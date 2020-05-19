DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon, kazada yaralandıBALIKESİR'de Edremit Ticaret Odası (ETO) Başkanı Coşkun Salon, makam aracıyla kaza yaptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon, kazada yaralandı

BALIKESİR'de Edremit Ticaret Odası (ETO) Başkanı Coşkun Salon, makam aracıyla kaza yaptı. Coşkun Salon, aynı istikamette park halinde bulunan kamyona arkadan çarptığı kazada, otomobilde sıkıştı. Salon, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolunun Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi yönüne ETO'ya ait 10 KK 003 plakalı makam aracıyla giden Başkan Coşkun Salon, aynı yönde park halinde bulunan 10 Z 5376 plakalı kamyona arkadan çarptı. Araç içerisinde sıkışan Salon, diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Salon'a ilk müdahaleyi 112 Acil ekipleri yaptı.

Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırılan Salon'un ayağının kırıldığı, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Makam aracında sıkışan Salon'un çıkarılması

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

========================

Eve geç geldiği için tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

BURSA'da, Saffet Aydın (59), oğlu Erkan Aydın (32) ile eve geç gelmesi nedeniyle tartıştı. Erkan Aydın, tartışmanın büyümesi üzerine babasını meyve bıçağıyla öldürdü. Erkan Aydın, polisteki ifadesinde, "Eve girip çıkarken sürekli bana hesap soruyorlardı. Dün akşam da bu yüzden tartıştık. Tartışma büyüyünce babamı bıçakladım" dedi.

Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aydın, babası Saffet Aydın ile eve geç gelip, geç saatte çıktığı için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan Aydın, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla babasını göğsünden bıçakladı. Saffet Aydın kanlar içinde yere yığılırken, Erkan Aydın ise evden koşarak uzaklaştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saffet Aydın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Saffet Aydın, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olaydan bir saat sonra Çekirge Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Erkan Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'SÜREKLİ HESAP SORUYORLARDI'

Erkan Aydın, polisteki ifadesinde, babasıyla eve geliş saatleriyle ilgili tartıştığını söyleyerek, "Eve girip çıkarken sürekli bana hesap soruyorlardı. Geç saatte çıkmama ya da gelmeme çok karışıyorlardı. Bu durumdan çok sıkılmıştım. Dün akşam da bu yüzden tartıştık. Tartışma büyüyünce babamı elime geçirdiğim meyve bıçağıyla bıçakladım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Katil zanlısının emniyetten çıkarılmasından görüntü

-Babasını öldürdüğü meyve bıçağının fotoğrafı

Haber-Kamera: Muammer İRTEM-Derya EVREN/ BURSA

=========================

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadın, gazetecilere saldırdı

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü Sevgi S. (28), görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Üzerinden kimlik de çıkmayan Sevgi S.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve ehliyetsiz araç kullandığı için toplam 5 bin 623 TL ceza kesildi.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 77 DV 267 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, sürücü Sevgi S.'ye sokağa çıkma kısıtlaması bulunması nedeniyle izin belgesi sordu.  İzin belgesi olmadığı ortaya çıkan Sevgi S., istenilen kimlik ile ehliyeti de 'yanında olmadığı' gerekçesiyle gösteremedi. Sevgi S., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırarak, kamerayı aldı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilen Sevgi S.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için de 2 bin 473 TL para cezası uygulandı.

Edremit, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 05:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Son Dakika

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı         
22:59
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı         
22:54
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu 19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu         
22:43
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu 18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu         
22:26
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı         
22:09
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
22:07
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı         
22:06
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi         
21:34
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
21:31
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu         
20:54
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı         
20:47
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı         
20:20
TRT'nin TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti         
19:43
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha         
19:28
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu         
19:27
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi         
19:02
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor         
18:37
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı         
18:36
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu         
18:22
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı         
18:16
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!         
18:11
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu         
18:02
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı         
18:01
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu         
17:50
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı         
17:31
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 23:31:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]