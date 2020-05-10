DHA YURT BÜLTENİ-19 - Son Dakika

Bakan Koca'dan sosyal mesafeli banklara destek

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi tarafından üretilerek ilçe sınırlarına yerleştirilen sosyal mesafeli oturma banklarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesaplarından sosyal mesafeli oturma banklarının fotoğraflarını paylaşırken binlerce beğeni aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla üretilen sosyal mesafeli oturma bankları yoğun ilgi gördü. Projeyi zekice bulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanında bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel" dedi. Koca'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımdan görüntü

-Tasarlanan bankın görüntüsü

-Bankta oturanlardan genel ve detay

-Oturanların konuşması

Haber-Kamera: MERSİN,

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Uşak'ta sokak ve parklar 65 yaş ve üzeri kişilerle doldu

UŞAK'ta uzun bir aradan sonra 4 saat süreyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri kişiler, cadde sokak ve parkları doldurup, güneşli havada gezmenin keyfini yaşadı.

Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasının bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kaldırılmasıyla dışarı çıktı. 22 Mart'tan bu yana evde olan 65 yaş ve üstü kişiler, Uşak'ta güzel havanın keyfini çıkardı. Kimileri parklarda otururken kimileri de şehrin çeşitli noktalarında yürüyüş yapmayı tercih etti. Yaşlıların çoğunun maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Engelli olan 70 yaşındaki Gülerdem Özdemir, uzun süre sonra dışarı çıkabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Özdemir, "Çok şükür parkta yeşillikler arasında mutluyuz. Allah'ım bu salgından bizi kurtarıp, milleti selamete çıkarsın. 5-10 dakika daha durup, eve döneceğim. Engelli olduğum için fazla oturamıyorum" diye konuştu. Alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyleyen 71 yaşındaki Mehmet Tümtürk de, "salgından kurtulana kadar evde kalmaya razıyım.Tehlike tam olarak geçmeden dışarı çıkmamak en iyisi. Biraz yürüyüş, market alışverişi yapıp, saatimiz dolunca eve döneceğiz. Yarın daha kötüsü olabilir onun için tedbir alınmasından memnunuz" dedi.Sokağa çıkamadığı için ayaklarının tutulduğunu söyleyen 81 yaşındaki Yaşar Akmaden de, "Biz bu 4 saatlik serbestliğin haftada 2-3 güne çıkmasını istiyoruz. Dışarı çıkarken, 'yürüyemem' belki diye, baston aldım yanıma. Halbuki ben bastonla yürüyen bir kişi değilim. Ama evde oturmaktan elimiz, ayağımız kilitleniyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Parkta oturan yaşlılardan görüntü

-Yaşlılaın yürüyüş yapmasından görüntü

-71 yaşındaki engelli vatandaş Gülerdem Özdemir ileröp.

-Parkta oturan71 yaşındaki Mehmet Tümtürk ile röp.

-Havuz kenarında oturan 81 yaşındaki Yaşar Akmaden ve arkadaşının görüntüsü

-Yaşar Akmaden ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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73 yaşındaki kadının Anneler Günü'nü polisler kutladı

Bursa'da polis ekipleri, 155'i arayarak, kimsenin Anneler Günü'nü kutlamadığını söyleyen Nevriye Şahin'in (73) evine giderek, sürpriz yaptı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde oturan Nevriye Şahin, kimsenin kendisinin Anneler Günü'nü kutlamadığı için üzüldü. Şahin, bu durumu 155'i arayarak polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Şahin'in evine gitti. Şahin'e çiçek veren ekipler, Anneler Günü'nü kutladı. Ayrıca ekipler, Şahin'i polis aracıyla kentte gezdirdi. Polisleri karşısında görünce mutlu olduğunu belirten Nevriye Şahin, "Sokaktaki çocuklar bile Anneler Günü'mü kutlamadı. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.