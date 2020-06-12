DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Can Dündar hakkında, villasının kaçak bölümlerinden yakalama kararı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, villasının hazine arazisi ile devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan firari gazeteci Can Dündar için yakalama kararı çıkarıldı.

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Can Dündar hakkında, villasının kaçak bölümlerinden yakalama kararı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, villasının hazine arazisi ile devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan firari gazeteci Can Dündar için yakalama kararı çıkarıldı.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki Can- Dilek Dündar çiftinin villasındaki kaçak bölümlerin yıkım işlemleri, dün tamamlandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanını işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde, "Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır" denildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi. İstanbul'daki adrese gönderilen ihbarnamede, 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı; alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi. Can Dündar, tebligatın ardından villasına yıkım için 4 Haziran'da 2 işçi gönderdi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Pergolalar, teras, çardak, havuz ve bahçe duvarının ardından yıkım işlemleri dün tamamlandı.

Can Dündar'ın villasının kaçak bölümleri nedeniyle yeni gelişme yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Hakimliği, adresi tespit edilemeyen firari Can Dündar hakkında yakalama emri çıkarttı. Yakalama emrinde; Dündar'a isnat edilen fiilin 6831 sayılı 'Orman Kanunu' kapsamındaki 'ormandan tarla açma' suçu olduğu, suç tarihinin de 11 Mayıs 2020 olduğu bilgisi yer aldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Cavit AKGÜN/ BODRUM, (Muğla)

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520 kilo uyuşturucuyu gümrük sahasında bırakarak kaçan şüpheli, Türkiye'ye getirildi

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 Mart'ta durdurulan şüpheli TIR X-ray'e yönlendirilmiş, TIR şoförü ise gerekli işlemleri yapmayıp, yaya olarak yurt dışına çıkmıştı. Durumun anlaşılması üzerine TIR'da yapılan aramada ise 520 kilo uyuşturucu hap ele geçilmişti. Uyuşturucunun bulunmasının ardından inceleme yapan ekipler, TIR sürücü I.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bulgar ve Sırp vatandaşlığı olduğu belirlenen I.C., Interpol ile yapılan ortak çalışma sonucunda yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan TIR, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. Ancak aracın taramaya girmediği ve gümrük sahasında beklediğinin tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada, TIR şoförünün aracını gümrük sahasında bırakıp, yaya olarak yurt dışına çıktığı tespit edildi. TIR'da yapılan kontrollerde ise 520 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi.

YURT DIŞINDA YAKALANDI

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, araçta bulunan uyuşturucunun Türkiye'deki bağlantılarını ortaya çıkarmak ve kilit noktada yer alan sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Kamera kayıtları incelenerek sürücünün kimliği tespit edildi. Devam eden çalışmalarda sürücüye ait pasaportun Bulgaristan-Sırbistan sınırında kullanıldığı saptandı. Interpol kanalıyla ilgili ülkelerle iletişime geçilerek eldeki bilgi ve belgeler paylaşıldı. Şüpheli I.C., yurt dışında yapılan operasyonla yakalandı.

BULGAR POLİSİNDEN TESLİM ALINDI

Soruşturmayı yürüten Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısı ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla, şüpheli buğun Türkiye'ye iade edildi. Gümrük muhafaza ekiplerince Kapıkule'de Bulgar makamlarından teslim alınan I.C.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne getirilmesi

-Zanlıdan detaylar

-TIR'ın X-Ray'e alınması

-TIR'daki yüklerin boşaltılması

-Narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulması

-Kolilerin boşaltılması

-Uyuşturucu haplardan detay

-TIR'ın dorsesinden detay

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Edirne'de, 'Çeribaşı kirazı' hasadı başladı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde üretilen ve 13 ülkeye ihraç edilen Çeribaşı kirazı hasadı başladı. Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Çeribaşı kirazının dalında satıldığını belirterek, "Çeribaşı köyü kirazının farklı bir aroması var, tadına o yüzen çok lezzetli. Kirazın tadı rüzgarı ve toprağından kaynaklanıyor. Dalından indiği gibi çiftçilerimiz hemen satışını yapıyor. Bugün hasat günü ve bu kirazlar dünyanın bir çok ülkesine gönderilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde üretilen ve İngiltere, Çin ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeye ihraç edilen Çeribaşı kirazının hasadı başladı. Köyde 15 yıl önce 30 ağaçla başlanan kiraz üreticiliği günümüzde 40 ton üretiliyor.  Bölgenin mikro klima özelliği olmasıyla erik kadar iri ve lezzetli olan Çeribaşı kirazı köylerden gelenlere 300 kişiye istihdam sağlıyor. Köyün en önemli geçim kaynağı olan kiraz, kilosu dalından 13 liraya yerinde satın alınmasıyla bölge ekonomisine önemli girdi sağlıyor.

'DALINDA SATILIYOR'

Çeribaşı köyünde düzenlenen hasat etkinliğine Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Gönenç ile davetliler katıldı. Çeribaşı kirazının dalında satıldığını söyleyen Kaymakamı Tuncer,  "Çeribaşı köyü kirazının farklı bir aroması var, tadına o yüzen çok lezzetli. Kirazın tadı rüzgarı ve toprağından kaynaklanıyor. Dalından indiği gibi çiftçilerimiz hemen satışını yapıyor. Bugün hasat günü ve bu kirazlar dünyanın bir çok ülkesine gönderilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

'13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ'

Kiraz üreticisi Çeribaşı köyü Muhtarı Tezcan Meriç,  kirazları 13 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, "Bundan 15 yıl önce kiraz ekmeye başladık. Şu anda 500 dönüm ekili kiraz ağacımız var. 10 yıldan beri ürettiğimiz kirazları ihraç ediyoruz. Kirazımız çok lezzetli, bölgemizin doğal mikro klimalı hava hakimiyeti olduğu için sert, erik gibi bir kirazdır. Türkiye'nin en kaliteli kiraz üreten 3 bölgesinden birisi burası. Kirazın şu anda patentini almaya çalışıyoruz. Daha önce buğday ve ayçiçeği ekiyorduk, bu ürünlerden az para kazanıldığı için kiraz ekmeye başladı. Ekime başlandığı 3 yılın ardından kiraz üretimi arttı. Şu anda hasat başladı kilosu 13 liradan satışını yapıyoruz. Başta İngiltere, Çin Almanya olmak üzere bir çok ülkeye satışını yapıyoruz" diye konuştu.

'300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ'

Meriç, köylerinde kiraz üretimiyle birlikte göçün durduğunu ve aksine göç almaya başladıklarını ifade ederek, 300 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. 200 kişilik köy nüfusunun 400 kişiye çıktığını söyleyen Meriç, "Köyümüzde istihdam arttı. Köyümüz 200 nüfuslu çevre köylerden gelenler ile 300 kişiye iş imkanı sağlıyor. Köyümüzde önceden göç oluyordu ama şu an İstanbul'dan köyümüze kiraz yetiştirmek için yatırım yapanlar var. Köyümüzün yazın nüfusu 400'e çıkıyor. Kiraz köyümüze göçü sağladı. Üretimi artırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz kiraz ekimi 500 dönümden 2 bin dönüme çıkarmak" dedi.

Kiraz üreticisi Mehmet Meriç, 30 ağaçla başladığı kiraz üreticiliğinde 15 yılda bin 500 ağaca çıkardığını belirterek,  "Daha önce buğday ekiyordum. Yaklaşık 50 yıldır çiftçilik yapıyorum, 15 yıldır kiraz üretimi yapıyorum. Kuru tarımı bıraktım. 15 yıl önce bir ziraat mühendisi bize bu fidanları verdi ve bizde 30 ağaçla başladığım kiraz üretiminde şu an binlerce ekili kiraz ağacım var. Şu an bin 500 ağacım var ve ekonomik olarak gelirim güzel" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kiraz toplayanlar

-Kirazların dökülmesi

-Ayıklanması

-Elif Canan ile röp.

-Detay görüntü

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

-Ağaçlardan detay

-Tezcan Meriç ile röp.

-Kirazdan detay

-Kiraz toplayanlardan detay

-Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ENEZ(Edirne),

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Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü(2)

'BARIŞMAK İSTEMEYİNCE SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM'

Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Nermin Yumuşak'ı boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra polise teslim olan İbrahim Yumuşak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde eşiyle yaklaşık 9 aydır ayrı olduklarını belirten İbrahim Yumuşak, "Barışmak için eve gittim. Benimle barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

Yumuşak, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının adliyeye getirilmesi

-Zanlıdan detaylar

-Zanlının sorulara cevapsız bırakması

-Zanlının adliyeye alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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Hırsızlar, koyunları çalabilmek için 8 köpeği zehirleyerek öldürdü

DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir çiftlikteki zom cinsi koyunları çalabilmek için 8 köpeği zehirleyerek öldürdü.

Çiftlik sahibi Necat Akyüz, "Köpekleri zehirleyenler bizi de zehirleyebilir, can güvenliğimiz yok" dedi.

Aşağıkuyulu Mahallesi'ndeki 16 dönümlük çiftlikte, ailesiyle birlikte 'zom koyunu' besiciliği yapan Necat Akyüz, hırsızlara karşı 8'i Kangal, 1'i Pitbull cinsi 9 köpeği sahiplendi. 350 koyunun bulunduğu çiftliğe 2 ay önce giren hırsızlar, köpeklerin havlaması üzerine koyunları çalamadan kaçtı. Daha sonra defalarca hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, amaçlarına ulaşabilmek için Pitbull ile 7 Kangal cinsi köpeği zehirleyerek, öldürdü. Bir köpek ise kurtuldu.

'KENDİ CANIMIZDAN KORKMAYA BAŞLADIK'

Necat Akyüz, kendilerinin de can güvenliğinin olmadığını söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İki ay önce, gece yarısı çiftliğin kapılarını açmış koyunları dışarı çıkartmışlar. Köpekler havlayınca çıktık dışarıya. Hırsızla karşı karşıya geldik. Hırsız bizi görünce duvardan atlayarak koşup gitti. Jandarmaya haber verdim. Bazı geceler ses duyuyorduk ardında da köpekler havlıyordu. Biz de çıkıp etrafı kontrol ediyorduk. Köpekler hırsızlara müsaade etmiyordu. Koyunları çalabilmek için köpekleri öldürdüler. 8 kardeş kangal cinsi köpek vardı. 7'sini zehirlediler, birini göremediler galiba, o kurtuldu. Pitbull da öldü. Bir de çomar köpeğimiz kaldı. Onda da bir anormallik var, zayıfladı. Sanırım o da zehirden etkilendi. Bu durum olunca canımızdan korkmaya başladık. Çevre köylerde çobanları bağlayıp, koyunları çalmışlar. Köpekleri zehirleyen bizi de zehirler diye korkuyoruz. ya da ateş ederler, o yüzden hem koyunlarımızın hem de bizim can güvenliğimiz yok. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Talebimiz, jandarma günde birkaç kez gelip dolaşabilir, kendini gösterebilir. Jandarmanın kendini göstermesi karşı tarafı caydırabilir, en azından."

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Dündar, Bodrum, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 06:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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