

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri çok sayıda vatandaş, maaşlarını çekmek için banka önlerine gelip, uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma yasağına Kayseri'de uyulmadı. Yasak kapsamında kalan vatandaşlar, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Çoğunluğu maaş çekmek için gelen vatandaşlardan bazılarının maske taktığı, görülürken, kuyruklarda 'sosyal mesafe'ye de uyulmadı. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Banka kuyruğundan detaylar

-Yaşlılardan detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ


Onsekiz Mart Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:55 Kaynak: DHA

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