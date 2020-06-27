DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü girişinde 10 Ağustos 2016 günü park edilmiş bomba yüklü aracın, çevik kuvvet polisine ait servis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu aynı aileden 5 sivilin hayatını kaybettiği, 9'u polis, çok sayıda sivilin yaralandığı olayın faili PKK'lı terörist M.E. yakalandı.

Diyarbakır 'da aynı aileden 5 kişiyi şehit eden PKK 'lı terörist, noterde yakalandı (ARŞİV görüntülerle)

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı