DHA YURT BÜLTENİ-19 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-19

24 dakika önce

Bakan Koca'dan sosyal mesafeli banklara destekMERSİN'de Yenişehir Belediyesi tarafından üretilerek ilçe sınırlarına yerleştirilen sosyal mesafeli oturma banklarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi.

DHA YURT BÜLTENİ-19, System.String[]

Bakan Koca'dan sosyal mesafeli banklara destek

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi tarafından üretilerek ilçe sınırlarına yerleştirilen sosyal mesafeli oturma banklarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesaplarından sosyal mesafeli oturma banklarının fotoğraflarını paylaşırken binlerce beğeni aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla üretilen sosyal mesafeli oturma bankları yoğun ilgi gördü. Projeyi zekice bulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanında bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel" dedi. Koca'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımdan görüntü

-Tasarlanan bankın görüntüsü

-Bankta oturanlardan genel ve detay

-Oturanların konuşması

Haber-Kamera: MERSİN,

=========================

Uşak'ta sokak ve parklar 65 yaş ve üzeri kişilerle doldu

UŞAK'ta uzun bir aradan sonra 4 saat süreyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri kişiler, cadde sokak ve parkları doldurup, güneşli havada gezmenin keyfini yaşadı.

Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasının bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kaldırılmasıyla dışarı çıktı. 22 Mart'tan bu yana evde olan 65 yaş ve üstü kişiler, Uşak'ta güzel havanın keyfini çıkardı. Kimileri parklarda otururken kimileri de şehrin çeşitli noktalarında yürüyüş yapmayı tercih etti. Yaşlıların çoğunun maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Engelli olan 70 yaşındaki Gülerdem Özdemir, uzun süre sonra dışarı çıkabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Özdemir, "Çok şükür parkta yeşillikler arasında mutluyuz. Allah'ım bu salgından bizi kurtarıp, milleti selamete çıkarsın. 5-10 dakika daha durup, eve döneceğim. Engelli olduğum için fazla oturamıyorum" diye konuştu. Alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyleyen 71 yaşındaki Mehmet Tümtürk de, "salgından kurtulana kadar evde kalmaya razıyım.Tehlike tam olarak geçmeden dışarı çıkmamak en iyisi. Biraz yürüyüş, market alışverişi yapıp, saatimiz dolunca eve döneceğiz. Yarın daha kötüsü olabilir onun için tedbir alınmasından memnunuz" dedi.Sokağa çıkamadığı için ayaklarının tutulduğunu söyleyen 81 yaşındaki Yaşar Akmaden de, "Biz bu 4 saatlik serbestliğin haftada 2-3 güne çıkmasını istiyoruz.  Dışarı çıkarken, 'yürüyemem' belki diye, baston aldım yanıma. Halbuki ben bastonla yürüyen bir kişi değilim. Ama evde oturmaktan elimiz, ayağımız kilitleniyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Parkta oturan yaşlılardan görüntü

-Yaşlılaın yürüyüş yapmasından görüntü

-71 yaşındaki engelli vatandaş Gülerdem Özdemir ileröp.

-Parkta oturan71 yaşındaki Mehmet Tümtürk ile röp.

-Havuz kenarında oturan 81 yaşındaki Yaşar Akmaden ve arkadaşının görüntüsü

-Yaşar Akmaden ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

======================

73 yaşındaki kadının Anneler Günü'nü polisler kutladı

Bursa'da polis ekipleri, 155'i arayarak, kimsenin Anneler Günü'nü kutlamadığını söyleyen Nevriye Şahin'in (73) evine giderek, sürpriz yaptı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde oturan Nevriye Şahin, kimsenin kendisinin Anneler Günü'nü kutlamadığı için üzüldü. Şahin, bu durumu 155'i arayarak polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Şahin'in evine gitti. Şahin'e çiçek veren ekipler, Anneler Günü'nü kutladı. Ayrıca ekipler, Şahin'i polis aracıyla kentte gezdirdi. Polisleri karşısında görünce mutlu olduğunu belirten Nevriye Şahin, "Sokaktaki çocuklar bile Anneler Günü'mü kutlamadı. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Fahrettin Koca, Anneler Günü, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 04:50 Kaynak: DHA


Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir         
16:55
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı         
16:50
45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı 45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor         
16:48
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor         
16:31
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı         
16:19
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim         
16:13
Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü         
15:47
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum         
15:46
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu         
15:40
65 yaş üstüne 65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler         
15:27
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek         
15:15
Mazisi 1800'lü yıllara dayanıyor! Çıplakköy'ün tabelasını gören turistler soyunup fotoğraf çektiriyor Mazisi 1800'lü yıllara dayanıyor! Çıplakköy'ün tabelasını gören turistler soyunup fotoğraf çektiriyor         
15:01
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı         
14:45
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı         
14:22
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz         
14:12
"Anne lütfen ölme" çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı, Anneler Günü'nde mezarlığa koştu         
13:54
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var         
13:41
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor         
13:38
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş         
13:29
Büyülü Sahra Çölü'nde akıl almaz olaylar! Kaybolan maraton koşucusu yarasa kanı içerek hayatta kaldı Büyülü Sahra Çölü'nde akıl almaz olaylar! Kaybolan maraton koşucusu yarasa kanı içerek hayatta kaldı         
13:28
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı         
13:20
TFF Sağlık Kurulu, TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı         
12:54
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor         
12:48
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım         
12:46
Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan "domalan" mantarı arıyor         
12:26
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım         
12:15
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor         
12:02
Serenay Sarkıya'nın annesini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimler ve anneleri Serenay Sarkıya'nın annesini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimler ve anneleri         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 17:15:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-19 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]