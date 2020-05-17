DHA YURT BÜLTENİ -19 - Son Dakika

Hurda deposunda yangın çıktı, 2 işçi dumandan etkilendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hurda toplama deposunda çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Manavgat Organize Sanayi Sitesi'nde hurdacıların bulunduğu bölümde saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manavgat İtfaiye Birimi ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler, Manavgat Belediyesi su tankerleri ve vidanjörler sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.

Biri boş arazide, diğeri ise hurda toplama deposunda çıkan yangına ekipler müdahale etti. Boş arazideki yangın söndürülürken, iş yerindeki yangın ise plastik malzemelere de sıçrayınca büyüdü. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının ilk çıktığı anda dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye aracının olay yerine gidişi

-Yangından görüntüler

-Yangını izleyenlerin görüntüsü

-Boş arazideki yangının görüntüsü

-Detaylar

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Van'da, kaçak avlanan 5,5 ton 'inci kefali' ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, - VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan çuval ve plastik bidonlar dolusu 3,5 ton ölü ile 2 ton canlı inci kefali ile 350 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Erciş Asayiş Bot Timleri ile Muradiye Merkez Jandarma Karokol Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinin Karahan Mahallesi'nde Bendimahi Çayı üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimde 4 ayrı bölgede çuval ve plastik bidonlar içerisine konularak Çay'ın kenarına bırakılan 3,5 ton ölü, 2 ton da canlı inci kefali ile 350 metre manyat tipi ağ ele geçirildi. Ölü balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, canlı balıklar ise suya bırakıldı. Ekipler inci kefalini korumak için 7/24 denetimlerini sürdürüyor.