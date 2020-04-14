DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 19

6 saat önce

Fırınlar bu hafta sonu kapalı olabilirFırıncılar, tezgahta ekmek satışının yasaklanması nedeniyle hafta sonu diğer işletmeler gibi kendilerinin de kapatılmasını önerdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Fırınlar bu hafta sonu kapalı olabilir

Fırıncılar, tezgahta ekmek satışının yasaklanması nedeniyle hafta sonu diğer işletmeler gibi kendilerinin de kapatılmasını önerdi. Ankara'da halen devam eden geniş çaplı toplantıda izin çıkarsa, fırınlar cuma günü iki günlük ekmek üretip hafta sonu kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu oluşan yoğunluğu önlemek adına 11-12 Nisan tarihlerinde 48 saatliğine 30'u büyükşehir 31 ilde sokağa çıkmayı yasaklamıştı. Yasakta istisna gösterilen birkaç sektörden biri de fırıncılar olmuştu. Fırıncılar hem üretim yapmaya hem de fırınlardan direkt ekmek satışı yapmaya devam etti. Bazı fırıncılar vatandaşlar dışarı çıkamadıkları için ekmeğe ulaşımı kolaylaştırmak adına servis araçlarıyla ekmeği sipariş verilen adreslere kadar götürdü.

11 Nisan Cumartesi günü fırınlar önünde oluşan kalabalığı önlemek adına yeni bir karar alınarak fırınların tezgahta ekmek satışı yasaklandı. Polis ve zabıta ekipleri fırınlara giderek ekmek satışı yapamayacakları yönünde uyarınca bazı fırıncılar ile polis ve zabıta karşı karşıya geldi. Genelgede bazı noktaların belirsiz olduğunu savunan fırıncılar, tezgahta ekmek satışının yasak olmadığını savunurken polis ve zabıta ekipleri ise sokakta kimlik ve neden dışarıda olduklarını sordukları herkesin fırına ekmek almaya gittiğini söylediğini, bu nedenle suistimale açık olduğunu savundu.

GÖZLER TOPLANTIDA

Olayın Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'ya aktarılması üzerine bugün Ankara'da İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerin de olduğu geniş çaplı bir toplantı kararı alındı. Henüz sonuçlanmayan toplantıda, fırıncıların tezgahta ekmek satıp satamayacağı, bu hafta sonu da gerçekleştirilecek sokağa çıkma yasağında fırıncıların nasıl bir tutum sergileyeceği ve hafta sonu açık olup olmayacakları karara bağlanacak.

HAFTA SONU FIRINLAR KAPALI OLABİLİR

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, 48 saatlik süre içerisinde hem müşterilerle hem de güvenlik güçleriyle fırıncılar olarak sık sık karşı karşıya geldiklerini söyledi. Fırına kadar gelen müşteriye 'ekmek satışı yasak' diyemediklerini anlatan İnce, "Fırıncılar hem müşteri hem de güvenlik güçleri arasında kaldı. Akşama kadar 300 kişi geliyor, hepsine tek tek neden ekmek satışı yapamadığımızı açıklamak zorunda kalıyoruz. Tezgahta ekmek satamayacaksak hafta sonu biz de kapatalım. Cuma günü 2 ya da 3 günlük ekmek üretelim satalım, hafta sonu kapalı olalım. Tabi bunun için izin gerekli. Zaten fırıncıların yarısı böyle giderse hafta sonu fırınlarını açmayacaklarını söyledi" dedi.

EVE SERVİS SAĞLIKLI DEĞİL

Fırıncıların sokak arasında ekmek satışını da eleştiren Mustafa İnce, aynı mahalleye giren fırıncılar arasında tartışma çıktığını anlattı. Bu uygulamanın sağlık için uygun olmadığını da ifade eden İnce, "Adam aynı eldivenle hem para alışverişi hem ekmek alışverişi yapıp bir de aracı kullanıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Ayrıca yakıtı ve masrafı çıkınca zaten fırıncıya maddi artısı da kalmıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-RÖP: Oda Başkanı Mustafa İnce ile röportaj

-Fırından ve ekmek üretiminden görüntüler

HABER: Alpaslan ÇINAR -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Manisa'da karantina süresi dolan 318 kişi, memleketlerine uğurlandı

YURT dışından gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'daki kız öğrenci yurtlarına yerleştirilen 318 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

ABD ve Etiyopya'dan 31 Mart'ta gelerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen 318 kişi, Manisa'da karantinaya alındı. Yunusemre ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Muradiye Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen 318 kişi, 14 günlük karantina süreleri tamamlanınca bugün evlerine gönderildi. Memleketlerine ulaşan vatandaşların evlerinde, 14 gün daha karantina altında tutulacağı öğrenildi. Yurttan ayrılan vatandaşlar, karantinada geçirdikleri süre içinde kendileriyle yakından ilgilendiklerini belirttikleri yetkililere, teşekkür etti. Geldikleri ülkelerin sağlık sektörünün çok kötü durumda olduğunu ifade eden vatandaşlar, Türkiye'de her ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığını vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vatandaşların yurtlarından çıkmasından görüntü

-Muradiye Kız Öğrenci Yurdu'ndan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: CEMİL SEVAL MANİSA

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Iğdır'ın bir beldesindeki sokak karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır'ın Halfeli Beldesi'nin Bahçeli Evler Mahallesindeki Tuna Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs vakaların görülmesi üzerine karantina altına alındı.

Iğdır kent merkezindeki bir lokantada çalışan kişi ve ailesinde koronavirüs çıkması nedeniyle karantina kararı alındığını söyleyen Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı Ergin Sarıtaş, sokağa giriş-çıkışların ikinci bir emre kadar yasakaldığını söyledi. Muhtar Sarıtaş, Tuna Sokakta oturan 57 kişiye de test yapıldığını ve bunların negatif çıktığını belirtti.

Tuna Sokağın giriş ve çıkış noktalarına güvenlik şeridi çeken jandarma önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sokağın çevresine çekilen güvenlik şeridi

-Sokakdan genel ve detay

-Sokak girişine asılan karantina kararı

-Mahalle muhtarı ile röp

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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Emniyet Müdürü cadde cadde gezdi, vatandaşları uyardı

NİĞDE Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin işlek yerlerinde sokağa çıkma yasağına uymayanları, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin işlek yerleri Dr. Sami Yağız Caddesi ve Yeni Çarşı'da maske takmayan, sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyardı. Sokağı çıkma yasağını ihlal eden bazı vatandaşlara ceza yazıldı, bazıları da ekiplerce evlerine bırakıldı. Cebeloğlu, görev yapan polislere de uyarıları dikkate almayan vatandaşlara adli ve idari işlem yapılması talimatını verdi.

Koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun sağlanmasının son derece önemli olduğunu belirten Cebeloğlu, şunları söyledi:

"Virüsün kontrol altında tutulması ve yayılmasının önlenmesinin önemli. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, mecburiyetleri olmadıkça, keyfi olarak sokağa çıkmasınlar. Evlerinde kaldıkları sürece daha güvenli olacaklar ve bu süreci daha kolay atlatacağız. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki gençlerimize mücbir bir sebep olmadıkça dışarı çıktıkları takdirde hem idari hem de adli yaptırımları uygulayacağız. Hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de ceza yazılmaması için zorunlu olmadıkça evde kalmalarını önemle istirham ediyoruz. Sosyal izolasyonu muhakkak sağlamak zorundayız. Aksi takdir de vatandaşlarımızın sağlık problemi oluşabilecektir."

Ayrıca kentin işlek 9 parkında özel güvenlik görevlileri de denetim yapıyor.

Koronavirüs, Manisa, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:58 Kaynak: DHA

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