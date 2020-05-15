DHA YURT BÜLTENİ-19 - Son Dakika

Terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı, Van'da toprağa verildi

VAN'ın Özalp ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım kolilerini götürdükten sonra dönüş yolunda, terör saldırısında şehit olan belediye personeli Yıldırım Demir (65), toprağa verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Özalp'in Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından dün yardım götürüldü. İlçeye saat 12.00 sıralarında dönüşe geçen ekibin içinde bulunduğu araca, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir ile yolda araca aldıkları bölge halkından Kinyaz Karlıoğlu şehit oldu. Özalp Belediyesi Kademe Bölümü'nde 5 yıldır görev yapan Taner Temizel ise yaralandı.

Belediye çalışanı, evli ve 8 çocuk babası Yıldırım Demir için cenaze töreni düzenlendi. Tören için hazırlıklara, bu sabahtan itibaren başlandı. Özalp Belediyesi'nin hizmet binasına, Demir'in fotoğrafı asıldı. Törenin düzenlendiği belediye ve Merkez Camii'nin yer aldığı cadde ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler tarafından sabunlu suyla yıkandı. Sosyal mesafenin korunması için de tören alanına zemine, 1'er metre aralıklarla uyarı çıkartmaları yapıştırıldı. Hazırlıkların ardından ikindi vakti cenaze törenine; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları, Demir'in mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cami önüne getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, öz geçmişi okundu. Van Müftüsü Ömer Keskin tarafından dua okunmasının ardından cenaze namazı, sosyal mesafe kuralına uyularak, kılındı. Yıldırım Demir'in cenazesi, götürüldüğü ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,

=========================

Bitlis Valisi Çağatay: Terör bitme noktasına geldi

BİTLİS'te, 9 bin metrekare alan üzerinde kurulacak 3 tekstil fabrikasının temeli atıldı. Vali Oktay Çağatay, temel atma töreninde, bölgede terörün bitme noktasına geldiğini, şimdi de gençlere iş imkanı sağlamak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde, 3 bin kişinin istihdam edileceği, 9 bin metrekare alan üzerinde kurulacak 3 tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel atma törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç katıldı. Çağatay, törendeki konuşmasında, bölgede terörün bitme aşamasına geldiğini, şimdi gençlere iş imkanı sağlama zamanı olduğunu belirtti.

Vali Çağatay, "Terör bitti, bitiyor. İnsanlarımız güven içinde sokaklarda geziyor. Artık günlük hayatını yaşıyor. Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var. Bunları da bugün yarın bitireceğiz. Son dönemde acı bir olay yaşadık. Bu son artık son çırpınışlarıydı. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunun sonucunu şöyle hissediyoruz. Kime sorarsanız Bitlis'in temel problemi işsizlik, diyor. Bu amaçla Bitlis'in işsizlik problemini çözmek için bütün arkadaşlarla yoğun çaba gösteriyoruz. OSB'miz de bunun hareket noktası. Biz de buna destek olabilmek için güzel bir proje yürüttük. Milletvekillerimizin de destekleriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız, ziyaretinde 5 milyon lira destek sözü verdi. İl Genel Meclisimizden 5 milyon vermelerini istedik. 10 milyon bütçe ayırdık. Her biri 3'er bin metrekareden 9 bin metrekare 3 fabrikamızın ihalesini yaptık. İhaleyi alan firma çalışmalara başladı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Fabrikalar eylül veya ekim ayı içinde teslim edilecek."

3 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Temeli atılan 3 fabrikada, 3 bin kişinin istihdam edileceğini kaydeden Vali Çağatay, "Yıl sonuna kadar binlerce insanımız Bitlis'te ekmek sahibi olacak. Bitlis'in yaş ortalaması Türkiye'nin yaş ortalamasının altındadır. Gençlerimiz hevesli ve iyi niyetli. Gençlerimiz artık terörden kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tek kaygıları evlerine ekmek götürebilmek. Her toplantıda ve buluşmada, 'İş verin', 'Cebimize para koyun demiyoruz, bizi çalıştırın diyoruz' diyorlar. Bu feraset ve basiretli bir davranış. Biz de bunu devlet ve millet eliyle temin ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza, bölgenin huzura kavuşmasında büyük emeği olan İçişleri Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-OSB alanından görüntüler

-Bitlis Valisi Oktay çağatay ve beraberindekilerin incelemelerinden detaylar

-Temel atmadan detaylar

-İnşaat alanından detaylar

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

======================

Afrin'deki tarihi 2 yapı Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ediliyor

HATAY Vakıflar Bölge Müdürü Çiçek, Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan tarihi cami ile türbenin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restore edildiğini söyledi.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Habibi Neccar Vakıf Kültür Konakları'nda değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, Vakıflar Haftası kutlamalarının dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden sürdüğünü belirtti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak sorumluluk sahaları olan Hatay ve Osmaniye'de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Çiçek, çalışmalarının sadece Hatay ve Osmaniye ile sınırlı olmadığını söyledi.

Kentte birçok restorasyona devam ettiklerini kaydeden Çiçek, Afrin'de 2 yapının restorasyon faaliyetini yürüttüklerini de belirtti. Çiçek şöyle konuştu;

"Genel müdürlük olarak Bosna Hersek'te, Kosova'da, Makedonya'da olduğu gibi Suriye bölgesinde de ecdadın kurmuş olduğu vakıfların yapmış olduğu eserlerin onarımına büyük bir önem veriyoruz. Bu amaçla Afrin'deki Şeyh Hadid bölgesindeki Ömer Bin Hattab Camii ile Şerran'daki Nebi Huri Türbesi'nin restorasyonuna başladık. Ömer Bin Hattab Camii'nin kimliğini ortaya çıkaracak çok kıymetli çalışmalar yapıyoruz. Yine Nebi Huri Türbesi de milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlenen bir Antik Roma Dönemi kümbet yapısıdır. Bunu da çevresindeki niteliksiz yapılardan arındırıyoruz ve kümbeti ortaya çıkarıyoruz. Böylece buradaki eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz."

Çiçek, restorasyon çalışmalarında 7 teknik personelin yanı sıra 30'a yakın yüklenici çalışanın sahada olduğunu, her iki eserin de restorasyon çalışmalarının bu yıl sonunda bitmiş olacağını kaydetti.