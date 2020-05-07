DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

6 saat önce

Sokağa çıkma kısıtlamasında oltayla kaçak avlanmaya: 15 bin 360 lira cezaKONYA'nın Beyşehir ilçesinde, gölde devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen tekne üzerinde oltayla avlanan ve bunu sosyal medyada paylaşan biri olta avcısı, diğeri ticari balık avcısı olan 2 kişiye su ürünleri...

DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Sokağa çıkma kısıtlamasında oltayla kaçak avlanmaya: 15 bin 360 lira ceza

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, gölde devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen tekne üzerinde oltayla avlanan ve bunu sosyal medyada paylaşan biri olta avcısı, diğeri ticari  balık avcısı olan 2 kişiye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 9 bin lira idari para cezası uygulandı. Avcılara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 6 bin 360 lira ceza kesildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Konya'da bir sağlık kuruluşunda görev yaptığı öğrenilen olta balıkçısı Y.E.Ç.'nin Konya Amatör Oltacılar platformunun sosyal medya hesabında, Beyşehir Gölü'nün Yeşildağ avlak sahasında yer yasağını ve amatör avcılık kurallarını ihlal ettiğine yönelik paylaşımını tespit etti. Yasağı ihlal eden olta avcısının kendisine gölde avlanmak için tekne temin eden kişiyle birlikte yeniden avlanmak amacıyla göle gireceklerinin ihbar edilmesi üzerine görevliler, İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin de eşliğinde harekete geçti. Su ürünleri kontrol görevlileri ve jandarma ekipleri, Yeşildağ avlak sahasında Y.E.Ç. ve F.G.'nin içerisinde bulunduğu 42 CMR 76 plakalı otomobili durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, aracın içerisinde bulunan Y.E.Ç.'nin paylaşım yapan kişi olduğunu belirleyen ekipler, aracın bagaj bölümünde balık avında kullanılan kepçe ile aracın arka koltuğunda kılıf içerisinde bir olta buldu. Ekipler, 1 Mayıs tarihinde sosyal medyadan yapılan paylaşımı nedeniyle su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle Y.E.Ç. ile kendisine yasak dönemde tekne temin edip kullanan F.G. hakkında işlem yapıldı.

Sosyal medyadaki paylaşımından dolayı Y.E.Ç. ile tekneyi kullandığı ve aynı zamanda gölde ticari olarak balıkçılık faaliyeti gösteren F.G.'ye devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen ticari teknesini Beyşehir Gölü sularına indirdiği ve amatör avcılık faaliyetinde teknesini kullanıp, kullandırarak su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 9 bin lira cezai işlem uygulandı.

Her iki avcıya ayrıca Beyşehir Kaymakamlığı tarafından da sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de kişi başı 3 bin 180 lira ceza kesilerek toplamda 15 bin 360 lira para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Olta balıkçısı Y.E.Ç'nin sosyal medyada paylaştığı görüntüler

-Detay

Haber-Kamera: Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya),

=========================

Kuveyt'ten gelen 276 kişi, Çankırı'da KYK yurduna yerleştirildi

ÇANKIRI'da, Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 276 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda gözlem altına alındı.

Kuveyt'ten Türkiye'ye gelen 276 kişiyi taşıyan uçak, ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, daha sonra polis eskortluğunda otobüslerle Çankırı'ya getirildi. KYK'ya bağlı Emir Karatekin Yurdu'na getirilen 276 kişi, AFAD ve sağlık ekiplerinin nezaretinde tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

14 gün boyunca gözetim altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Çankırı Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Görüntü dökümü:

- Vatandaşların yurda yerleştirilmesi

Güvenlik tedbirleri

Genel ve detay

Haber-Kamera:  Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

=======================

Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, Kırıkkale'de gözlem altına alındı

KIRIKKALE'de, Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 70 kişinin taşındığı uçak, akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 4 otobüsle polis eskortluğunda Kırıkkale'ye getirildi. KYK'ya bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 70 kişi, tekrardan yapılan sağlık kontrolünün ardından tek kişilik odalara yerleştirildi.

Vatandaşların yurda sevki sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yolcuların tamamının yurda yerleştirilmesinin ardından otobüsler, AFAD çalışanlarınca dezenfekte edildi. 14 günlüğüne karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları, Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri de vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek sağlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Yurttan görüntü

Otobüslerin gelişi

Vatandaşarın yurda girişi

Genel ve detay

Haber-Kamera:  Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

======================

93 yaşında koronavirüsü yendi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde oturan ve kalp yetmezliği ile kronik rahatsızlıkları bulunan Fatma Karakaş, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fatma Karakaş, 17 gün süren koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu. Alkışlarla taburcu olan Fatma Karakaş, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaşlı kadının alkışlarla taburcu edilmesi

HABER: Güven HASBAŞ/HENDEK (Sakarya),

===================

Balkon kapısı ile camı arasında sıkışan kumruyu elektrikçiler kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairenin balkon kapısı ile camı arasına sıkışan kumru, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından kurtarıldı.

Bugün, saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3.katının balkonunda sıkışan kumruyu görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, balkona ulaşamadı. Bu sırada sokakta çocukların uçurmaya çalıştığı uçurtmayı, takıldığı elektrik tellerinden kurtaran GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinden destek istendi. Daire sahibine ulaşılamayınca elektrik dağıtım çalışanı, merdivenli araç yardımıyla balkona çıkarak, kapı ile cam arasına sıkışan kumruyu kurtarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kumru vatandaşlar tarafından doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşlar, kumruyu kurtarmak için seferber olan itfaiye ve elektrik dağıtım ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Elektrik dağıtım ekibinin mahsur kalan kumruyu kurtarma çalışması

-Genel görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

======================

3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde komşularının kendisinden 3 gün haber alamadığı Leyla Karaağaç (65), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Sayman Caddesi'nde meydana geldi. Apartman dairesinde yalnız yaşayan Leyla Karaağaç'tan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Apartmana gelen polis, kapıyı çalıp, cevap alamayınca itfaiyeden yardım istedi. Evin balkonundan içeriye giren itfaiye ekibi, Karaağaç'ı yerde hareketsiz yatar halde bulunca olay yerine ambulans sevk edildi. İtfaiye aracılığıyla balkondan eve giren sağlık ekibi, Karaağaç'ın öldüğünü belirledi. Karaağaç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Karaağaç'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:01 Kaynak: DHA


Son Dakika

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi         
00:51
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi         
00:51
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar         
00:17
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü         
00:10
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor         
00:05
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
00:04
Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor         
00:01
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık         
23:59
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum         
23:45
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti         
23:45
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu         
23:18
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı         
23:17
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım         
22:48
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor         
22:45
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi         
22:36
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi         
22:30
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı         
22:18
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu         
22:16
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı         
21:50
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan         
21:44
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı         
21:42
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım         
21:40
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı         
21:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı         
21:19
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi         
21:15
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor         
21:10
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı         
21:02
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi         
20:55
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı         
20:50
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 06:12:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]