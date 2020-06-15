DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Artçı deprem sonrası meydana gelen heyelandan saniyelerle kurtuldularBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar bugün de devam etti.

DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Artçı deprem sonrası meydana gelen heyelandan saniyelerle kurtuldular

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar bugün de devam etti. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, Adaklı ilçesine inceleme yapmaya giderken meydana gelen artçı deprem sonrası oluşan heyelandan saniyelerle kurtuldu. Karşı yönden gelen bir aracın da son anda kaya parçaları altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Karlıova ilçesinde depremin olduğu bölgede inceleme yapan 5 kişilik AKUT ekibi bölgeye çadır kurup, Adaklı ilçesinde inceleme yapmaya giderken, Kızılçubuk köyü ile Kaynarpınar köyü arasında saat 18.05'te artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin ardından dağdan kopan kaya parçalarını fark eden AKUT ekibi araçlarını durdurdu. Saniyeler sonra dağdan yuvarlanan büyük kaya parçaları karayoluna düşmeye başladı. O anda karşı yönden gelen bir araç da son anda kaya parçaları altında kalmaktan kurtuldu. O anlar AKUT ekibinin kamerasına yansıdı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerince kapanan yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dağdan düşen kaya parçaları

Akut ekiplerinin araçtan inip heyelan noktasına ilerlemesi

Düşen büyük kaya parçaları

Karşı yönden gelen aracın kaya parçaları altından kurtulması

Genel ve detay

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 4 kişi yaralandı. Kayıp olan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri'ne uçtu. 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 4 yolcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaralı oldukları belirlenen 4 kişi hastaneyle kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki yolculardan 2 kişinin Fırat Nehri'nde kaybolması üzerine kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı. Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kemaliye'de Fırat Nehri'ne uçan minibüsten ağır yaralı olarak çıkarılan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan araştırmada minibüsteki 8 kişiden 4'ü hayatını kaybederken, yaralı 3 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Kaybolduğu bildirilen bir kişinin bulunması için aramalar devam ediyor. Bu arada Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kaza haberinin verilmesinden sonra Kemaliye'ye hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fırat nehri kenarındaki itfaiye ve arama kurtarma ekipleri

-Ambulans ve görevliler

-Su içinde arama yapanlar

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Sivas'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Niksar Caddesi'nde Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Paşabahçe Mesire Alanı'ndan çıkan Ahmet Turan Yaşın yönetimindeki 06 AFA 469 plakalı otomobille Hasan Yılmaz'ın kullandığı 58 TR 235 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada sürücü Yaşın ile birlikte otomobildeki Songül ve Necati Yılmaz (61) ile Furkan Demirkan (12) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Necati Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Songül Yılmaz'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü Hasan Yılmaz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera:  Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Tekirdağ'da tarlaya uçan minibüste 7 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- Malkara ilçesi yolunun Karahisarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Münir Ö. (22) yönetimindeki 34 CKY 317 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Münir Ö. ile birlikte Rıdvan B.(27), Erhan G.(26), İbrahim K.(23), Adem G.(24), Abdülkadir B.(26), Mansur Ö. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarlaya uçan minibüs

-Minibüsün hala çalışan silecekleri

-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması

-Olay yerindeki jandarma ve sağlık ekipleri

-Olay yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Kayıp genç dağda yaralı bulundu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 gündür kayıp ihbarıyla aranan Yusuf Yücel, dağlık alanda yaralı olarak bulundu. Araçla ulaşılamayan noktada bulunan Yücel, AFAD ekiplerinin çalışması ve helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Yücel, önceki gün kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlatıldı. Aynı gün sosyal medyada da paylaşılan Yücel'i ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta kırsalda bulunan Suçıkağı Mahallesi'nde vatandaşlar ile korucular yaralı halde buldu. Olay yerine çağrılan acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, bulunduğu bölgeye çıkma imkanları olmaması üzerine bölgeye helikopter istedi. Helikopterle ulaşılan Yücel, ilk müdahalenin ardından bölgeden çıkarılabildi.

Vatandaşlar Yücel'i kırsalda dolaşırken gördüklerini belirterek, "Dün sabah saat 09.00 sıralarında bu genç buradan geçti. Tanıdığımız birine benzemiyordu. Neden geldiğini bilmiyoruz. Biz ve korucularımız düştüğü yere gittik, alamadık. 2 gündür oradaymış, ayakları da kırılmış. Sağ olsun devletimiz helikopter geldi, kurtardılarö ifadelerini kullandı.

Fırat Nehri, Karlıova, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 10:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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