DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi AYDIN'ın Efeler ilçesinde, eski kız arkadaşı Merve Kotan (19) ve ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i parkta pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammet Gürsoy (28) hakkında karar çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, eski kız arkadaşı Merve Kotan (19) ve ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i parkta pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammet Gürsoy (28) hakkında karar çıktı. Bugün görülen karar duruşmasında Gürsoy, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan karar için "Bu karar emsal oldu. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kardeşimin duruşması bitti ancak bizim mücadelemiz devam edecek. Başka Merveler ölmesin diye biz bu mücadeleyi başlattık" dedi.

Olay, geçen yıl 15 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Muhammet Gürsoy, bir süre arkadaşlık yaptığı Merve Kotan'ı barda Ekim Türkmen ile birlikte eğlenirken gördü. Gürsoy bunun üzerine içeri girip, Kotan ve Türkmen'le tartışmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle tartışma sonlandırılırken, Gürsoy bardan çıkıp, ikiliyi yakınındaki parkta beklemeye başladı.  Gürsoy, bir süre sonra bardan çıkan Kotan ve Türkmen'in yanına gitti. Muhammet Gürsoy, Kotan ve Türkmen'i pompalı tüfekle vurdu. İkili kanlar içinde yere yığlılırken, Gürsoy olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kotan ve Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çifte cinayetin ardından kaçan Muhammet Gürsoy, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Tutuklanan Gürsoy hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Muhammet Gürsoy, bugün Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Merve Kotan'ın babası Salih Kotan, annesi Fadime Kotan, ablası Esra Kotan, Ayşe Nur Kotan, öldürülen Ekim Türkmen'in annesi Gülhan Türkmen ve taraf avukatları katıldı. Sanık Muhammet Gürsoy davaya, Aydın Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi katıldı.

'CİNNET GETİRDİM, ÇOK PİŞMANIM, BEN DE İNSANIM'

Duruşmada Kotan ve Türkmen aileleleri şikayetlerini tekrarlarken, Gürsoy mahkemeye verdiği dilekçenin okunmasını talep etti. Okunan dilekçede, "10 yıldan beri Ekim Türkmen ile kardeş gibiydik. Arkadaştan bile öteydik. Merve Kotan ile aşk yaşıyorduk. Ailelerinin arkadaşlığımızdan haberi vardı. Birçok zaman Merve bizim evde kalıyordu. Dinimizde birlikte kalmamız haram olur diye imam nikahı kıydık. O gün iş yerinde alkol almaya başlamıştım. O alkolü de Merve Kotan bana hediye etmişti. Olay günü doğum günü kutlamasında buluştuk. Onları öpüşürken uygunsuz halde görünce cinnet getirdim. Otomobilde gezdirdiğim av için kullandığım tüfeği alarak ateş ettim. Keşke onları hiç tanımasaydım. O anı hiç yaşamasaydım. Çok pişmanım. Ben de insanım. Beni adaletin vicdanıyla değil medya vicdanıyla yargılattılar" dedi.

Mahkeme heyeti, Gürsoy'u 2 kişiyi planlı ve kasten adam öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

'BENİ YAKTI CİĞERİMDEN ODA CİĞERİNDEN YANSIN'

Mahkeme çıkışı gözyaşlarına hakim olamayan Ekim Türkmen'in annesi Gülhan Türkmen, "Adalet yerini buldu çok şükür. Çocuğumu almaya hakkı yoktu. İnşallah orada tez vakitte çürür. Beni yaktı ciğerimden oda ciğerinden yansın" dedi.

'BU KARAR EMSAL OLDU, MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan ise, "Kadın cinayetlerini durduracağız. 6284 kanunumuz var ve biz bunu uygulatacağız. Bu kararla birlikte kardeşimin duruşmasında olduğu gibi uygulatacağız ve hiçbir kadın bu yasalarla öldürülmeyecek. Bu karar emsal oldu. Kardeşimin duruşması bitti ancak bizim mücadelemiz devam edecek. Başka Merveler ölmesin diye biz bu mücadeleyi başlattık" diye konuştu.

'ACIMIZ DİNMİYOR AMA KARARDAN MEMNUNUZ'

Merve Kotan'ın babası Salih Kotan, karardan memnun olduklarını söyledi. Kotan, "Türk Ceza Kanunu'ndaki en üst ceza verildi. Tabi ki bu bizim acımızı dindirmiyor. İnşallah bu bir emsal olur ve birileri cinayete teşebbüs etmeden önce düşünürler. Biz karardan memnunuz. 'Adalete en başından beri güveniyoruz' dedik. Beklentimiz boşa çıkmadı" dedi.

Kotan ailesinin avukatı Sibel Önder de verilen kararın emsal olacağını belirtti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu         
18:28
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık         
18:14
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı         
18:10
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi         
17:51
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı         
17:23
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 20:57:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]