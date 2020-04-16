DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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7 saat önce

Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildiBİTLİS kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mekanik fünye ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

BİTLİS kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mekanik fünye ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek' için 'Şehit J.Uzm.Onb. Halim Naneci 2020-06' ve 'Şehit J.Asb.Çvş. Volkan Yanık 2020-09' adları verilen 2 operasyonları düzenledi. Düzenlenen 2 operasyonda, toprağa gömülü 90 mekanik fünye, 2 elektrikli fünye, 5 ateşleme anahtarı, 1 mühimmat parçası, 2 pil bloğu, 2 kamera, 2 mini kamera, 2 mikro sd kart, 90 kibrit eczası, 2 çift mekap ayakkabı, 1 fırın, 5 kilo et kavurma, 5 kilo peynir, 4 çift spor ayakkabı, 1 çanta bonesi, 6 kilo deterjan, 1 şampuan, 2 kova ve 1 tencere ile  tespit edilen sığınakta 3 leşker kıyafeti, 1 palaska, 2  kazma, 1 kürek, 1 balta, 1 testere ve 2 çuval ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konulurken, diğerleri imha edildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Salihli'de kumar operasyonunda 13 kişiye 41 bin lira para cezası

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynatmak için villa kiralayan ve kumar oynayan toplam 13 kişiye 41 bin lira para cezası uygulandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde D.U.'nun bir villa kiralayıp, kumar oynattığını öğrendi. Dün gece villaya operasyon düzenlendi. Yapılan baskında villada yaz-boz kağıtları, poker masası, yere atılmış 200 lira bulundu. Operasyonda villayı kiralayan D.U ile toplam 12 kişi yakalandı. Yakalananlara koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 41 bin lira para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salihli klasörüne geçildi

Kiralanan villadan görüntüler

Villa içinden görüntüler

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, koronavirüs tespit edilen S.A.'nın çalıştığı fabrikanın kapatılıp, personelin yaşadığı Gölbaşı'ndaki 2 köyün de karantinaya alınmasının ardından ablası 7 aylık hamile Z.Ö.'nün (25) testi de pozitif çıktı.

Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında görev yapan S.A., pazartesi günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine fabrika kapatılırken, Besni'de yaşayan 62 işçi ile 37 işçinin oturduğu Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli ve Aşağı Karakuyu köyleri, karantinaya alındı. Köylerin giriş ve çıkışları, ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.

Hastanede tedavi gören S.A.'nın, Aşağı Karakuyu köyünde yaşayan, 7 aylık hamile ablası Z.Ö.'ye de Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde test yapıldı. Genç kadının sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Z.Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Poliklinikler girişi

Vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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11 kişilik aile, iş bulamayınca evsiz kaldı

MERSİN'in Yenişehir ilçesinden otellerde çalışmak için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Ahsen Korkmaz (53) ve ailesi, iş bulamayınca açıkta kaldı. Barakada yaşamaya çalışan 5'i çocuk 11 kişilik aile, yiyecek almak ve memleketlerine geri dönmek için paralarının sı kaldı.

Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezi D-400 karayolu yanında naylon çadır ve barakada yaşayan 11 kişilik Korkmaz ailesi, 1 ay önce Mersin'den çalışmak için geldikleri Manavgat'ta iş bulamadı. 5'i çocuk, 3'ü kadın 11 kişilik ailenin erkekleri, Kızılağaç'tan Alanya'nın Okurcalar Mahallesi dahil çevrede bulunan bütün otellere iş başvurusunda bulundu. Otellere özgeçmiş bırakan Korkmaz ailesinin fertleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iş başvurularına yanıt alamadı. Kaldıkları çadırın yırtılması üzerine derme çatma bir baraka yapan aile, yemeklerini çevreden topladıkları odunlarla büyük tencerede pişiriyor. Elektrik ve suyun olmadığı ortamda kalan aile fertleri, yaşam alanlarının kısıtlı olması nedeniyle sosyal mesafeyi de sağlayamıyor. Manavgat'a geldiklerinden bu tarafa yanlarında bulunan parayı da bitiren aile fertleri, aç, açıkta ve yiyeceksiz kaldı.

'MEMLEKETE GİTMEK İSTİYORUZ'

Ailenin büyüğü Ahsen Korkmaz, Manavgat'a iş bulmak ümidiyle geldiklerini, ancak bulamadıklarını, paralarının da bittiğini anlattı. Yardım için çeşitli kurumlara başvuru yaptıklarını söyleyen Ahsen Korkmaz, "Otellerde çalışıyorduk. Ben 5 yıldızlı bir otelde çalıştım geçen sene. Ama bu virüsten dolayı bu sene iş yok. Memlekete gidecek durumumuz da yok. Çalışamıyoruz. Ancak nüfus kaydımız Manavgat'ta olmadığı için bize yardım yapamadılar. Biz memleketimize dönmek istiyoruz. 2 aracımız var ama akaryakıt almak için, yiyecek almak için paramız yok" diye konuştu.

Ahsen Korkmaz'ın oğlu Muhammet Korkmaz, 12-13 senedir her sene turizm sezonunda Manavgat'a geldiklerini ve çeşitli otellerde çalıştıklarını söyleyerek, "Bizim memleketimiz Mersin. Buraya otele çalışmaya geldim. İş başvuru formlarımızı da verdik ama bu virüs dolayısıyla bizi alamadılar. Şimdi memleketimize gideceğiz, ama gidemiyoruz. Paraya ihtiyacımız var. Halimizi de görüyorsunuz. Bir çadırımız vardı, yırtıldı. Burada babam bir baraka yaptı. Bize bir yardımcı olun" dedi.

Kendisinin 3 çocuğu olduğunu ve eşinin de çalışmadığını anlatan Muhammet Korkmaz, "Annem 50, babam 53 yaşında. Benim de 3 çocuğum var. Bir çalışan benim. 2 kişi de diğer kardeşlerim var çalışan. 15 günden beri çalışamıyoruz. Ye ye, hazıra dağ dayanmaz. Elimizde ne varsa yedik, Allah rızası için bize bir yardım edin" diye konuştu.

Ahsen Korkmaz'ın 5-6 yaşlarındaki 4 torunu, çok aç olduklarını, kendilerine yiyecek bir şeyler verilmesini istedi. Çocuklar yiyeceklerle birlikte çikolata da istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocukların kameradan yiyecek istemesi

Korkmaz ilesinin yaşadığı yerden genel görüntü

Dışarıda odun ateşinde yemek pişirilmesi

Ailenin çadır altında bir arada oturması

Muhammet Korkmaz'ın açıklaması

Ahsen Korkmaz'ın açıklaması

Detay görüntüler

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Alanya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Alanya'nın Kızlar Pınarı Mahallesi Asri Mezarlık Caddesi'nde zincirleme kaza meydana geldi. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu iddia edilen bir araç, kırmızı ışıkta bekleyen07 UZ 066 plakalı araca, ardından 07 ACT 348 plakalı araca, sonra da 07 NZS 07 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar polis ekipleri tarafından çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazada çarpışan araçlar

-Sağlık ekiplerinin müdahelesi

-Olay yerinden ve yaralılardan görüntüler

HABER -KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, (Antalya)

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Şemdinli'de hayvanlar unutulmadı

HAKKARİ'de, Şemdinli Belediyesi, hayvan barınaklarını dezenfekte edip, mama bıraktı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte sokak hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başladı.  Şemdinli Belediyesi ekipleri de ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Gölge Taş mevkisindeki barınaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı, mama bıraktı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, sokak hayvanlarının beslenme konusunda sıkıntı yaşamamaları için çaba gösterdiklerini belirterek, "Sokak hayvanları daha önce yollarda dolaşarak araçların kaza yapmasına neden oluyorlardı. Biz, bu hayvanlar için yoldan uzak bir alanda barınak inşa ettik. Ekiplerimiz düzenli olarak hayvanların günlük bakımlarını yapıyor, mamalarını veriyor. İçişleri Bakanı'mızın sokak hayvanları ile ilgili yayımladığı genelge sonrası da çalışmalarımızı daha da ağırlık veriyoruz. Hem hayvan barınaklarımızı dezenfekte ediyoruz hem de günde sabah ve akşam olmak üzere iki öğün mama vermeye devam ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye personelenin özel kıyafetiyle köpeklere mama vermesi

-Dezenfekte edilen barınaklar

-Mama yiyen köpekler

-Belediye personelyle röportaj

-Belediye Başkanı Tahir Saklı ile röportaj

-Hayvan barınağından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ,(Hakkari)--

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Araçla müzik yayını yapıldı, ambulanstan inen sağlıkçılar oynadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla evlerine kapananlara moral vermek amacıyla seyyar araçla müzik yayını yapıldı. Alanyalılar, balkonlardan müziğe eşlik ederken, ambulanstaki sağlıkçılar da araçtan inip, sokakta oynadı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Antalya'da yaşayanlar, 'evde kal' çağrılarına uyarken, Alanya'da belediye tarafından halka moral verilmek istendi. Dün akşam seyyar araçla sokak sokak gezerek, müzik yayını yapan belediye çalışanları, evlerinde kalanları eğlendirdi. Balkonlarına çıkanlar da tempo tutup, oynayarak, müziklere eşlik etti.

Sokakları dolaşıp, müzik yayını yapan Alanya Belediyesi çalışanlarına, ambulanstaki sağlıkçılar da katıldı. Araçtan inen sağlık görevlileri, sokakta oyun havası eşliğinde oynadı. Bu zor süreçte yoğun tempoda çalışan sağlıkçılar, belediyenin etkinliğiyle moral buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alanya Belediyesi seyyar araçla sokak sokak gezerek müzik çaldı

-Bir ambulanstaki sağlıkçılar müzik eşliğinde oyun havası oynadı

HABER -KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA, (Antalya),

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Dışarı çıkma yasağı olan kadına, belediyeden doğum günü sürprizi

SİVAS Belediyesi, İstanbul'da yaşayan kızının isteği üzerine sokağa çıkma yasağı bulunan Dürdane Özçakır'ın (65) doğum gününü kutladı.

İstanbul'da yaşayan ve annesi Dürdane Özçakır'ın doğum gününde yanında olamayan Deniz Karaca, Sivas Belediyesi'ne ulaştı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstanbul'dan Sivas'a yolculuk yapamayan Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile iletişime geçerek annesinin doğum gününü kutlamasını istedi. Kendisine gelen talebe duyarsız kalmayan Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Dürdane ve Abdullah Özçakır çiftini Huzur Mahallesinde bulunan evlerinde ziyaret ederek Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile kızları Deniz Karaca'nın selamını iletti.

Başkan Yardımcısı Duman'ı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dürdane Özçakır, çok duygulandığını belirterek teşekkür etti. Duman, Özçakır çifti ile kızları Deniz Karaca'yı cep telefonundan görüntülü olarak görüştürdü.

Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:34 Kaynak: DHA

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