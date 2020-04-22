DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Samsun'da kısıtlama öncesinde semt pazarında yoğunluk

SAMSUN'da bu gece yarısı başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Samsun'da semt pazarları ve alışverişin yapıldığı kentin işlek caddelerinde hareketlilik yaşandı. İlkadım ilçesindeki Modern Pazar'da yoğunluk yaşanırken hem pazarcılar, hem vatandaşlar maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştı. Vatandaşların meyve ve sebzeleri seçerek almalarına izin verilmezken, pazarcılar vatandaşlarla yakın temasta bulunmaktan da kaçındı. Ayrıca pazara gelen vatandaşların hızlıca ihtiyaçlarını alıp çok vakit geçirmeden pazar yerinden ayrıldıkları görüldü.

30 yıldır pazarcılık yapan Necla Uysal, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insanların ihtiyaçlarını karşılamak için pazara geldiklerini söyleyerek "Yarın yasak var diye bugünden insanlar alışveriş yapıyorlar. Bir hareketlilik var pazarda" diye konuştu.

Pazarcılık yapan Kerim Ay, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarda bir yoğunluk yaşandığını belirterek "İnsanlar maske takarak pazara geliyorlar. sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz. Şuan için bir sorunumuz yok. İnsanlar pazara gelip oyalanmadan hızlıca alışverişini yapıp gidiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pazardan detaylar

-Vatandaşlardan detay

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, Ramazan alışverişi yaptılar

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından önce Ramazan alışverişini tamamlamak isteyenler, semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce, Ramazan alışverişini tamamlamak istenler İzmit Doğu Kışla Pazar Alanında yoğunluk oluşturdu. Pazar ve alışveriş yerlerinde maskesiz gezmenin yasaklanması kararının ardından, pazar girişinde belediye ekipleri stantlar kurarak, maske dağıtarak dezenfektan sıktı. Yasağa rağmen bazı kişiler, pazar alanında kurulan tezgahlarda meyve ve sebzeleri elle seçerken, zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal ettiği görüldü. Belediye ekipleri, pazar yerinde alışverişe çıkanlara sık sık anonslar yaparak pazar alanında sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazar alanında alınan sağlık önlemleri

-Pazar alanında yaşanan kalabalıktan genel görüntü

-Alışveriş yapan kişilerin sebze ve meyveleri elle seçmeleri

-Alışveriş yapanların sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Sokağa çıkamayan şehit annesi, polislerin yardımıyla mezarlığa gitti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan şehit annesi Meliha Akcan (69), oğlunun şehadetinin onuncu yıl dönümünde polislerin yardımıyla mezarlığa gitti.

Yeni Mahallede oturan Meliha Akcan'ın Mardin 'de görevli polis memuru oğlu Ömer Akcan, 22 Nisan 2010 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehit annesi Meliha Akcan, bugün Emniyet Müdürlüğü 'nü arayarak, oğlunun şehit oluşunun onuncu yıldönümü nedeniyle kabrini ziyaret etmek istediğini ancak yaşı itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyledi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir ekip Meliha Akcan'ı evinden alarak İslahiye Mezarlığı şehitliğine getirdi. Kendisine nezaret eden polis memurlarıyla oğlunun kabri başına gelen Meliha Akpınar , mezar taşındaki fotoğrafını öperek 'Ben geldim oğlum' diyerek dua etti.

İlçe müftülüğünden gelen bir görevlinin de Kur'an-ı Kerim okuduğu ziyaret için polislere teşekkür eden şehit annesi Meliha Akcan, "Oğlumun şahadetinin onuncu yıldönümü bugün. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamadığım için oğlumun mezarına gelemiyordum. Bugün yıldönümü olduğu için müracaatta bulundum. Buraya gelmemi sağladığı için İslahiye Kaymakamı, Emniyet Müdürü ve benimle mezarlığa gelen polislere çok teşekkür ederim" dedi.

Şehit annesi, ziyaretin ardından polisler tarafından yeniden evine bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İslahiye Şehitliği

-Şehit annesinin polislerle şehitliğe gelmesi

-Şehit annesi oğlunun fotoğrafını öpmesi,sevmesi

-Kur'anı kerim okunması

Anne Meliha Akcan ile röp

-Şehitlikte ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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'Karantina sürecinde ev içi kazalar arttı'

PLASTİK, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Severcan, "Karantina sürecinde evde geçirilen zaman arttığı için, ev içi kazalarda ciddi bir artış görüyoruz" dedi.

Memorial Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Severcan, bu dönemde özellikle çocuklarda ev içi kazaların arttığını ve günde en az bir cerrahi müdahale gerektirecek yaralanma olayıyla karşılaştıklarını söyledi. Severcan, "Okula gidemeyen ve dışarı çıkamayan çocuklar enerjilerini evde atmaya çalıştıkları için çocuklarda yanıklar, düşme ve çarpmaya bağlı kesiler ve yüz travmalarını çok görüyoruz. Bunların çoğu cerrahi müdahale gerektirmeyecek biçimde; ama günde en az bir cerrahi müdahale gerektirecek biçimde yaralanmalar görmeye başladık" dedi.

'YARANIN YERİ ÖNEMLİ'

Çocuklarda meydana gelen yaralanmalarda travmaların kafa bölgesinde meydana gelmesinin olayın ciddiyetini artırdığına dikkat çeken Severcan, "Her travma elbette tehlikeli değil ama çocukta bir hareket bozukluğu, denge bozukluğu, mide bulantısı, kusma veya durdurulamayan kanamalar varsa ya da yara boyutu büyük ve açıksa o zaman mutlaka hastaneye gelmelerini öneriyoruz. Ufak yaralanmalar, ufak sıyrıklar ya da çiziklerde ise yara yerinin temizlenmesini, temiz tutulmasını ve pansuman yapılmasını öneriyoruz. Bir antibiyotikli krem ya da tentürdiyot gibi herhangi bir cilt dezenfektanı ile temizlenmesini öneriyoruz" dedi.

'DÜDÜKLÜ TENCERE PATLAMALARI ARTTI'

Ev kadınlarında evde yemek yapımına bağlı düdüklü tencere patlamalarına maruz kalma oranının arttığını kaydeden Severcan, böyle bir durumda yanığa maruz kalan bölgenin sadece suyla temizlenmesini ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi. Yine mutfakta meydana gelen bıçakla kesmeye bağlı yaralanmalarda ise, yüzeysel kesilerde temizlik ve pansuman, derin kesilerde ise, sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Erkeklerde ise tadilat ve tamirden kaynaklı ev içi travmaların arttığını dile getiren Severcan, "Bu kazalar başımıza gelirse pansuman ve yara açık ya da derinse de bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz. Çünkü yetişkin erkeklerde yara yerinin mikrop kapma olasılığı biraz daha fazla oluyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Op. Dr. Mehmet Severcan röportajı

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Selma KARA-Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

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Pandemi nedeniyle hastanede nişan yapan sağlıkçı çifte, virüs şeklinde pasta

KONYA'da koronavirüs salgını nedeniyle nişan ve nikahın ertelemek zorunda kalan Araştırma Görevlisi Dr. Cumali Yılmaz (30) ve paramedik Büşra Tokkacı'nın (26) nişanları hastanede yapıldı. Nişan pastasının virüs şeklinde hazırlandığı töreni, çiftin aileleri ise video konferans yöntemiyle izledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Dr. Cumali Yılmaz ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan paramedik Büşra Tokkacı, 28 Mart tarihinde yapmayı planladıkları nişan ve nikah törenlerini koronavirüs salgını nedeniyle erteledi. Koronavirüsle mücadele eden sağlıkçı çift, hastanede nişan yapmaya karar verdi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yapılan nişana Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ve çalışma arkadaşları katıldı. Gelemeyen çiftin ailesi ise video konferans sistemiyle nişana katılabildi. Çiftin nişan yüzüklerini takan ve hayırlı olsun temennisinde bulunan Prof. Dr. Zorlu, "Koronavirüs sürecini ülkemiz sağlık kahramanlarıyla birlikte çok iyi götürüyor. Hayat devam ediyor. Gençler hayırlı bir şeye yeltenmişler. Hayırlı işlerde acele edilmesi yönünde prensibimiz var. Bu iki tane yakışıklı ve güzel gencimizin yüzüklerini takacağız. Koronavirüsün biteceğini ümit ediyoruz. Gençler için hayırlı, mübarek olsun" dedi.

'VİRÜS ŞEKLİNDE PASTA'

Genç çift, yüzüklerin takılmasının ardından kendileri için hazırlanan virüs şeklindeki nişan pastasını kesti. Çift daha sonra arkadaşları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

'MORAL OLSUN İSTEDİK'

Pandemi nedeniyle nişan ve nikahı iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Büşra Tokkacı, "28 Mart tarihinde hem nişanımız, hem de nikahımız olacaktı. Pandemi ile birlikte iptal etmek zorunda kaldık. Aslında yapmayacaktık. Hem moral motivasyon açısından, hem de ekip arkadaşlarımız istedi. Hep beraber böyle bir anı kalsın istedik. Nişanımızın ya da nikahımızın ertelenmesine ya da iptal edilmesine hiç üzülmedik. Yakınlarımızla görüşememek ve bu pandeminin dünyaya ve ülkemize verdiği zarar bizi daha çok üzüyor. Umarım bir an önce pandemi biter. Her şey normale döner. Buda bizim için güzel bir anı oldu. Mutluyuzö dedi.

Cumali Yılmaz ise, "Hem bize, hem ekip arkadaşlarımıza moral olsun istedik. Maalesef ailelerimiz katılamadı. Onlarla video konferans yapabildik. İnşallah düğünümüz sosyal mesafe olmadan hep beraber daha güzel olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane koridorunda nişan merasiminden görüntüler

-Detaylar

-Koronavirüs şeklinde nişan pastası görüntüsü

-Nişan yüzüklerinin takılması

-Ailelerinin videokonferansla nişanı takip etmesi

-Çiftin nişan pastasını yemeleri

-Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu röp

-Paramedic Büşra Tokkacı röp

-Dr. Cumali Yılmaz röp

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,

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Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı

TOKAT'ın Niksar ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Niksar'a 17 kilometre mesafedeki 1350 rakımlı Çamiçi Yaylası'na ve Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı kendini gösterdi. Kar yağışı sonrasında yaylalar beyaza büründü.