DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 19

50 dakika önce

ABD'den gelen 210 kişilik heyet Manisa'da karantinaya alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

ABD'den gelen 210 kişilik heyet Manisa'da karantinaya alındı

AMERİKA Birleşik Devletleri'nden (ABD) uçakla İzmir'e gelen, aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu 210 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinada kalacakları Manisa'daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi.

ABD'den gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 210 kişi, bugün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alındı. 210 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesi'ndeki bir Kredi Yurtlar Kurumu yurduna getirilerek karantinaya alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin yurda yerleştirdiği 210 kişilik kafile, 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otobüslerden görüntü

-Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemlerinden görüntü

-Otobüslerin hareket etmesinden görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ İZMİR,

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KKTC'den getirilen 332 kişi daha Karaman'da karantinaya alındı

KKTC'den getirilen 332 kişi, Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 2 yurda yerleştirilip karantinaya alındı. Yurtta geçen cumartesi kente getirilen 141 kişiyle birlikte  karantinaya alınan kişi sayısı 473'e yükseldi.

KKTC'den gemiyle yurda getirilen 332 Türk vatandaşı, Mersin Uluslararası Limanı'ndan aldı. Ardından da otobüslerle Karaman'a getirilerek, KYK'ya bağlı Hatuniye ve Nefise Sultan Yurdu'na yerleştirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 332 kişi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Geçen cumartesi günü KKTC'den kente getirilen 141 kişiyle birlikte yurtta karantinaya alınan kişi sayısı 473'e yükseldi. Yurtta sağlık ekiplerinin yanı sıra UMKE, AFAD ve çok sayıda polis ekibi görevlendirildi.

Görüntü Dökümü

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-Otobüslerin yurda girmesi

-Özel kıyafetli görevlilerin karantinaya alınacakları karşılaması

-Genel detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Kütahya'ya giren herkesin ateşi ölçülüyor

KÜTAHYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri kent giriş yapan tüm araçların sürücü ve yolcularının ateşlerini ölçmeye başladı.

Kütahya'da koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Kentin, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı giriş noktalarında polis ekipleri kente gelen tüm araçları durdurarak sürücü ve araçtaki yolcuların kimlik kontrollerinin ardından ateşlerini ölçmeye başladı. Bu kapsamda polis ekiplerince durdurulan otomobil, kamyonet ve kamyon sürücü ve yolcularının tek tek ateşleri ölçülerek geçişlerine izin veriliyor. Bu kapsamda Eskişehir polis denetleme noktasında akşam saatlerinde koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla en üst seviyeye çıkartılan denetimde polis ekipleri gün boyunca tüm sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerek 'evde kal' çağrısında bulundu.

Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç'ta şehrin üç girişinde bulunan polis denetleme noktalarına giderek ekipleri denetledi.

Görüntü Dökümü:

-Polislerin araçları tek tek durdurması

-Ateş ölçümü

-Havadan araç kuyruğu

-Polis denetimi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Bitlis'te bir köy, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışların kapatıldığı duyuruldu.

Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23'üncü ve 26'ıncı maddeleri gereğince, ilimiz Mutki İlçesine bağlı Koyunlu Köyü'nün 30.03.2020 tarih ve 17.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,


Amerika Birleşik Devletleri, Kütahya, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:36 Kaynak: DHA

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