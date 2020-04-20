DHA YURT BÜLTENİ- 19 - Son Dakika

Edremit silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çıkan silahla çatışmada biri ağır 2 jandarma personeli yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Edremit ilçesine Kadıköy Mahallesinde bulunan bir AVM'nin arka kısmında jandarma ile kovalamaca yaşayan Armağan Tezgak ve Muhammet Demir jandarma personeline ateş açtı. Çatışmada yaralanan 2 2 jandarmadan personeli Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobille olay yerinden kaçan 2 kişi Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri tarafından aracın bulunduğu yer kısa sürede belirlenirken çevre de çembere alındı. Tezgak ve Demir polis ekipleri tarafından yakalanırken, arkadaşları olduğu belirlenen kişiler olay yeri yakınında havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri ile zanlılar arasında kovalamaca başladı. 2 şüpheli daha kısa süre sonra gözaltına alındı.

Polis ve jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Hastane penceresinden kaçtı, polisi alarma geçirdi

DENİZLİ'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastanenin penceresinden kaçtığı ileri sürülen Hafizenur G. polis ekiplerini alarma geçirdi. Ailesinin polisi arayarak yerini söylediği kadın, yaklaşık 2 saat sonra bulunup tekrar hastaneye götürüldü.

Pamukkale ilçesi İlbade Mahallesi'nde yaşayan Hafizenur G. (25) yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınan Hafizenur G. saat 20.30 sıralarında hastaneden kaçtı. Birinci kattaki odasının penceresinden kaçtığı belirtilen ve ilk testinin pozitif çıktığı ifade edilen kadının yatağında olmadığını gören sağlık personelleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda Hafizenur G'yi arama çalışması başlattı.

AİLESİ YAKALATTI

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra, Hafizenur G'nin yakınları polisi arayarak, kızlarının yerini ihbar etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Saraylar Mahallesi Zahire Pazarı mevkiinde Hafizenur K'yi buldu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp ambulansa bindirilen kadın, tekrar hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denizli Devlet Hastanesi'nden görüntüler

-Acil girişinden görüntü

-Birinci kattaki odalardan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü

-Hafizenur G'nin hastaneye götürülmesi

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, -

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Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın etti

Bursa'da iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, tekel bayilerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında 31 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı, gece saat 00.00'da sona erdi. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda Bursalı vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Sokağa çıkan vatandaşların marketlerde oluşturduğu uzun kuyruklar ise dikkatlerden kaçmadı. Bir tekel bayinin önünde oluşan ve sosyal mesafenin yok sayıldığı yoğunluk dikkat çekti.

Bursa'da sokağa çıkma yasağının kalkması ile birlikte işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir- Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.