DHA YURT BÜLTENİ-19 - Son Dakika

13 gün sonra bulunan 14 yaşındaki Ayşe yaşadıklarını anlattı

MANİSA'da yaşayan, arkadaşıyla görüşmek üzere annesinden izin alarak evden ayrılan, 13 gün sonra evine dönen Ayşe Ceylin S. kaçırıldığını iddia ederek, yaşadıklarını anlattı. Ayşe Ceylin S., "Bir evde zorla tutuldum. Uyuşturucu verdiler. Kendi imkanlarımla bir fırsat bularak kaçtımö ifadelerini kullandı.

Ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Ayşe Ceylin S., Şehzadeler ilçesi, Tunca Mahallesi Yeşiltepe Caddesi üzerindeki evinden 8 Mart günü saat 11.00 sıralarında annesi ev hanımı Hacer Uzunca'dan (40) izin alarak, arkadaşımın yanına gidiyorum diyerek ayrıldı. Gece geç saatlere kadar dönmeyen Ayşe, annesini arayarak, "Bu gece arkadaşlarımda kalacağımö dedi ve annesinin izin vermemesi üzerine telefonu kapatarak bir daha eve dönmedi. Arkadaşının evinde olmadığının ortaya çıkması üzerine telaşlanan aile, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin 12 gün boyunca her yerde aradığı Ayşe'den hiçbir haber alınamadı. Ayşe, 13'üncü gün kaçırıldığını iddia ederek, 20 Mart günü kendi imkanlarıyla Manisa Valiliği'ne sığındığını anlattı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.K.'nın (25) tutuklandığı öğrenildi.

"BENİ EVE SALMADILARö

Kendisine zorla uyuşturucu içirildiğini ve yaşadıklarını anlatan Ayşe Ceylin S., "Annemden izin alarak yanına gittiğim bir kız arkadaşım. Bana zorla uyuşturucu hap içirdi. İçtikten sonra baygınlık geçirdim. Sonra beni eve salmadılar. Daha sonra beni Spil Dağı eteklerinde bir dağ evine götürüp orada zorla tuttular. Cinsel temas uygulamaya çalıştılar bana. 2-3 günde bir yemek yiyordum. O evde 12 gün kaldım. 13'üncü günün sabahı baktığımda evin kapısı açıktı. Bende fırsatını bularak kaçtım ve bir kasalı arabaya bindim. Şehir merkezine indim. Sonra Manisa Valiliği'ne giderek oraya sığındım. Bana bunları yapanlardan şikayetçi olduk. Benim yaşımdaki arkadaşlarım lütfen annenizin, babanızın yanından ayrılmayın. Arkadaş çevrenize dikkat edin. Benim başıma gelenler tüm yaşıtlarımın başına gelebilirö dedi.

ACILI ANNE EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Olay günü kızıyla yaşadıklarını anlatan anne Hacer Uzunca ise, "Kızım 13 gün boyunca kayıptı. Bu süre zarfında çok büyük zorluklar yaşadık. ve çok şükür bulundu. Allah bu acıları tekrar göstermesin. Kızım bulunduğunda çok perişan bir şekildeydi. O an resmen yıkıldım. Kızımın zorla tutulmasıyla ilgili biz her yere şikayetçi olduk. Sonuna kadar da bu işin peşini bırakmayacağız. Umuyoruz ki en ağır cezayı alırlar. Rabbim böyle bir acıyı kimsenin başına vermesinö şeklinde konuştu.

Virüse karşı 'sanal tokalaşma'

BURSA'nın Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar , koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, halka yaptığı ziyaretleri bilgisayar üzerinden görüntülü konuşmaya taşıdı. İlçede 24 saat ilaçlama ve temizlik uygulaması yaptıran Başkan Dündar, görüntülü konuşma sırasında vatandaşlarla bilgisayar üzerinden tokalaşıyor.

Koronavirüsten önce, her gün bir mahalle pazarında vatandaşlara ve esnafa çorba ikramı yapan ve 'Belediyem Benimle' uygulaması kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, salgın nedeniyle dışarı çıkamayınca ziyaretlerini sürdürebilmek için ilginç bir yöntem buldu. Salgın nedeniyle hem 'evde kal' çağrısı yapan hem de 'sosyal mesafe'ye dikkat çeken Dündar, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan onlarca vatandaşla yine sanal ortam üzerinden iletişim kurdu. Bilgisayar üzerinden görüntülü konuşmayla vatandaşların evine misafir olan Başkan Dündar, istek ve taleplerini dinliyor.

Bu görüşmeler de renkli görüntülere sahne oldu. Gelenek olan tokalaşmaya hasret kalan vatandaşlar, Başkan Dündar ile kameraya ellerini uzatarak tokalmış gibi yaptı.

BAŞKAN DÜNDAR: VERİMLİ BİR BULUŞMA OLUYOR

Sosyal belediyecilik, anlayışıyla her zaman görevde olduklarını söyleyen Mustafa Dündar, koronavirüse rağmen halkla iletişimlerini koparmadıklarını ve bu yöntemi geliştirdiklerini anlattı. Dündar her gün ortalama 50 aileyle bu şekilde iletşime geçtiklerini dile getirerek, bu görüşmelerin çok samimi ve içten geçtiğini belirtti. Başkan Dündar. "Bizim için vatandaşımızla buluşmak, onları dinlemek, öneri ve taleplerini almak son derece önemli. Vatandaşlarımızın şaşkınlığı, yaklaşımı ve samimiyeti gerçekten çok güzel. Her anlamda verimli bir buluşma oluyor. Koşullar değişti. Ama biz vatandaşımızla kurduğumuz gönül köprüsüne ara vermedik. Virüs nedeniyle teknolojinin imkanlarından faydalanarak her gün yaklaşık 50 vatandaşımızın evine konuk oluyoruz" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretiliyor

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki halk eğitim merkezinde, ilçede kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan görevliler için maske üretimi başladı. Maskelerin görevlilerin ardından halk içinde üretilmeye devam edeceği belirtildi.

Domaniç Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim bünyesinde çalışanlar günlük 250 adet özel maske üretimi yapıyor. İlçede 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alarak sahada çalışanlar Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen maskeleri kullanmaya başladı. Üretimin görevlilerin ardından halk içinde devam edeceği belirtildi. Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı verilen 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçları için Vefa Destek Grubu'nun kurulduğunu hatırlatarak, "Hizmet eden ekiplerimizin de kendilerini korumaları gerekiyor. Bu koruma noktasında bizlerde neler yapabiliriz? Nasıl destek olabiliriz ile ilgili Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte istişare ettik ve sahadaki elemanlarımıza maske temini noktasında bir üretime geçme faaliyetinde bulunduk. Bununla ilgili halk eğitim çalışanlarımız üretime devam ediyorlar. Bizlerde elimizden geldiği ve olabildiğince desteklerimizle onları destekliyoruz. Halk Eğitim Merkezimizde yoğun bir çalışma ve gayret var. Vatandaşlarımız bu sürece destek olma noktasında gerçekten çok fedakar şekilde çalışıyorlar ve günlük olarak 250 adet maske üretimi yapılıyorö dedi.

Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından tasarlanan yazılımla birlikte, 3D yazıcılarla siper maske ve solunum maskesi üretimine başlandı.

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Ereğli Devlet Hastanesi ile yaptıkları ön protokolün artından 3D yazılım ile siper maske ve solunum maskesi üretmeye başladı. Kodlama, Robotik ve İnovasyon öğretmeni Taylan Çağatay Akın tarafından yapılan yazılım ile 7 adet 3D yazıcı makineyle 2,5 saatte 1 solunum maskesi üreten BİLSEM'de öğretmenler gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, BİLSEM'i ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Serkan Çakır, maskelerin üretim aşaması hakkında bilgiler verdi. İhtiyaç halinde çalışmalarını daha da arttırabileceklerini ifade eden Çakır, "Yüz koruma maskesi şu anda seri şekilde imal ediliyor. Bunun maliyeti 75 kuruş civarında. Normal maskenin üretimine de devam ediliyor. Diğer okullardan gelecek olan yazıcılar ile birlikte üretim miktarını arttıracağız" dedi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, geliştirilen yazılımı diğer okullarla da paylaşacaklarını, üretimi arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu malzemelerin hastaneden kabul görmesi gerekiyor. O zaman diğer okullarımız da bu üretime başlayacak. Arkadaşlarımız devlet hastanesi ile görüşme halindeler. Böyle bir çalışmanın yapılması son derece gurur verici. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödedi

ÇORUM'da kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, kentte girdiği bakkaldaki veresiye defterinde yer alan yaklaşık 11 bin 500 liralık borcu ödedi. Bakkal işletmecisi Mehmet Türkmen , hayırseverlik karşısında şaşkına döndüğünü belirterek, "Şaka yapıyor sandım. Allah razı olsun, koronavirüs nedeniyle biz de, insanlar da, çok zor durumdaydı" dedi.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar semtini ziyaret eden bir kişi, mahallede Mehmet Türkmen'in işlettiği bakkala girdi. İsmini açıklamayan kişi, bakkal işletmecisinden veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi. Bakkal sahibi Türkmen ile birlikte defterdeki borçları hesaplayan hayırsever, yaklaşık 11 bin 500 liralık borcu ödeyip, bölgeden aydıldı.

'ŞAKA SANDIM, BORÇLARI ÖDEDİ'

Bakkal işletmecisi Mehmet Türkmen, hayırseverlik karşısında şaşkına döndüğünü belirterek, "Bakkalımda otururken kapıdan birisi girdi ve bana 'Mahallede borcu ödeyemeyenler varmış veresiye defterini çıkarır mısın?' dedi. Ben önce şaka yapıyor sandım ve ısrar edince borç listesini çıkardım. Yaklaşık 11 bin 500 lira borç çıkardık, 20'ye yakın insanın borcunu kapattı. Bir yıldır borçlarını ödeyemeyenler vardı. Koronavirüsü işlerimizi yarı yarıya düşürmüştü. Allah razı olsun, bu para, herkese çok iyi geldi, bu sayede borçlarımı da kapatmış oldum. Hızır Aleyhisselam gibi yetişti hayır sever. Kendisine teşekkür ederizö dedi.

