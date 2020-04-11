DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19
6 saat önce
Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayımladığı genelgeyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu illerden Kayseri sessizliğe büründü. Yasak öncesi Kayseri'nin en yoğun bölgesi olan Cumhuriyet Meydanı, bugün boş kaldı. Öte yandan şehirde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, sokaklarda denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:51 Kaynak: DHA
Son Dakika Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi