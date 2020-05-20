DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Kütahya'da orman yangını (2)

ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER GÖNDERİLDİ

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü ve Çatköş arasındaki karaçam ve meşe ağaçlarının bulunduğu geniş ormanlık alanda saat 16: 00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarıyla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri arazözlerle yangına müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bursa'dan da takviye ekipler sevk edildi. Halen devam eden yangına şu anda havadan 1 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.